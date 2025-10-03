पोर्न देखने का चस्का कर देगा सेक्स लाइफ बर्बाद! पार्टनर को खुश करना तो दूर, बिस्तर पर मिनटों में खत्म हो जाएगा खेल
Porn Disadvantages: क्या आप जानते हैं बहुत ज्यादा पोर्न देखना आपकी सेक्स लाइफ बर्बाद कर सकता है? क्या आप जानते हैं कि पोर्न देखने से सेक्सुअल परफॉर्मेंस से लेकर डिप्रेशन तक की समस्या हो सकती है?

By: Prachi Tandon | Last Updated: October 3, 2025 10:36:00 AM IST

Porn Addiction Disadvantages: स्ट्रेस रिलीज, मास्टरबेशन से लेकर यौन उत्तेजना के लिए कई लोग पोर्न देखते हैं. यह पल भर के लिए सुकून जरूर दे सकती है, लेकिन आपकी सेक्स लाइफ से लेकर रिश्तों को बिगाड़ने की भी जिम्मेदार बन सकती है. जी हां, कई रिसर्च में ऐसा माना गया है कि बहुत ज्यादा पोर्न देखने की लत कई तरह की बेडरूम समस्याओं को जन्म दे सकती है, जिसमें से एक लिंग की कार्यक्षमता पर नकारात्मक असर भी शामिल है.

लिंग की कार्यक्षमता पर पड़ता है असर!

PubMed की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बहुत ज्यादा पोर्न देखना आपकी सेक्स लाइफ बर्बाद कर सकता है, साथ ही लिंग की कार्यक्षमता पर भी असर डालता है. यहां लिंग की कार्यक्षमता का मतलब है यौन उत्तेजना पाना, संबंध बनाते समय उसे लंबे समय तक बनाए रखना और आनंद महसूस करना है. 

रिपोर्ट में ऐसा माना गया है कि पोर्न देखने और दिमाग का सीधा कनेक्शन होता है. जब पोर्न देखी जाती है तब दिमाग में डोपामिन नाम का केमिकल बनता है. यह केमिकल अच्छा महसूस कराने में मदद करता है. ऐसे में अगर हर दिन पोर्न देखा जाए तो दिमाग को उसी की आदत पड़ जाती है और वह सिर्फ उसी से उत्तेजित हो पाता है. 

सेक्स लाइफ पर पड़ता है नकारात्मक असर 

कुछ रिसर्च में यह भी सामने आया है कि जो लोग ज्यादा पोर्न देखते हैं उन्हें रियल लाइफ में पार्टनर के साथ संबंध बनाने में परेशानी होती है. वह असल में उत्तेजित नहीं हो पाते हैं और फिर पार्टनर के साथ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. 

रिसर्च में ऐसा सामने आया है कि Problematic Porn Use यानी पोर्न की आदत बन जाने पर सेक्सुअल लाइफ पर नकारात्मक असर आने लगता है, जो रिश्तों से लेकर शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है. 

कब समझें कि लग गई है पोर्न की लत?

अगर आप रोज पोर्न देख रहे हैं और उसके बिना उत्तेजित यानी सेक्सुअल डिजायर नहीं आ रहे हैं, तो समझ जाएं कि आपको इसकी लत लग गई है. पोर्न की लत का असर आपके साथ-साथ पार्टनर पर भी पड़ता है. ऐसे में लिमिट में पोर्न देखना और रियल लाइफ में ज्यादा एक्टिव रहने से सामान्य तौर पर कम परेशानी का सामना करना पड़ता है. 

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

