Russian Plague Outbreak: कितना खतरनाक है रूस में फैला प्लेग, जानें लक्षण और बचाव के उपाय

Pneumonic Plague Outbreak: साइबेरिया में रूस के एक एंटी-प्लेग इंस्टीट्यूट में काम करने वाली 28 साल की एक महिला कर्मचारी की गंभीर निमोनिया के कारण मौत हो गई. अमेरिकी अधिकारी अब उन रिपोर्टों पर नज़र रख रहे हैं जिनमें कहा गया है कि हो सकता है कि उसे न्यूमोनिक प्लेग हुआ हो और यह घटना लैब से जुड़ी हो सकती है. स्थानीय मीडिया ने महिला की पहचान दार्या शिपिलोवा के तौर पर की है. वह रूस के दूर-दराज़ इलाके इर्कुत्स्क के शेलेखोव में स्थित इर्कुत्स्क एंटी-प्लेग रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करती थी. उसकी मौत की खबरों ने प्लेग फैलाने वाले बैक्टीरिया के संपर्क में आने की आशंका को लेकर चिंता बढ़ा दी है, हालांकि रूसी स्वास्थ्य अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर मौत की वजह न्यूमोनिक प्लेग होने की पुष्टि नहीं की है. ऐसे में दुनियाभर में इस बात को लेकर दहशत है कि कहीं यह कोरोना वायरस की तरह खतरनाक ना हो जाए. अगर ऐसा हुआ तो दुनियाभर को कोरोना की तरह आर्थिक नुकसान तो होगा ही साथ जन हानि भी होगी.

रूस में क्या हुआ?

द मॉस्को टाइम्स के अनुसार, साइबेरिया में प्लेग-रोधी प्रयोगशाला (anti-plague laboratory) में काम करने वाली एक वर्कर की मौत हो गई और लगभग 200 लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है. एक्सियोस के अनुसार, 28 वर्षीय डारिया शिपिलोवा इरकुत्स्क इलाके में एक प्लेग-रोधी रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करती थीं. स्थानीय रिपोर्टों में कहा गया है कि 25 सितंबर को उनसे न्यूमोनिक प्लेग का पैथोजन (रोगजनक) वाली एक टेस्ट ट्यूब टूट गई थी. ल्यूडी बैकाला के अनुसार, उन्होंने मेडिकल स्टाफ को बताया था कि सैंपल इकट्ठा करते समय उनसे ज़िंदा बैक्टीरिया वाली टेस्ट ट्यूब टूट गई थी.

शिपिलोवा सबसे पहले तब बीमार पड़ीं जब वह रूस की मंगोलिया के साथ पूर्वी सीमा के पास अन्य वर्करों के साथ एक अभियान पर थीं. उन्हें 29 सितंबर को गंभीर निमोनिया के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनकी मौत 1 और 2 अक्टूबर की रात को हुई.

Axios के अनुसार, अधिकारियों ने कई मेडिकल सेंटर्स को क्वारंटीन कर दिया। शिपिलोवा के संपर्क में आए लगभग 200 लोगों को मेडिकल निगरानी में रखा गया. NY Post के अनुसार, शुक्रवार को उन्होंने टेलीग्राम पर लिखा- ‘पहचाने गए सभी संपर्क वाले लोगों को मेडिकल निगरानी में रखा गया है. संपर्कों में बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखे हैं और उनके लैब टेस्ट के नतीजे नेगेटिव आए हैं.

क्या प्लेग की पुष्टि हुई है?

Axios के अनुसार, रूसी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शिपिलोवा को न्यूमोनिक प्लेग हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है. रूस की पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने उनकी बीमारी को अज्ञात कारण वाला निमोनिया बताया. एजेंसी ने कहा कि आगे की जांच में उनके काम से जुड़ा कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं मिला, एजेंसी ने कहा कि इलाके में स्थिति स्थिर है.

लक्षण

• अचानक तेज बुखार और ठंड लगना

• सिरदर्द और अत्यधिक कमजोरी

• सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द

• तेज खांसी जिसमें खूनी या पानी जैसा बलगम निकलता है

खतरा

• यह प्लेग का सबसे खतरनाक और संक्रामक रूप है, जो संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से हवा में फैली बूंदों के जरिए सीधे एक से दूसरे इंसान में फैल सकता है.

• इलाज न मिलने पर यह फेफड़ों को पूरी तरह खराब कर सकता है और महज 24 से 48 घंटे के भीतर श्वसन विफलता (Respiratory Failure) व सदमे (Shock) के कारण मौत का कारण बन सकता है.

न्यूमोनिक प्लेग क्या है?

NY Post के अनुसार, प्लेग ‘येर्सिनिया पेस्टिस’ (Yersinia pestis) बैक्टीरिया से होता है. इसमें कहा गया है कि मध्यकाल में ‘ब्लैक डेथ’ के दौरान इस बीमारी से करोड़ों लोगों की मौत हुई थी. इसके तीन मुख्य रूप हैं- बुबोनिक, न्यूमोनिक और सेप्टिसेमिक प्लेग. लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, ठंड लगना, कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ और खांसी शामिल हो सकते हैं. और सभी प्रकार का इलाज एंटीबायोटिक्स से किया जा सकता है, खासकर अगर इलाज जल्दी शुरू हो जाए. Axios का कहना है कि स्थानीय रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जो टेस्ट ट्यूब टूटी थी, उसमें न्यूमोनिक प्लेग का पैथोजन (रोगजनक) था.