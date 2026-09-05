Pig Kidney Transplant: इंसान के अंदर सूअर की किडनी! 271 दिन तक किया काम; फिर हुआ किडनी ट्रांसप्लांट

Pig Kidney Transplant: 271 दिनों तक, टिम एंड्रयूज अपने शरीर के अंदर काम कर रही जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर की किडनी के साथ जिंदा रहे, और लगभग नौ महीने तक डायलिसिस से मुक्त रहे. किडनी आखिरकार फेल हो गई और उसे निकालना पड़ा. लेकिन उस समय तक, इसने वो काम कर दिया था जिसकी डॉक्टरों को उम्मीद थी कि ज़ेनोट्रांसप्लांटेशन आखिरकार मुमकिन कर सकता है, एक मरीज़ को ज़िंदा रखना और डायलिसिस से दूर रखना, ताकि उसे इंसानी अंग मिल सके.

दुनिया का चौथा ऐसा इंसान जो…

मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा कि एंड्रयूज का मामला सबसे लंबे समय तक जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर की किडनी के किसी ज़िंदा इंसान के अंदर काम करने का रिकॉर्ड है. यह मामला द लैंसेट में पब्लिश हुआ है. हॉस्पिटल ने कहा कि एंड्रयूज दुनिया के चौथे ऐसे इंसान बन गए हैं जिन्हें जेनेटिकली एडिटेड सुअर की किडनी मिली है और उनकी टीम द्वारा इलाज किए जाने वाले दूसरे ज़िंदा रेसिपिएंट हैं. इससे भी खास बात यह है कि यह मामला पहला रिपोर्ट किया गया मामला है जब किसी मरीज़ को इंसानी किडनी मिलने से पहले सुअर की किडनी को टेम्पररी “ब्रिज” के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो.

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आखिर क्या थी बीमारी

कॉनकॉर्ड, न्यू हैम्पशायर के 66 साल के एंड्रयूज को टाइप-2 डायबिटीज़ से जुड़ी किडनी की आखिरी स्टेज की बीमारी थी. उनके इंसानी किडनी मिलने की संभावना कम थी. द गार्जियन ने रिपोर्ट किया कि एंड्रयूज को पांच साल के अंदर इंसानी किडनी मिलने का सिर्फ़ 9 परसेंट चांस था, जबकि उनके मरने या ट्रांसप्लांट वेटिंग लिस्ट से हटाए जाने का रिस्क 40 परसेंट से ज़्यादा था. BBC ने रिपोर्ट किया कि डॉक्टरों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि उन्हें ट्रांसप्लांट के लिए सात साल तक इंतज़ार करना पड़ सकता है.

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