वायरल ठीक होने के बाद भी नहीं जा रही खांसी? क्या है इसके पीछे की वजह, डॉक्टर को कब दिखाना है जरूरी

Persistent Cough After Viral Infection: सर्दी-जुकाम, फ्लू या किसी वायरल इंफेक्शन से ठीक होने के बाद अगर खांसी कई दिनों तक पीछा नहीं छोड़ रही, तो हर बार इसका मतलब यह नहीं होता कि इंफेक्शन अभी भी शरीर में मौजूद है. कई लोगों में बुखार, गले में खराश और कमजोरी तो ठीक हो जाती है, लेकिन खांसी हफ्तों तक बनी रह सकती है. इसे पोस्ट-इन्फेक्शियस या पोस्ट-वायरल कफ कहा जाता है. आखिर वायरल ठीक होने के बाद भी खांसी क्यों बनी रहती है और किस स्थिति में इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? आइए जानते हैं.

वायरल के बाद क्यों बनी रहती है खांसी?

ऊपरी श्वसन तंत्र के संक्रमण के बाद सांस की नलियों में कुछ समय तक सूजन बनी रहती है. इसके अलावा, बलगम का ज्यादा बनना या उसका ठीक तरह से साफ न होना भी खांसी को लंबे समय तक बनाए रख सकता है. वहीं, कुछ लोगों में संक्रमण के बाद ब्रोंकियल हाइपररिएक्टिविटी यानी सांस की नलियों का ज्यादा संवेदनशील हो जाना भी खांसी की वजह बन सकता है.

नाक से गले में लगातार म्यूकस गिरना यानी पोस्ट-नेजल ड्रिप और एसिड रिफ्लक्स भी वायरल संक्रमण के बाद बनी रहने वाली खांसी में भूमिका निभा सकते हैं. इसलिए हर लंबे समय तक चलने वाली खांसी का कारण सिर्फ पुराना वायरल इंफेक्शन नहीं होता है.

कितने दिन तक खांसी को माना जा सकता है सामान्य?

journal chestnet की रिपोर्ट के अनुसार, 3 से 8 सप्ताह तक रहने वाली खांसी को सबएक्यूट कफ की श्रेणी में रखा जाता है और संक्रमण के बाद होने वाली खांसी इसका एक आम कारण हो सकती है. ज्यादातर पोस्ट-इन्फेक्शियस खांसी समय के साथ अपने आप ठीक हो जाती है. आम खांसी भी अक्सर 3 से 4 सप्ताह के भीतर ठीक हो जाती है. इस दौरान पर्याप्त आराम और तरल पदार्थ लेना मददगार हो सकता है.

8 हफ्ते से ज्यादा खांसी को न करें नजरअंदाज

अगर खांसी 8 सप्ताह से ज्यादा बनी रहती है, तो इसे केवल वायरल इंफेक्शन का असर मानना ठीक नहीं है. ऐसी स्थिति में अस्थमा, एलर्जी, पोस्ट-नेजल ड्रिप, एसिड रिफ्लक्स या दूसरी वजहों की जांच की जरूरत पड़ सकती है.

इन संकेतों पर डॉक्टर से संपर्क करें

अगर खांसी के साथ सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द, खून आना, तेजी से बिगड़ती खांसी या बहुत ज्यादा अस्वस्थ महसूस होना जैसे लक्षण हों, तो मेडिकल मदद लेना जरूरी है. बिना डॉक्टर की सलाह के बार-बार एंटीबायोटिक लेना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वायरल के बाद होने वाली सामान्य खांसी में एंटीबायोटिक्स आमतौर पर जरूरी नहीं होते हैं.