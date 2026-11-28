Peanut Butter vs Almond Butter: आजकल फिटनेस और हेल्दी डाइट को लेकर लोगों में काफी जागरूकता बढ़ी है. यही वजह है कि ब्रेकफास्ट से लेकर वर्कआउट के बाद तक पीनट बटर और बादाम बटर का इस्तेमाल बढ़ रहा है. दोनों को प्रोटीन और हेल्दी फैट का अच्छा स्त्रोत माना जाता है. इन्हें ब्रेड, टोस्ट, ओट्स और स्मूदी के साथ खाया जा सकता है. लेकिन जब बात पोषण, वजन कंट्रोल रखने और पैसे की सही वैल्यू की आती है तो सवाल उठता है कि दोनों में से बेहतर विकल्प कौन-सा है? पीनट बटर में ज्यादा प्रोटीन मिलता है या बादाम बटर में ज्यादा पोषक तत्व होते हैं? चलिए समझें.

प्रोटीन के मामले में कौन आगे है?

अगर आपका मकसद मसल्स को मज़बूत करना और अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना है, तो पीनट बटर थोड़ा बेहतर ऑप्शन हो सकता है. USDA न्यूट्रिशन डेटा के मुताबिक, 2 बड़े चम्मच (लगभग 32 ग्राम) पीनट बटर में लगभग 7-8 ग्राम प्रोटीन होता है. इतनी ही मात्रा में बादाम बटर में लगभग 6-7 ग्राम प्रोटीन होता है. इसलिए, पीनट बटर प्रोटीन में थोड़ा आगे है. हालांकि, दोनों ही प्रोटीन के प्राइमरी सोर्स के बजाय सप्लीमेंटल प्रोटीन हैं.

हेल्दी फैट और दिल की सेहत के लिए कौन सा बेहतर है?

दोनों बटर में मुख्य रूप से अनसैचुरेटेड फैट होता है, जिसे कम मात्रा में खाने पर दिल की सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. बादाम बटर में मोनोअनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है. इसमें विटामिन E भी होता है, जो शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाने में मदद करता है. दूसरी ओर, पीनट बटर में भी अनसैचुरेटेड फैट होता है. हालांकि, आम न्यूट्रिशन डेटा से पता चलता है कि बादाम बटर में सैचुरेटेड फैट कम होता है.

दोनों में से किसमें ज़्यादा कैल्शियम, फ़ाइबर और विटामिन हैं?

न्यूट्रिएंट्स के मामले में, बादाम बटर बेहतर है.

बादाम बटर: इसमें ज़्यादा विटामिन E, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फ़ाइबर होता है.

पीनट बटर: इसमें अच्छी मात्रा में नियासिन (विटामिन B3), फ़ोलेट और कुछ दूसरे B विटामिन होते हैं.

तो, अगर आप अपनी डाइट में फ़ाइबर, विटामिन E और मिनरल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो बादाम बटर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

कीमत और वैल्यू के मामले में कौन बेहतर है?

कीमत के मामले में, पीनट बटर आम तौर पर ज़्यादा सस्ता होता है. मूंगफली बादाम से सस्ती होती है और इसे बड़े पैमाने पर बनाया भी जाता है. इसलिए, पीनट बटर कम बजट में प्रोटीन और हेल्दी फ़ैट के लिए बेहतर वैल्यू दे सकता है. बादाम बटर अक्सर ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन इसमें विटामिन E, फ़ाइबर और मैग्नीशियम जैसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं. कीमत ब्रांड और इंग्रीडिएंट्स के आधार पर अलग-अलग हो सकती है.

आपको रोज़ कितना खाना चाहिए?

दोनों बटर में कैलोरी ज़्यादा होती है, इसलिए इन्हें कम मात्रा में खाना चाहिए. आम तौर पर, एक से दो बड़े चम्मच काफ़ी होते हैं. खरीदते समय, ऐसा प्रोडक्ट चुनें जिसमें चीनी, नमक और हाइड्रोजेनेटेड ऑयल कम या बिल्कुल न हों.

आपको कौन सा चुनना चाहिए?

अगर आपका मकसद कम बजट में थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन पाना है, तो आप पीनट बटर चुन सकते हैं. हालांकि, विटामिन E, फाइबर और मिनरल के लिए बादाम बटर बेहतर ऑप्शन है. दोनों में से कोई भी हर तरह से अच्छा नहीं है. सही चुनाव आपकी ज़रूरतों, बजट और डाइट पर निर्भर करता है. ध्यान रखें कि मूंगफली और बादाम दोनों से एलर्जी हो सकती है, इसलिए अगर आपको एलर्जी है तो इनसे बचें.