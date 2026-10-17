World Menopause Day 2026: पीरियड्स मिस, नींद खराब और अचानक गर्मी लगना! PCOS या अर्ली मेनोपॉज? डॉक्टर से समझें अंतर

World Menopause Day 2026: दुनियाभर में 18 अक्तूबर को विश्व मेनोपॉज दिवस मनाया जाता है. इसका उद्देश्य मेनोपॉज से जुड़ी समस्याओं, लक्षणों और महिलाओं की सेहत पर इसके प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है. इस दिन महिलाओं को हार्मोनल बदलावों को समझने, सही जानकारी हासिल करने और जरूरत पड़ने पर समय पर डॉक्टर से सलाह लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. दरअसल, कई महिलाएं अपनी परेशानी के लक्षणों को सही से नहीं समझ पाती हैं. इसी का नतीजा है कि वे ऐसी बीमारी का शिकार हो जाती हैं जिसका उनको अंदाजा भी नहीं होता है.

हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो, पीरियड्स का अनियमित होना, कई महीनों तक माहवारी न आना या हार्मोन में बदलाव… इन लक्षणों को देखकर कई महिलाएं इसे PCOS समझ लेती हैं. लेकिन डॉक्टर कहती हैं कि, हर बार अनियमित पीरियड्स की वजह पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) नहीं होता हैं. कुछ महिलाओं में ये बदलाव अर्ली मेनोपॉज या समय से पहले ओवरी की कार्यक्षमता कम होने के संकेत भी हो सकते हैं. दोनों स्थितियों के लक्षण कुछ हद तक एक जैसे हैं, लेकिन इनके कारण, स्वास्थ्य पर असर और इलाज अलग-अलग होते हैं. ऐसे में सही समय पर पहचान करना बेहद जरूरी है. अब सवाल है कि आखिर, क्या होता है PCOS? क्या है अर्ली मेनोपॉज? दोनों में अंतर और इनके लक्षण क्या हैं? इस बारे में बता रही हैं नोएडा की सीनियर मेडिकल ऑफिसर एवं गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. मीरा पाठक-

क्या होता है PCOS?

डॉ. मीरा पाठक कहती हैं कि, PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक हार्मोनल और मेटाबॉलिक समस्या है, जो प्रजनन उम्र की महिलाओं में हो सकती है. इसमें ओव्यूलेशन यानी अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. कुछ महिलाओं में पुरुष हार्मोन एंड्रोजन का स्तर भी बढ़ जाता है. पीरियड्स का अनियमित होना या लंबे समय तक न आना, चेहरे पर मुंहासे और त्वचा का ऑयली होना, चेहरे या शरीर पर अनचाहे बाल बढ़ना, सिर के बाल पतले होना और ओव्यूलेशन में परेशानी के कारण गर्भधारण में मुश्किल होना इसके प्रमुख लक्षण हैं.

क्या है अर्ली मेनोपॉज?

मेनोपॉज वह अवस्था है, जब ओवरी की कार्यक्षमता घटने के कारण पीरियड्स स्थायी रूप से बंद हो जाते हैं. आमतौर पर लगातार 12 महीने तक माहवारी नहीं आने और दूसरी वजहों को बाहर करने के बाद मेनोपॉज की पुष्टि की जाती है. अगर मेनोपॉज 40 से 44 साल की उम्र के बीच होता है, तो इसे अर्ली मेनोपॉज कहा जाता है. वहीं, 40 साल से पहले ओवरी की कार्यक्षमता प्रभावित होने पर प्रीमैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी (POI) की जांच की जाती है. पीरियड्स का अनियमित होना या बंद हो जाना, अचानक गर्मी लगना और रात में पसीना आना, नींद में परेशानी और मूड में बदलाव, योनि में सूखापन या संबंध बनाते समय असहजता और यौन इच्छा में कमी होना इसके संभावित लक्षण हैं.

PCOS और अर्ली मेनोपॉज में क्या अंतर है?

डॉ. पाठक कहती हैं कि, दोनों स्थितियों में पीरियड्स प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए केवल इस लक्षण के आधार पर अंतर करना मुश्किल है. PCOS में मुंहासे और चेहरे पर अनचाहे बाल हार्मोन में बदलाव का संकेत हो सकते हैं. वहीं, हॉट फ्लैशेज, रात में पसीना और योनि में सूखापन घटते एस्ट्रोजन की ओर इशारा कर सकते हैं. लेकिन, ये लक्षण अपने आप में किसी बीमारी की पुष्टि नहीं करते हैं.

सही जांच और इलाज क्यों जरूरी?

डॉक्टर महिला की उम्र, पीरियड्स का इतिहास और दूसरे लक्षणों को देखकर जांच की सलाह देते हैं. जरूरत के अनुसार FSH, एस्ट्राडियोल और एंड्रोजन जैसे हार्मोन की जांच की जा सकती है. थायरॉइड की समस्या, प्रोलैक्टिन में बदलाव और गर्भावस्था जैसी दूसरी वजहों पर भी विचार किया जाता है. केवल अल्ट्रासाउंड से दोनों स्थितियों का अंतर तय नहीं किया जा सकता है.

PCOS के इलाज में पीरियड्स को नियमित करने, मुंहासों और मेटाबॉलिक जोखिमों को नियंत्रित करने पर ध्यान दिया जाता है. वहीं, अर्ली मेनोपॉज या POI में एस्ट्रोजन की कमी, हड्डियों की सेहत और प्रजनन संबंधी जरूरतों का आकलन जरूरी है. उपयुक्त महिलाओं में डॉक्टर हार्मोन थेरेपी की सलाह दे सकते हैं.

कब डॉक्टर से मिलें?

अगर पीरियड्स लगातार कई महीनों तक नहीं आते, चक्र में बार-बार बदलाव होता है या इसके साथ हॉट फ्लैशेज, रात में पसीना अथवा चेहरे पर तेजी से बाल बढ़ने जैसे लक्षण दिखते हैं, तो जांच कराएं. 40 साल से कम उम्र में ओवरी की कार्यक्षमता घटने का संदेह हो, तो समय पर विशेषज्ञ से मिलना खास तौर पर जरूरी है.