PCOS नहीं, अब PMOS कहिए जनाब… आखिर क्यों बदला गया महिलाओं की बीमारी का नाम, 3 प्वाइंट्स में समझिए कारण

PCOS Renamed PMOS: पीसीओएस (पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम) महिलाओं में होने वाली एक गंभीर समस्या है. यह सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली बीमारियों में से एक है. बता दें कि, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम (PCOS) विश्वभर में लगभग हर 8 में से 1 महिला को प्रभावित करता है. इसको शार्ट में PCOS कहा जाता था, लेकिन अब इस बीमारी को नया नाम मिल गया है. मतलब, अब Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) को Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome (PMOS) कहा जाएगा. यह फैसला दुनियाभर के एंडोक्राइन और प्रजनन स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सहमति के बाद लिया गया है. लगभग 10 साल तक चली चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया. इसकी जानकारी मेडिकल जर्नल The Lancet में प्रमुखता से प्रकाशित की गई है. अब सवाल है कि आखिर PCOS का नाम बदलकर PMOS क्यों रखा गया? क्या है महिलाओं की यह बीमारी? PMOS नाम का मतलब क्या है? महिलाओं में क्यों बढ़ती है यह बीमारी? इसके लक्षण और बचाव क्या हैं? इस बारे में बता रही हैं नोएडा की सीनियर मेडिकल ऑफिसर एवं गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. मीरा पाठक-

PCOS का नाम बदलकर PMOS क्यों किया गया?

PCOS का नाम बदलकर Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome इसलिए रखा गया, ताकि बीमारी की जटिलता और पूरे शरीर को प्रभावित करने वाले कारणों को सही तरीके से समझाया जा सके. विशेषज्ञों का कहना था कि ‘PCOS’ नाम मेडिकल तौर पर सही तस्वीर नहीं दिखाता, क्योंकि इस बीमारी से जूझ रही कई महिलाओं में ओवरी में सिस्ट होते ही नहीं हैं. साथ ही पुराना नाम इस बीमारी के शरीर पर पड़ने वाले दूसरे असर जैसे मेटाबॉलिज्म, हार्मोन, मानसिक स्वास्थ्य और दिल की बीमारी के खतरे को भी सही तरीके से नहीं बताता था. असल में यह बीमारी हार्मोन सिस्टम, मेटाबॉलिज्म और ओवरी की कार्यप्रणाली से जुड़ी होती है.

PCOS का नाम बदलने के 3 मुख्य पहलू

नाम बदलने का पहली बात यह है कि कई महिलाओं में PCOS के मेटाबोलिक लक्षण मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी ओवरी में सिस्ट दिखाई नहीं देते. इससे महिलाओं के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है.

दूसरी बात, यह केवल ओवरी को प्रभावित करने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि पूरे शरीर को प्रभावित करने वाली एक जटिल स्थिति है. इसे एक जेनेटिक कंडीशन माना जाता है, जो जन्म से मौजूद हो सकती है, हालांकि इसके लक्षण सामान्यतः पीरियड्स शुरू होने के बाद सामने आने लगते हैं.

तीसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह केवल मेटाबोलिक समस्या नहीं है, बल्कि इसमें हार्मोन्स की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है. इंसुलिन रेजिस्टेंस, हार्मोनल असंतुलन और शरीर के मेटाबोलिज्म- तीनों का इसमें गहरा संबंध होता है.

नए नाम PMOS का मतलब क्या है

Polyendocrine: शरीर के कई हार्मोन सिस्टम प्रभावित होते हैं.

Metabolic: यह बीमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापा और डायबिटीज के खतरे से जुड़ी है.

Ovarian: इसका असर ओव्यूलेशन, पीरियड्स और फर्टिलिटी पर पड़ता है.

Syndrome: यानी यह कई लक्षणों और हेल्थ रिस्क का समूह है.

PCOS/PMOS के लक्षण

एक्सपर्ट की मानें तो, यदि आपके चेहरे पर ज्यादा हेयर ग्रोथ, फर्टिलिटी कम होना, समय पर पीरियड्स न होना या फिर अनियंत्रित होना, पीरियड्स के दौरान दर्द, चेहरे खासकर ठोड़ी के आसपास पर ज्यादा पिंपल्स होना और लोअर बैली पर ज्यादा फैट. ये सभी लक्षण हैं तो आपको PCOS/PMOS के हो सकते हैं. इस स्थिति में हेल्दी डाइट के साथ इलाज बेहद जरूरी है.

PMOS का ट्रीटमेंट क्या है?

डॉ. पाठक कहती हैं कि, यह एक जेनेटिक कंडीशन है, इसलिए इसे पूरी तरह से क्योर करना संभव नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है.