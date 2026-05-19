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पहले PCOS अब PMOS… इस परेशानी में कैसी होनी चाहिए आपकी डाइट, ताकि मां बनने में न आए कोई अड़चन

PMOS Diet Tips: पीएमओएस हॉर्मोन से संबंधित प्रॉब्लम हैं, जिससे गर्भ धारण करने में भी समस्या आती है. इस स्थिति में महिलाओं की बॉडी में नॉर्मल से भी अधिक हार्मोंस का निर्माण होने लगता है. इस इंबैलेंस हॉर्मोनल के कारण पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं. हालांकि, हेल्दी डाइट से इस परेशानी को काफी हद कम किया जा सकता है. अब सवाल है कि आखिर, पीएमओएस में कैसी होनी चाहिए डाइट?

By: Lalit Kumar | Published: May 19, 2026 12:19:03 PM IST

जानिए, PMOS में कैसी होनी चाहिए आपकी डाइट. (Canva)
जानिए, PMOS में कैसी होनी चाहिए आपकी डाइट. (Canva)


PMOS Diet Tips: पीसीओएस (पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम) महिलाओं में होने वाली एक गंभीर समस्या है. यह सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली बीमारियों में से एक है. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम (PCOS) विश्वभर में लगभग हर 8 में से 1 महिला को प्रभावित करता है. खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं कि, अब Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) को Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome (PMOS) कहा जाएगा. यह फैसला दुनियाभर के एंडोक्राइन और प्रजनन स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सहमति के बाद लिया गया है. बता दें कि, पीएमओएस (Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome) महिलाओं में होने वाली एक समस्या है. अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते इसके मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है. 

हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि, PMOS हॉर्मोन से संबंधित प्रॉब्लम हैं, जिससे गर्भ धारण करने में भी समस्या आती है. इस स्थिति में महिलाओं की बॉडी में नॉर्मल से भी अधिक हार्मोंस का निर्माण होने लगता है. इस इंबैलेंस हॉर्मोनल के कारण पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं. एक्सपर्ट की मानें तो यदि इसका इलाज न कराया जाए तो महिलाओं की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रभावित होते हैं. साथ ही वजन तेजी से बढ़ सकता है. हालांकि, हेल्दी डाइट से इस परेशानी को काफी हद कम किया जा सकता है. अब सवाल है कि आखिर, पीएमओएस में कैसी होनी चाहिए डाइट? किन लक्षणों से करें PMOS की पहचान? इस बारे में बता रही हैं कैलाश दीपक हॉस्पिटल की सीनियर डाइटिशियन एवं विभागाध्यक्ष ऋचा शर्मा-  

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PMOS में प्रोटीन-फाइबर का कॉम्बिनेशन बेस्ट

ऋचा शर्मा बताती हैं कि, पीसीओएस और पीसीओडी से पीड़ित कई महिलाएं बिना एक्सपर्ट की सलाह से कुछ भी खा लेती हैं, यह पूरी तरह गलत है. ऐसा करने से उनकी परेशानी बढ़ सकती है. जिन महिलाओं को पीएमओएस की समस्या है, उन्हें अपनी डाइट में प्रोटीन और फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए. इससे उनके पीरियड्स में सुधार होगा औ मोटापा कम हो सकता है. 

PMOS/PCOD के लक्षण क्या हैं?

यदि आपके चेहरे पर ज्यादा हेयर ग्रोथ, फर्टिलिटी कम होना, समय पर पीरियड्स न होना या फिर अनियंत्रित होना, पीरियड्स के दौरान दर्द, चेहरे खासकर ठोड़ी के आसपास पर ज्यादा पिंपल्स होना और लोअर बैली पर ज्यादा फैट. ये सभी लक्षण हैं तो आपको PMOS/PCOD के हो सकते हैं. इस स्थिति में हेल्दी डाइट के साथ इलाज बेहद जरूरी है.

PMOS/PCOD में कैसी होनी चाहिए डाइट

– डाइटिशियन श्रद्धा श्रीवास्तव के मुताबिक, जिन महिलाओं में पीसीओएस और पीसीओडी की समस्या है उन्हें अपनी डाइट में प्रोटीन और फाइबर रिच फूड जरूर शामिल करना चाहिए. इस स्थिति में साबुत अनाज या बिना रिफाइंड किया बाजरा आदि ले सकती हैं. इस तरह की डाइट हार्मोन्स को बैलेंस करने वज़न घटाने में मदद कर सकती है.

– पीसीओएस और पीसीओडी में डाइट की भूमिका अहम होती है. ऐसे में कब क्या खाना है इसका ध्यान रखें. आपको बता दें कि, खाने से पहले शरीर को हाइड्रेट करें. इसके लिए आप लंच करें या डिनर, हैवी मील से पहले बिना चीनी का नींबू पानी, बटर मिल्क, सूप, रसम या फिर सिर्फ पानी पीएं. ऐसा करने से ज्यादा खाने से बचाव हो सकता है.

– आयरन और कैल्शियम की भरपाई के लिए हरी-लाल पत्तेदार सब्जियां खाएं. इनके सेवन से आपके शरीर को लगभग सभी फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे और इंसुलिन प्रतिरोध में सुधार होगा. वहीं, जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, उनमें इंसुलिन प्रतिरोध शुरू हो जाता है. इसलिए पहले विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए अपने डॉक्टर के बताए सप्लीमेंट लें.

– पीसीओएस और पीसीओडी की स्थिति में प्रोटीन युक्त चीजों का सेवन जरूरी है. बता दें कि, आपकी 1200 से 1400 कैलोरीज़ का लगभग 15 प्रतिशत सिर्फ अच्छा प्रोटीन होना चाहिए. इसके लिए आप दिन में जितना भी संभव हो छिलके वाली दाल, हरी सब्जियां और फलों का सेवन करें. बेशक आप चाहें तो इससे चीला बनाकर या फिर सांबर.

– डाइटिशियन के अनुसार, सभी बेकरी प्रोडक्ट्स में अनहेल्दी फैट होता है, जो आपके शरीर का मोटापा बढ़ाता है. ऐसे में इन चीजों को खाने से बचें. इसके बजाय हेल्दी फैट जैसे मेवे खाएं और हेल्दी ऑयल में बना खाना खाएं.

– फाइट्रोइस्टोजीन (एस्ट्रोजन हारमोन का नेचुरल रूप) वाले फूड खाएं. इसकी भरपाई के लिए आपको सोया मिल्क, टोफू या फिर सोयाबीन से बनी चीजों का सेवन करना चाहिए. इन चीजों को भी आप किसी भी रूप में अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं.

– श्रद्धा श्रीवास्तव कहती हैं कि, सारी डाइट को ध्यान रखते हुए नियमित एक्सरसाइज को कभी नहीं भूलना चाहिए. दरअसल, नियमित एक्सरसाइज़ PCOS/PCOD से परेशान लोगों में जल्दी वज़न कम करने में मदद करती है.

Tags: female healthHealth News Hindipmos
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