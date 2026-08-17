मां का एक प्यारा-सा चुंबन… बच्चे की इम्युनिटी का बन सकता साथी! जानें Baby Kiss पर क्या कहती है विज्ञान

Immunity Booster For Babies: घर में नन्हे मेहमान के आते ही हर किसी का मन उसे गोद में लेने, गले लगाने और प्यार से चूमने का करता है. खासकर मां के लिए तो बच्चे की हर मुस्कान किसी जादू से कम नहीं होती है. लेकिन, क्या मां का प्यार सिर्फ बच्चे को भावनात्मक सुरक्षा देता है या उसके इम्यून सिस्टम को भी प्रभावित कर सकता है? यह सवाल सुनकर आप भी हैरान हो सकते हैं. दरअसल, विशेषज्ञों के अनुसार मां और शिशु के बीच त्वचा का संपर्क, गले लगाना और प्यार-दुलार बच्चे के भावनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है. वहीं, मां के दूध में मौजूद एंटीबॉडीज और दूसरे बायोएक्टिव कंपोनेंट्स शिशु की प्रतिरक्षा प्रणाली को शुरुआती दौर में महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं.

कुछ वैज्ञानिक मिथ के मुताबिक, मां और शिशु के करीबी संपर्क के दौरान मां को बच्चे के मुंह और आसपास के वातावरण से जुड़े कुछ माइक्रोब्स के संपर्क में आने का मौका मिलता है, जिससे स्तनपान के दौरान मिलने वाली प्रतिरक्षा सुरक्षा में भूमिका हो सकती है. इसी वजह से सोशल मीडिया पर यह दावा भी चर्चा में रहता है कि, मां का बच्चे को किस करना उसकी इम्युनिटी ‘बूस्ट’ करता है. लेकिन यहां एक जरूरी फर्क समझना बेहद जरूरी है- इसका मतलब यह नहीं कि बच्चे को चूमना किसी वैक्सीन या दवा की तरह इम्युनिटी बढ़ाता है. इसको लेकर Dr Anuradha HS के इंस्टाग्राम पर कुछ रोचक जानकारियां शेयर की हैं-

मां के बच्चे को चूमने पर क्या होता है?

डॉक्टर कहती हैं कि, शिशु की इम्युनिटी पावर बूस्ट करने के लिए बार-बार नाक, मुंह और गालों पर किस करें. रिसर्च से पता चलता है कि जब मां अपने बच्चे को बार-बार किस करती है, तो वो अपने बच्चे के मुंह और स्किन से जर्म्स को बाहर निकाल देती है.

मां के किस करने से मेमोरी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है, जो बहुत खास होती हैं और जर्म्स के लिए कस्टमाइज़ होती हैं. ये एंटीबॉडीज़ उसके ब्रेस्ट मिल्क में जाती हैं और जब वो बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चे के मुंह और आंतों को कोट करती हैं. और इन नुकसानदायक बैक्टीरिया को ब्लॉक कर देती है और मार देती हैं. जिससे बच्चे को हेल्दी रहने और इन इन्फेक्शन से लड़ने में मदद मिलती है.

मां कब बच्चे को Kiss करने से बचे