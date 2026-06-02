Ovulation: सही दिनों में कोशिश कर रही हैं लेकिन नहीं हो पा रही हैं प्रेग्नेंट? जानिए फर्टाइल विंडो का सच

Ovulation: प्रेग्नेंसी और माँ बनना एक महिला की ज़िंदगी के अहम पड़ाव होते हैं. यह बहुत सारी खुशियां लाता है और एक कपल के लिए, खासकर महिला के लिए, एक नई जिंदगी की शुरुआत का संकेत देता है. लेकिन, कई कपल्स के लिए, अगर उन्हें बच्चे पैदा करने में कोई दिक्कत आ रही हो, तो यह समय काफी मुश्किल भी हो सकता है. अगर आप गर्भधारण करने की कोशिश कर रही हैं, तो ओव्यूलेशन और अपनी फर्टाइल विंडो को समझना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है. सुनने में यह भले ही टेक्निकल लगे, लेकिन एक बार जब आप महिला के शरीर के नैचुरल साइकल से परिचित हो जाती हैं, तो यह असल में काफी आसान होता है.

कपल के लिए जरूरी जानकारी

CK बिड़ला हॉस्पिटल, गुरुग्राम की सीनियर गाइनेकोलॉजिस्ट, रोबोटिक सर्जन और ऑब्स्टेट्रिशियन डॉ. अरुणा कालरा ने उन कपल्स के लिए एक काम की गाइड शेयर की है, जो बच्चा पैदा करने और अपने परिवार की यात्रा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं. ओव्यूलेशन वो समय होता है जब आपकी ओवरीज़ में से कोई एक ओवरी एक अंडा रिलीज़ करती है. यह आमतौर पर आपके अगले पीरियड शुरू होने से लगभग 12-14 दिन पहले होता है, हालाँकि आपके साइकल की लंबाई के आधार पर इसमें थोड़ा-बहुत फ़र्क हो सकता है. यही वजह है कि ओव्यूलेशन हर महीने हमेशा एक ही दिन नहीं होता, खासकर तब जब आपके पीरियड्स रेगुलर न हों.

अंडा कितने समय तक जीवित रहता है?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंडा रिलीज़ होने के बाद सिर्फ़ 12 से 24 घंटे तक ही जीवित रहता है. लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात है कि स्पर्म शरीर के अंदर पाँच दिनों तक जीवित रह सकता है. इसका मतलब है कि गर्भवती होने के लिए आपको ओव्यूलेशन वाले दिन ही सेक्स करने की ज़रूरत नहीं है.

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फर्टाइल विंडो क्या है?

यहीं पर “फर्टाइल विंडो” की बात आती है. इसमें ओव्यूलेशन से पहले के पाँच दिन और जिस दिन ओव्यूलेशन होता है, वह दिन शामिल होता है. ये वे दिन होते हैं जब आपके गर्भवती होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है. सबसे अच्छे नतीजों के लिए, अक्सर यह सलाह दी जाती है कि इस विंडो के दौरान हर 1–2 दिन में सेक्स किया जाए.