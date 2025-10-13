ORS या नारियल पानी! डिहाइड्रेशन से लड़ने के लिए कौन बेहतर?

ORS vs Coconut Water: हाइड्रेटेड रहना शरीर के सही तरीके से काम करने के लिए बेहद जरूरी है. सिर्फ पानी पीना ही पर्याप्त नहीं होता. दिनभर हमारे शरीर से पसीना, यूरिन और वाष्पीकरण के जरिए पानी और जरूरी खनिज भी निकल जाते हैं. इससे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है और गंभीर मामलों में डिहाइड्रेशन तक हो सकता है.

न्यूट्रिशनिस्ट और डायटीशियन के मुताबिक, डिहाइड्रेशन सिर्फ पानी की कमी नहीं है, बल्कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी, शरीर का तापमान बढ़ना, कमजोरी और यूरिन की सांद्रता जैसी समस्याएं भी शामिल हैं. ऐसे में केवल पानी पीने से यह नुकसान पूरा नहीं होता. इसलिए ऐसे पेय पदार्थ जिन्हें हाइड्रेशन इंडेक्स ज्यादा होता है, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है.

डिहाइड्रेशन को ऐसे रोकता है नारियल पानी

गर्म मौसम, डिहाइड्रेशन, उल्टी या दस्त जैसी स्थिति में शरीर तेजी से जरूरी लवण खो देता है. ऐसे समय में ORS सबसे भरोसेमंद विकल्प है क्योंकि इसे तेजी से अवशोषित होने के लिए तैयार किया गया है. वहीं, नारियल पानी भी डिहाइड्रेशन को रोकने में कारगर साबित हो सकता है.

डायटीशियन्स का कहना है कि नारियल पानी पोटैशियम, मैग्नीशियम और सोडियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स का प्राकृतिक स्रोत है. यह हल्का मीठा और ताजगी देने वाला होता है और हल्के डिहाइड्रेशन (गर्मी, हल्की एक्सरसाइज या व्रत) में बहुत उपयोगी है. लेकिन, इसमें सोडियम की मात्रा ORS की तुलना में कम होती है, इसलिए गंभीर डिहाइड्रेशन में इसकी प्रभावकारिता सीमित होती है.

ORS ऐसे काम करता है शरीर में

वहीं, ORS वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया होता है जिसमें ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलित मिश्रण होता है. यह खासकर मध्यम से गंभीर डिहाइड्रेशन के लिए सबसे उपयुक्त है, जैसे कि उल्टी, दस्त या अत्यधिक पसीना बहने की स्थिति में.

शरीर पर नारियल पानी का असर

नारियल पानी दिनभर की हल्की हाइड्रेशन के लिए 1–2 गिलास (200–400 मिली) पर्याप्त है, जबकि ORS धीरे-धीरे पीना चाहिए. इसके अलावा नींबू पानी, छाछ और खाने में पानी वाली चीजें जैसे तरबूज, टमाटर और हरी सब्जियां भी शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करती हैं.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.