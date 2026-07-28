Home > हेल्थ > ORS Day 2026: डायरिया में जीवन बचा सकता है ओआरएस, बच्चों को कब और कितना दें ORS, घर पर ऐसे बनाएं जीवनरक्षक घोल

ORS Day 2026: डायरिया में जीवन बचा सकता है ओआरएस, बच्चों को कब और कितना दें ORS, घर पर ऐसे बनाएं जीवनरक्षक घोल

World ORS Day 2026: डायरिया से होने वाले खतरनाक डिहाइड्रेशन से बचाने में ओआरएस किसी संजीवनी से कम नहीं है. खासकर छोटे बच्चों के लिए यह जीवनरक्षक साबित हो सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो, दस्त 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण है. बच्चों को जोखिम से बचाने और ORS के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 29 जुलाई को विश्व ओआरएस दिवस मनाया जाता है.

By: Lalit Kumar | Last Updated: July 28, 2026 3:20:36 PM IST

विश्व ओआरएस दिवस पर डॉक्टर से जानिए, डायरिया में ORS क्यों जरूरी होता है? (AI)
विश्व ओआरएस दिवस पर डॉक्टर से जानिए, डायरिया में ORS क्यों जरूरी होता है? (AI)


World ORS Day 2026: क्या सिर्फ नमक, चीनी और पानी का घोल किसी की जान बचा सकता है? जी हां, सुनने में भले ही यह सामान्य लगे, मगर सच्चाई यही है. बता दें कि, डायरिया से होने वाले खतरनाक डिहाइड्रेशन से बचाने में ओआरएस (Oral Rehydration Solution) किसी संजीवनी से कम नहीं है. खासकर छोटे बच्चों के लिए यह जीवनरक्षक साबित हो सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो, दस्त 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण है. इसी का नतीजा है कि, हर साल डायरिया के कारण लगभग 15 लाख बच्चों की मृत्यु हो जाती है. बच्चों को जोखिम से बचाने और ORS के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 29 जुलाई को विश्व ओआरएस दिवस मनाया जाता है.

अब सवाल है कि आखिर, डायरिया में ORS क्यों जरूरी होता है? बच्चों को कितनी मात्रा में ORS देना चाहिए? जरूरत पड़ने पर घर में इसे कैसे तैयार किया जा सकता है? इस बारे में बता रहे हैं धनवंतरी क्लीनिक नोएडा के इंटीग्रेटेड चिकित्सक डॉ. संजय वार्ष्णेय-

You Might Be Interested In

ओआरएस है क्या?

जीवन रक्षक ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में ओआरएस का घोल कहा जाता है. यह शक्ति को बढ़ाने वाला ऐसा मिश्रण है जो शरीर के खोए हुए इलेक्ट्रोलाइट्स को वापस हासिल करने में मदद करता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, ओआरएस में 4 मूल घटक होते हैं जिन्हें 1 लीटर साफ पीने के पानी में घोलने की जरूरत होती है. ओआरएस में सोडियम क्लोराइड जो सामान्य नमक है (3.5 ग्राम), ट्राईसोडियम साइट्रेट, डीहाइड्रेट (2.9 ग्राम), पोटैशियम क्लोराइड (1.5 ग्राम) और ग्लूकोज, यानी चीनी (20 ग्राम) होता है.

डायरिया शरीर को कैसे प्रभावित करता?

डॉ. संजय वार्ष्णेय बताते हैं कि, डायरिया जठरांत्र (गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल) तंत्र से जुड़ी एक आम बीमारी है, जो कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक बनी रह सकती है. इस दौरान शरीर से पानी, सोडियम, पोटैशियम जैसे जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स और अन्य तरल पदार्थ लगातार निकलते रहते हैं. अगर वक्त पर इनकी पूर्ति न की जाए तो गंभीर डिहाइड्रेशन, कमजोरी, चक्कर, बेहोशी और यहां तक कि जान का खतरा भी पैदा हो सकता है. यही वजह है कि डायरिया से होने वाली अधिकांश मौतें संक्रमण से नहीं, बल्कि शरीर में पानी और आवश्यक लवणों (salt) की खतरनाक कमी के कारण होती हैं. 

डायरिया में ORS कैसे करता मदद?

डॉक्टर के मुताबिक, डायरिया के दौरान मरीज के शरीर में मौजूद सभी मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स की हानि हो जाती है क्योंकि ये सारी चीजें दस्त के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती हैं और मरीज के शरीर में गंभीर रूप से पानी की कमी हो जाती है (डिहाइड्रेशन की समस्या). डायरिया की वजह से हुई डिहाइड्रेशन की इस गंभीर समस्या के इलाज के लिए मरीज को घर पर ही अतिरिक्त तरल पदार्थ दिए जाते हैं या फिर व्यक्ति को ग्लूकोज-इलेक्ट्रोलाइट सॉलूशन दिया जाता है जिसे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट या ओआरएस का घोल कहते हैं.

घर पर कैसे बनाएं ओआरएस?

वैसे तो ओआरएस का घोल व्यावसायिक रूप से बाजार में आसानी से मिल जाता है लेकिन अगर आप मार्केट जाकर इन्हें खरीद नहीं सकते तो आप इसे घर पर भी बना सकते हैं. इसके लिए आपको 1 लीटर साफ पानी (आप चाहें तो पानी का इस्तेमाल करने से पहले उसे उबाल भी सकते हैं), 6 चम्मच चीनी (1 चम्मच=5 ग्राम) और आधा चम्मच नमक लेना है. फिर इन सभी चीजों को तब तक अच्छी तरह से मिक्स करते रहें जब तक नमक और चीनी पूरी तरह से पानी में घुल न जाए. इसके बाद शरीर में हुई पानी की कमी की पूर्ति करने के लिए इस होममेड घोल का इस्तेमाल कर सकते हैं.

बच्चों को कब-कितना ओआरएस देना चाहिए?

डायरिया से पीड़ित कोई बच्चा हो या फिर कोई वयस्क इस बात का सुझाव दिया जाता है कि वे जितना हो सके उतना ओआरएस के घोल का सेवन करें. अगर बच्चे की उम्र 2 साल से कम है तो हर बार पतले मल का त्याग करने के बाद बच्चे को 250 मिलीलीटर वाले कप का एक चौथाई या आधा कप तक ओआरएस का घोल पिलाएं. 2 साल से अधिक उम्र के बच्चे को हर बार पतले मल त्याग के बाद आधा कप या एक कप ओआरएस का घोल जरूर पिलाएं.

Tags: Health News Hindihealth tipsworld ors day 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं प्रिया बनर्जी?

July 28, 2026

डायबिटीज के मरीजों को क्या नहीं खाना चाहिए?

July 27, 2026

नॉवेल्स पर आधारित 5 शानदार फिल्में

July 27, 2026

कृति सेनन की 6 हिट फिल्में

July 27, 2026

टीवी एक्ट्रेस नारायणी शास्त्री ने किया चौंकाने वाला दावा

July 27, 2026

नोरा फतेही के को-स्टार ने जड़े थप्पड़, खींचे बाल

July 27, 2026
ORS Day 2026: डायरिया में जीवन बचा सकता है ओआरएस, बच्चों को कब और कितना दें ORS, घर पर ऐसे बनाएं जीवनरक्षक घोल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ORS Day 2026: डायरिया में जीवन बचा सकता है ओआरएस, बच्चों को कब और कितना दें ORS, घर पर ऐसे बनाएं जीवनरक्षक घोल
ORS Day 2026: डायरिया में जीवन बचा सकता है ओआरएस, बच्चों को कब और कितना दें ORS, घर पर ऐसे बनाएं जीवनरक्षक घोल
ORS Day 2026: डायरिया में जीवन बचा सकता है ओआरएस, बच्चों को कब और कितना दें ORS, घर पर ऐसे बनाएं जीवनरक्षक घोल
ORS Day 2026: डायरिया में जीवन बचा सकता है ओआरएस, बच्चों को कब और कितना दें ORS, घर पर ऐसे बनाएं जीवनरक्षक घोल