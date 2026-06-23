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जिम नहीं, ‘मूड बूस्टर’ है एक्सरसाइज! 30 मिनट में कम होंगे अवसाद के लक्षण, स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा

Exercise reduces Depression: अमेरिका की आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी (Iowa State University) के शोधकर्ताओं द्वारा की गई एक स्टडी ने इस बात को और मजबूत किया है. इस रिसर्च के अनुसार, अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट तक एक्सरसाइज करते हैं, तो यह डिप्रेशन के लक्षणों को करीब 75 मिनट तक कम कर सकती है. जानें कैसे-

By: Lalit Kumar | Published: June 23, 2026 7:23:26 PM IST

जानिए, कैसे ‘मूड बूस्टर’ है एक्सरसाइज! (Canva)
जानिए, कैसे ‘मूड बूस्टर’ है एक्सरसाइज! (Canva)


Exercise reduces Depression: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक्सरसाइज को अक्सर सिर्फ वजन घटाने या फिट दिखने तक ही सीमित समझ लिया जाता है. असल में सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है. बता दें कि, नियमित कसरत आपके शरीर ही नहीं, बल्कि आपके दिमाग पर भी जादुई असर डालती है. अमेरिका की आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी (Iowa State University) के शोधकर्ताओं द्वारा की गई एक स्टडी ने इस बात को और मजबूत किया है. इस रिसर्च के अनुसार, अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट तक एक्सरसाइज करते हैं, तो यह डिप्रेशन के लक्षणों को करीब 75 मिनट तक कम कर सकती है. मतलब, आधे घंटे की मेहनत आपको मानसिक रूप से लंबे समय तक राहत दे सकती है.

इस स्टडी का नेतृत्व काइनेसियोलॉजी के प्रोफेसर जैकब मेयेर (Jacob Meyer) ने किया. उनका कहना है कि पहले भी कई शोधों में यह सामने आ चुका है कि एक्सरसाइज मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद है, लेकिन इस बार उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि एक दिन में किया गया सिर्फ एक सेशन किस तरह तुरंत असर दिखाता है. रिसर्च के लिए 30 ऐसे वयस्कों को शामिल किया गया, जो गंभीर अवसाद से जूझ रहे थे. इसके नतीजे Frontiers in Psychiatry में प्रकाशित हुए हैं, जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि एक्सरसाइज न सिर्फ मूड बेहतर करती है, बल्कि इलाज के असर को भी बढ़ा सकती है.

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क्या था स्टडी का सार

स्टडी के दौरान साइकिल चलाने वालों में आधे घंटे की एक्सरसाइज से अवसाद की स्थिति में सुधार पाया गया. एक्सरसाइज के 75 मिनट बाद एनहेडोनिया (यानी, पहले की गई गतिविधियों से आनंद का अनुभव करने में कठिनाई) में हुआ सुधार कम होने लगा, लेकिन जिस ग्रुप ने एक्सरसाइज नहीं की थी, उसके मुकाबले एनहेडोनिया (anhedonia) का स्तर बेहतर मिला. प्रोफेसर मेयेर ने कहा कि इस भिन्नता को समझने के लिए और रिसर्च की जरूरत है. ये पता लगाने के लिए लंबी स्टडी की जरूरत है कि अवसाद और एनहेडोनिया कब शुरू होता है.

अवसाद में एक्सरसाइज कैसे कारगर 

रिसर्चर्स ने कहा कि स्टडी के नतीजे इशारा करते हैं कि एक्सरसाइज अवसाद वाले वयस्कों के लिए इलाज के फायदों (benefits of therapy) को बढ़ाने में मदद कर सकता है. प्रोफेसर मेयेर ने कहा, इतने छोटे समूह के साथ, हमने औपचारिक सांख्यिकीय परीक्षण (formal statistical testing) नहीं किया, लेकिन परिणाम आशाजनक हैं, कुल मिलाकर, पायलट स्टडी से पता चला कि लोग एक्सरसाइज में इंट्रस्ट रखते थे और वो आगे भी कंबाइंड एप्रोच के साथ रहेंगे, और ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज का डिप्रेशन और थेरेपी मैकेनिज्म (mechanisms of therapy) पर कुछ प्रभाव पड़ा है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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