Home > मनोरंजन > कभी कपिल शर्मा के शो की थीं शान, अब इस गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं सुमोना चक्रवर्ती! सोशल मीडिया पर दी जानकारी

कभी कपिल शर्मा के शो की थीं शान, अब इस गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं सुमोना चक्रवर्ती! सोशल मीडिया पर दी जानकारी

कभी कपिल  शर्मा के शो में उनकी पत्नी बनने वाली अभिनेत्री सुमोना चक्रवर्ती पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया से दूर थीं. सुमोना ने बताया कि उन्होंने एंडोमेट्रियोसिस को हटाने के लिए सर्जरी करवाई है.

By: Shivangi Shukla | Published: July 5, 2026 5:00:42 PM IST

इस गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं सुमोना चक्रवर्ती
इस गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं सुमोना चक्रवर्ती


Sumona Chakravarti: कभी कपिल  शर्मा के शो में उनकी पत्नी बनने वाली अभिनेत्री सुमोना चक्रवर्ती पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया से दूर थीं, और हाल ही में उन्होंने इसकी वजह बताई. 

उन्होंने कहा कि वह पिछले दो महीनों से दुनिया से कटी-छिपी हुई थीं. सुमोना ने बताया कि उन्होंने एंडोमेट्रियोसिस को हटाने के लिए सर्जरी करवाई है. उन्होंने पहली बार 2021 में स्टेज IV एंडोमेट्रियोसिस के निदान के बारे में खुलासा किया था.

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हाल ही में कराई सर्जरी 

सुमोना चक्रवर्ती ने अपनी पोस्ट में खुलकर बताया कि सालों तक इस बीमारी को संभालने के बावजूद, यह बहुत बढ़ गई और अब उनके लिए इससे छुटकारा पाने का समय आ गया था. उन्होंने यह भी बताया कि इस बीमारी ने उनके जीवन को कैसे बदल दिया है और वह अपनी आवाज़ और सोशल मीडिया का उपयोग “समान विचारधारा वाले लोगों, विशेषकर महिलाओं” का एक समुदाय बनाने के लिए करना चाहती हैं.

इंस्टाग्राम पर सुमोना ने लिखा, “लंबे समय बाद वापसी करके खुशी हो रही है. पिछले दो महीनों से मैं दुनिया से कटी हुई थी.” चक्रवर्ती ने आगे कहा, “4 मई को मेरी एंडोमेट्रियोसिस को हटाने के लिए सर्जरी हुई, जो दुर्भाग्यवश कई वर्षों तक इसे नियंत्रित करने की कोशिशों के बावजूद बहुत बढ़ गई थी.”

एंडोमेट्रियोसिस के बारे में 

यह महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारी है. बता दें कि एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें गर्भाशय के अंदर पाए जाने वाले ऊतक (एंडोमेट्रियम) गर्भाशय के बाहर, जैसे अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब या पेल्विस की सतह पर बढ़ने लगते हैं. यह एक दर्दनाक स्थिति है जो मुख्य रूप से मासिक धर्म (पीरियड्स) के दौरान अत्यधिक दर्द और प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने का कारण बनती है. इस स्थिति में महिलाओं के पीरियड्स के दौरान पेट के निचले हिस्से और पीठ में तेज ऐंठन होती है जो सामान्य से कहीं अधिक होती है.

एंडोमेट्रियोसिस में, गर्भाशय के बाहर मौजूद ऊतक सामान्य मासिक चक्र का पालन करते हैं, लेकिन रक्त के बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता. इससे आंतरिक सूजन, जलन और स्कार टिश्यू (गांठ) बन जाते हैं.

Tags: entertainmenthealthsumona chakravarti
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