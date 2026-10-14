Dicephalic Parapagus: एक शरीर, दो सिर! ओडिशा केस से समझिए आखिर कैसे पैदा होते हैं ऐसे बच्चे? क्या इन्हें सर्जरी से अलग किया जा सकता है?

Dicephalic Parapagus Meaning: ओडिशा के कंधमाल जिले से बेहद दुर्लभ जन्म का मामला सामने आया है. यहां 22 साल की महिला ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है, जिसके दो सिर और दो गर्दन हैं, लेकिन शरीर एक ही है. बच्चे का जन्म ब्रह्मपुर के एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतला में सी-सेक्शन के जरिए हुआ. करीब 32 सप्ताह में जन्मा यह बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है और डॉक्टरों की विशेष निगरानी में है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि बच्चे की मेडिकल कंडीशन क्या है, ऐसा क्यों होता है और क्या ऐसे बच्चों को अलग किया जा सकता है?

बच्चे की मेडिकल कंडीशन क्या है?

डॉक्टरों ने इस कंडीशन को डाइसेफेलिक पैरापैगस (Dicephalic Parapagus) बताया है. इस कंडीशन में, दो एम्ब्रियो पूरी तरह से अलग-अलग डेवलप नहीं हो पाते हैं, जिससे शरीर के बड़े हिस्से आपस में जुड़ जाते हैं. बच्चे के दो सिर और दो स्पाइनल कॉलम, एक धड़, एक दिल, एक लिवर, दो हाथ और पैर, और एक जेनिटोयूरिनरी ट्रैक्ट है.

MKCG में पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड डॉ. मानस रंजन साहू के मुताबिक, बच्चे की हालत क्रिटिकल है और उसे सांस की दिक्कतें हो गई हैं. हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर सुदीपा दास ने कहा कि न्यूबोर्न की देखभाल के लिए एक मल्टी-डिसिप्लिनरी टीम बनाई गई है.

ऐसा क्यों होता है?

कोज्वाइंड ट्विन्स आमतौर पर तब डेवलप होते हैं जब एक ही फर्टिलाइज्ड अंडे से बने दो एम्ब्रियो अलग होने का प्रोसेस पूरा नहीं कर पाते हैं. कुछ साइंटिस्ट इसे शुरुआती एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान दो एम्ब्रियो के जुड़ने की संभावना से भी जोड़ते हैं. जॉइंट की जगह और गहराई के आधार पर, बच्चों के शरीर और अंदरूनी अंगों का स्ट्रक्चर अलग हो सकता है.

क्या ऐसे बच्चों को अलग किया जा सकता है?

सर्जरी हमेशा मुमकिन नहीं होती है. उन्हें अलग करने का फ़ैसला इस बात पर निर्भर करता है कि कौन से अंग एक जैसे हैं और उनकी बनावट कितनी मुश्किल है. डाइसेफ़ेलिक पैरापैगस में, ज़रूरी अंगों के एक जैसे होने की वजह से सर्जरी से अलग करना बहुत मुश्किल हो सकता है. इसलिए, इस बच्चे के मामले में, आगे के इलाज का फ़ैसला पूरी जांच और एक्सपर्ट की जांच के बाद ही किया जाएगा.

डॉक्टरों के मुताबिक, ऐसे मामले बहुत कम होते हैं, और उनके मेडिकल मैनेजमेंट के लिए नए जन्मे बच्चे की सांस लेने, दिल के काम करने के तरीके और एक जैसे अंगों की हालत पर लगातार नज़र रखने की ज़रूरत होती है.

(डिस्क्लेमर – यह खबर सामान्य जानकारी के तौर पर है. अधिक जानकारी के लिए विशेषज्ञ की सलाह लें या चिकित्सक से परामर्श करें. इनखबर इसका दावा नहीं करता.)