डाइटिंग में Oats को शामिल करने से पहले जरूर पढ़ें ये जरूरी बातें

Oats For Weight Loss: ओट्स वजन घटाने के लिए बेहतरीन माने जाते हैं, लेकिन इन्हें खाने का सही तरीका और सावधानियां जानना जरूरी है। इस खबर में आपको ओट्स के फायदे और नुकसान को लेकर हर जानकारी है।

Published: August 23, 2025 15:07:13 IST

Oats Benefits
Oats Benefits

Oats Benefits: आजकल वजन घटाने की डाइट में सबसे ज्यादा चर्चा ओट्स की होती है। सुबह का हेल्दी नाश्ता हो या डाइटिंग का प्लान, हर जगह लोग ओट्स को अपनी थाली में शामिल करने लगे हैं। वजह भी साफ है, ओट्स फाइबर, प्रोटीन और जरूरी मिनरल्स से भरपूर होते हैं, जो शरीर को एनर्जी देने के साथ-साथ भूख पर भी नियंत्रण रखते हैं।

ओट्स के फायदे

ओट्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये लंबे समय तक पेट भरा रखते हैं। इसमें मौजूद बीटा-ग्लूकन फाइबर पानी को सोखकर पेट में एक तरह की जेल बना देता है। इससे भूख देर से लगती है और अनावश्यक स्नैकिंग से बचाव होता है। यही वजह है कि ओट्स को वजन घटाने वालों का साथी कहा जाता है। इसके अलावा, ओट्स LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करते हैं, जिससे दिल की सेहत बेहतर बनी रहती है। यह पाचन को मजबूत बनाते हैं और आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं।

कैसे असर डालते हैं

ओट्स सिर्फ वजन घटाने में ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर पर सकारात्मक असर डालते हैं। इनमें मौजूद पोषक तत्व इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और शरीर को लंबे समय तक एक्टिव रखते हैं। यही नहीं, ओट्स ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में मददगार माने जाते हैं। इसीलिए डायबिटीज के मरीज भी इन्हें सुरक्षित रूप से खा सकते हैं।

सावधानियां जरूरी हैं

हालांकि, ओट्स से जुड़े कुछ सच भी जानना जरूरी है। ज्यादा मात्रा में खाने से गैस, ब्लोटिंग और पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। इसमें फाइटिक एसिड पाया जाता है, जो शरीर में आयरन और जिंक जैसे मिनरल्स के अवशोषण को कम कर देता है। इसके अलावा, बाजार में मिलने वाले प्रोसेस्ड या फ्लेवर्ड ओट्स में अतिरिक्त शुगर और कैलोरी होती है, जो हेल्दी होने के बजाय नुकसान पहुंचा सकती है।

सही तरीके से खाएं

अगर आप ओट्स का सही लाभ उठाना चाहते हैं तो इन्हें सादे रूप में लें। दूध, दही या फलों के साथ खाएं तो ये और भी पौष्टिक बन जाते हैं। एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि ओट्स को रातभर पानी में भिगोकर खाया जाए, इससे यह आसानी से पच जाते हैं। साथ ही, इन्हें विटामिन C से भरपूर फलों जैसे संतरा या आंवला के साथ लेने से शरीर में मिनरल्स का अवशोषण बेहतर हो जाता है।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

