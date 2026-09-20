दूध नहीं पीते तो हड्डियां कैसे रहेंगी मजबूत? कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए डाइट में शामिल करें ये आसान विकल्प

Nutrition Tips For Strong Bones: कैल्शियम का नाम सुनते ही सबसे पहले दूध, दही और पनीर का ख्याल आता है. लेकिन अगर आप दूध नहीं पीते या किसी वजह से डेयरी उत्पाद कम लेते हैं, तो क्या शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं. कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, जो कैल्शियम की जरूरत पूरी करने में मदद कर सकते हैं. खास बात यह है कि कैल्शियम सिर्फ हड्डियों और दांतों के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि मांसपेशियों की गतिविधि, सामान्य हृदय गति और रक्त के थक्के बनने जैसी जरूरी शारीरिक प्रक्रियाओं में भी इसकी भूमिका होती है. अब सवाल है कि, कैल्शियम क्यों जरूरी है? दूध के अलावा किन चीजों से इसकी पूर्ति की जा सकती है? इस बारे बता रही हैं डाइट फॉर डिलाइट क्लीनिक नोएडा की डाइटिशियन खुशबू शर्मा-

हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए जरूरी

शरीर में मौजूद कैल्शियम का बड़ा हिस्सा हड्डियों और दांतों में पाया जाता है. यह हड्डियों की संरचना और मजबूती बनाए रखने के साथ-साथ उनके सामान्य विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. बच्चों और किशोरों के विकास के दौरान इसकी जरूरत खास तौर पर महत्वपूर्ण होती है. उम्र बढ़ने के साथ भी पर्याप्त कैल्शियम लेना हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है.

सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं है कैल्शियम

कैल्शियम शरीर की कई जरूरी प्रक्रियाओं में शामिल होता है. यह मांसपेशियों के सामान्य संकुचन और कामकाज में मदद करता है. इसके अलावा हृदय की सामान्य धड़कन और रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया में भी कैल्शियम की भूमिका होती है. इसलिए इसे केवल हड्डियों का खनिज समझना सही नहीं है.

दूध नहीं पीते तो इन चीजों से मिलेगा कैल्शियम

दूध और डेयरी उत्पाद कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं, लेकिन इनके अलावा भी कई विकल्प मौजूद हैं. सोयाबीन और सोया से बने खाद्य पदार्थ, तिल, बादाम, कुछ दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां और कैल्शियम से भरपूर अन्य खाद्य पदार्थ डाइट में शामिल किए जा सकते हैं. कुछ खाद्य पदार्थों में कैल्शियम की मात्रा प्राकृतिक रूप से अधिक होती है, जबकि कुछ खाद्य पदार्थ कैल्शियम से समृद्ध किए जाते हैं.

इसलिए दूध न पीने वालों के लिए भी संतुलित आहार के जरिए कैल्शियम की जरूरत पूरी करना संभव है. हालांकि, किसी एक खाद्य पदार्थ पर निर्भर रहने के बजाय अलग-अलग पौष्टिक चीजों को आहार में शामिल करना बेहतर है.

विटामिन-डी को भी न भूलें

कैल्शियम का सेवन करने के साथ शरीर में विटामिन-डी का पर्याप्त स्तर होना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विटामिन-डी आंतों से कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है. इसलिए कैल्शियम युक्त भोजन के साथ पर्याप्त विटामिन-डी, नियमित शारीरिक गतिविधि और संतुलित जीवनशैली पर भी ध्यान देना चाहिए.

रोज कितने कैल्शियम की जरूरत?

कैल्शियम की दैनिक जरूरत हर व्यक्ति में समान नहीं होती. यह उम्र, लिंग और जीवन की अवस्था जैसे कारकों पर निर्भर करती है. वयस्कों के लिए सामान्य तौर पर करीब 1,000 मिलीग्राम प्रतिदिन की जरूरत बताई जाती है, जबकि कुछ उम्र और परिस्थितियों में जरूरत अधिक हो सकती है.