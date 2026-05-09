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कोरोना वायरस के बाद अब Norovirus का खतरा! जानिए कितना खतरनाक है ये संक्रमण

Norovirus symptoms: यह वायरस मुख्य रूप से दूषित भोजन या पानी के माध्यम से फैलता है. संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से या दूषित पानी से धोई गई सब्ज़ियाँ खाने से संक्रमण का खतरा काफी बढ़ जाता है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 9, 2026 4:14:29 PM IST

नोरोवायरस का खतरा
नोरोवायरस का खतरा


What Is Norovirus: हाल ही में कैरिबियन प्रिंसेस क्रूज शिप पर नोरोवायरस के फैलने की खबर ने सभी को हिलाकर रख दिया है. US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) के अनुसार, कैरिबियन प्रिंसेस जहाज़ पर नोरोवायरस फैलने से 13 रातों की दक्षिणी कैरिबियन यात्रा के दौरान 100 से ज़्यादा यात्री और क्रू इसकी चपेट में आ गए. यह जहाज़ 29 अप्रैल को फोर्ट लॉडरडेल के पोर्ट एवरग्लेड्स से रवाना हुआ था और 11 मई को पोर्ट कैनावेरल पहुंचने वाला है.

CDC के अनुसार, जहाज़ के 3,116 यात्रियों में से 102 यात्रियों ने यात्रा के दौरान बीमार पड़ने की जानकारी दी. इसके अलावा, जहाज़ पर मौजूद 1,131 क्रू सदस्यों में से 13 और सदस्य भी बीमार पड़ गए.

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क्या होता है नोरोवायरस?

नोरोवायरस एक बहुत ज़्यादा संक्रामक वायरस है. यह उल्टी, दस्त और पेट फूलने जैसे परेशान करने वाले लक्षण पैदा कर सकता है. यदि इसका इलाज न किया जाए या इसे नज़रअंदाज़ कर दिया जाए, तो यह स्थिति एक गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है. यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलता है, और इसके प्रसार को रोकना काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. बीमारी को दूसरों तक पहुँचाने के लिए वायरस के कुछ कण ही ​​काफी होते हैं.

नोरोवायरस के लक्षण

नोरोवायरस कई लक्षण दिखाता है जिन्हें कभी भी नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए, जिनमें शामिल हैं – जी मिचलाना, पेट में ऐंठन या दर्द, उल्टी और दस्त, बदन दर्द, सिरदर्द और बुखार.

कैसे फैलता है नोरोवायरस?

यह वायरस मुख्य रूप से दूषित भोजन या पानी के माध्यम से फैलता है. संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से या दूषित पानी से धोई गई सब्ज़ियाँ खाने से संक्रमण का खतरा काफी बढ़ जाता है. चूँकि यह वायरस बच्चों में ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, इसलिए अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतना ज़रूरी है.

कैसे करें नोरोवायरस से बचाव

नोरोवायरस से बचाव की बात करें तो इसके लिए हर किसी को अपनी सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए. अपने हाथों को साबुन और पानी से बार-बार धोना बहुत ज़रूरी है. आपको हर समय अपने साथ हैंड सैनिटाइज़र भी रखना चाहिए. संक्रमित व्यक्तियों के घरों में जाने या उनके साथ शारीरिक संपर्क में आने से बचें. सुनिश्चित करें कि आप खूब पानी पिएं, अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें, और भोजन व पेय पदार्थों का सेवन करने से पहले उन्हें हमेशा अच्छी तरह से धोए. 

इसके अलावा, आपको बाहर के अस्वस्थकर भोजन का अत्यधिक सेवन करने से बचना चाहिए. इससे आपको गंभीर जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है. सबसे जरूरी बता, जिसपर आपको ध्ययान देना है कि अगर आपको कोई भी चेतावनी संकेत दिखाई देते हैं, तो सलाह के लिए डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें.

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