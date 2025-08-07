Home > हेल्थ > Glowing Skin पाने का आसान घरेलू उपाय, बस सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ पी लें ये 1 चीज, चांद जैसा चमकने लगेगा आपका चेहरा

Glowing Skin पाने का आसान घरेलू उपाय, बस सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ पी लें ये 1 चीज, चांद जैसा चमकने लगेगा आपका चेहरा

Glowing Skin Home Remedy:अगर आप चाहती हैं कि सुबह उठते ही आपका चेहरा दमकता हुआ और तरोताज़ा दिखे, तो एक छोटा सा बदलाव आपकी त्वचा में चमत्कारिक रूप से निखार ला सकता है। रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ एक खास चीज़ का सेवन करें।

Published By: Akriti Pandey
Published: August 7, 2025 17:04:18 IST

Glowing Skin Home Remedy
Glowing Skin Home Remedy

Glowing Skin Home Remedy: अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी त्वचा हर सुबह तरोताज़ा और दमकती हुई दिखे, तो इसके लिए किसी महंगे स्किन प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों को अपनाकर आप आसानी से अपनी त्वचा को मुलायम, चमकदार और साफ़ रख सकती हैं। रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ कुछ प्राकृतिक चीज़ों का सेवन करने से शरीर डिटॉक्स होता है और त्वचा पर गहरा असर पड़ता है। यह तरीका न सिर्फ़ आसान है, बल्कि बेहद कारगर भी है। इससे न सिर्फ़ चेहरे पर निखार आता है, बल्कि त्वचा में निखार भी आता है और वह स्वस्थ रहती है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ें आपके चेहरे पर प्राकृतिक चमक ला सकती हैं, बस आपको इसे रात में पीने की ज़रूरत है।

गुनगुने पानी के साथ क्या लें?

आप गुनगुने पानी में एक चम्मच घी, नींबू का रस या शहद मिलाकर पी सकते हैं। ये तीनों चीज़ें त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती हैं।

घी: त्वचा को अंदर से पोषण देता है और झुर्रियों को कम करता है।

नींबू: विटामिन सी से भरपूर, जिससे त्वचा में चमक आती है।

शहद: एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, जिससे त्वचा में चमक आती है।

किचन में रखा ये सस्ता सा मसाला पेट की सफाई के लिए है रामबाण से कम नहीं, जानें इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका

कैसे चेमकेगा चेहरा?

  • रक्त संचार बेहतर होता है: गुनगुना पानी शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ाता है, जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्व त्वचा तक आसानी से पहुँचते हैं।

  • विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं: यह शरीर को डिटॉक्सीफाई करता है, जिससे त्वचा साफ़ और चमकदार बनती है।

  • पाचन क्रिया बेहतर होती है: पेट साफ़ होने पर इसका असर चेहरे पर भी दिखता है, मुँहासे और रूखापन कम होता है।

  • नींद बेहतर होती है: अच्छी नींद त्वचा की मरम्मत करती है और चेहरा तरोताज़ा दिखता है।

बस 15 दिनों तक पी लें ये लाल जूस, शरीर को मिलेंगे ऐसे गजब के फायदें जो कभी सपने में सोचा तक ना होगा

कैसे है इसे पीना?

  • रात को सोने से ठीक 30 मिनट पहले ही एक गिलास भर गुनगुना पानी पी लें।

  • इसमें अपनी पसंदीदा चीज़, घी, नींबू या शहद मिलाएँ।

  • इसे चाय की तरह धीरे-धीरे पिएँ।

  • इसके बाद कोई भी भारी भोजन न करें।

चमकदार त्वचा के लिए महंगे उत्पादों की ज़रूरत नहीं है, बस एक गिलास गुनगुना पानी और उसमें कुछ प्राकृतिक तत्व मिलाकर आप अपनी त्वचा को अंदर से चमकदार बना सकते हैं। यह तरीका न सिर्फ़ आसान है, बल्कि सुरक्षित और कारगर भी है।

Thyroid कंट्रोल करने के लिए डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें, आज ही जान लें क्या खाना हो सकता है खतरनाक

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

Tags: Bedtime Drink For Glowing SkinGlowing Skin Home RemedyNight Skin Care Routine
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या है तिरंगे के रंगों का मतलब और अशोक चक्र...

August 7, 2025

बालों को नैचुरली करना चाहते काला, तो अपनाएं ये 5...

August 7, 2025

इस तरह खाना शुरू कर दे मखाना, 1 नही मिलेंगे...

August 7, 2025

लीची जैसे स्वाद वाले इस फल में छिपा है सेहत...

August 7, 2025

पीली ततैया के काटने पर करें ये उपाय, मिनटों में...

August 7, 2025

क्या आप भी पीरियड्स के दर्द से है परेशान, इन...

August 7, 2025
Glowing Skin पाने का आसान घरेलू उपाय, बस सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ पी लें ये 1 चीज, चांद जैसा चमकने लगेगा आपका चेहरा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Glowing Skin पाने का आसान घरेलू उपाय, बस सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ पी लें ये 1 चीज, चांद जैसा चमकने लगेगा आपका चेहरा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Glowing Skin पाने का आसान घरेलू उपाय, बस सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ पी लें ये 1 चीज, चांद जैसा चमकने लगेगा आपका चेहरा
Glowing Skin पाने का आसान घरेलू उपाय, बस सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ पी लें ये 1 चीज, चांद जैसा चमकने लगेगा आपका चेहरा
Glowing Skin पाने का आसान घरेलू उपाय, बस सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ पी लें ये 1 चीज, चांद जैसा चमकने लगेगा आपका चेहरा
Glowing Skin पाने का आसान घरेलू उपाय, बस सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ पी लें ये 1 चीज, चांद जैसा चमकने लगेगा आपका चेहरा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?