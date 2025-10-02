Night Shift करना पड़ रहा भारी! बढ़ रहा इस खतरनाक बीमारी का डर
Night Shift Lifestyle: रात की ड्यूटी करने वाले एंप्लॉय में किडनी स्टोन का खतरा बढ़ गया है. जानें इसके कारण, लक्षण और बचाव के आसान तरीके.

By: Shraddha Pandey | Published: October 2, 2025 7:05:42 PM IST

Night Work Culture: आजकल 24/7 काम करने की आदत बनती जा रही है, लेकिन इसका असर हमारी सेहत पर भी पड़ रहा है. Mayo Clinic की हालिया स्टडी ने ये चौंकाने वाला खुलासा किया है कि नाइट शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों में किडनी स्टोन होने का खतरा ज़्यादा होता है. खासकर युवा वर्कर्स को ये सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है.

स्टडी में लगभग 2,20,000 लोगों को 14 साल तक मॉनिटर किया गया, और पाया गया कि नाइट शिफ्ट में काम करने वाले युवाओं में किडनी स्टोन का रिस्क 15% ज्यादा होता है. इसकी मुख्य वजह है हमारी बॉडी क्लॉक का बिगड़ना. रात में जागना और दिन में सोना हमारे शरीर की प्राकृतिक 24-घंटे की रिदम को प्रभावित करता है, जिससे हॉर्मोन्स, मेटाबॉलिज़्म और डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाते हैं. इसके साथ-साथ पानी की कमी, गलत खान-पान, ज्यादा स्मोकिंग और कम नींद भी इस खतरे को और बढ़ा देती हैं.

किडनी स्टोन के लक्षण

किडनी स्टोन के लक्षण भी गंभीर हो सकते हैं- पीठ या पेट में तेज दर्द, पेशाब करते समय जलन, पेशाब में खून, उल्टी और मतली. अगर समय रहते इलाज न किया जाए, तो ये जटिलताओं का कारण बन सकते हैं.

नाइट शिफ्ट वर्कर्स के लिए टिप्स:

• दिन में कम से कम 2-3 लीटर पानी पीना

• नमक और प्रोसेस्ड फूड्स से बचना

• डेस्क वर्क के बाद हल्की एक्सरसाइज करना

• सोते समय कमरा अंधेरा और शांत रखना

• नियमित हेल्थ चेकअप कराना

हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं

युवा वर्कर्स अक्सर हेल्दी लाइफस्टाइल को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये छोटी-छोटी आदतें बड़ी बीमारियों का कारण बन सकती हैं. सावधानी और सही जीवनशैली अपनाकर नाइट शिफ्ट वर्कर्स अपने स्वास्थ्य को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं.

