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रात को पैरों में बार-बार पड़ती है ऐंठन? शरीर की इस कमी का हो सकता है इशारा, इन संकेतों को न करें नजरअंदाज

Night Leg Cramps Cause: आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल के शरीर को तमाम कष्ट दिए हैं. पैरों में पड़ती ऐंठन इनमें से एक है. इस स्थिति में, रात का सन्नाटा, आंखों पर नींद और अचानक पैर की मांसपेशियों में तेज खिंचाव... कुछ सेकंड के लिए ऐसा दर्द होता है कि नींद पूरी तरह खुल जाती है. जानिए, इस समस्या के पीछे की खास वजह-

By: Lalit Kumar | Published: August 20, 2026 7:59:16 PM IST

जानिए, रात को पैरों में बार-बार ऐंठन क्यों पड़ती है? (Canva)
जानिए, रात को पैरों में बार-बार ऐंठन क्यों पड़ती है? (Canva)


Night Leg Cramps Cause: आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल के शरीर को तमाम कष्ट दिए हैं. पैरों में पड़ती ऐंठन इनमें से एक है. इस स्थिति में, रात का सन्नाटा, आंखों पर नींद और अचानक पैर की मांसपेशियों में तेज खिंचाव… कुछ सेकंड के लिए ऐसा दर्द होता है कि नींद पूरी तरह खुल जाती है. रात में पैरों में ऐंठन यानी लेग क्रैम्प्स काफी आम समस्या है, लेकिन अगर यह बार-बार हो रही है तो इसे केवल थकान समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कई बार पानी की कमी, मांसपेशियों पर ज्यादा दबाव या शरीर में कुछ जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी इसके पीछे हो सकती है. हालांकि, हर बार ऐंठन किसी पोषक तत्व की कमी का संकेत हो, यह जरूरी नहीं है. कुछ दवाएं, गर्भावस्था, लंबे समय तक खड़े रहना या कुछ स्वास्थ्य स्थितियां भी इसका कारण बन सकती हैं. अब सवाल है कि आखिर, रात के समय पैरों में बार-बार ऐंठन क्यों पड़ती है? आइए जानते हैं इस बारे में-

रात में पैरों में बार-बार ऐंठन पड़ने की वजह

मैग्नीशियम की कमी: मैग्नीशियम शरीर में मांसपेशियों और नसों के सामान्य कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसकी गंभीर कमी में मांसपेशियों में ऐंठन या स्पैज्म जैसी समस्याएं हो सकती हैं. हालांकि, सामान्य लोगों में हर रात होने वाले क्रैम्प का कारण सिर्फ मैग्नीशियम की कमी मान लेना सही नहीं है. इसकी कमी पूरी करने के लिए डाइट में पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, बीन्स, नट्स, बीज और साबुत अनाज शामिल किए जा सकते हैं.

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पोटैशियम-कैल्शियम की कमी: पोटैशियम और कैल्शियम भी मांसपेशियों के सामान्य संकुचन और नसों के कामकाज के लिए जरूरी हैं. शरीर में इनका स्तर असामान्य होने पर मांसपेशियों में ऐंठन या कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं. इसकी कमी पूरी करने के लिए केला, दालें, आलू, फल-सब्जियां और अन्य पोटैशियम युक्त खाद्य पदार्थ डाइट का हिस्सा बनाए जा सकते हैं. कैल्शियम के लिए दूध-दही जैसे डेयरी उत्पाद या उपयुक्त फोर्टिफाइड विकल्प उपयोगी हो सकते हैं.

पानी की कमी: दिनभर पर्याप्त पानी न पीना या ज्यादा पसीना निकलने के बाद शरीर में तरल और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होना भी कुछ लोगों में मांसपेशियों के क्रैम्प से जुड़ा हो सकता है. इसलिए पूरे दिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है.

देर तक एक ही स्थिति में रहना: कई घंटे तक खड़े रहने, ज्यादा चलने या लंबे समय तक बैठे रहने के बाद भी पैरों की मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है. सोने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग और दिनभर नियमित गतिविधि कुछ लोगों को राहत दे सकती है.

कब डॉक्टर से संपर्क करें?

अगर पैरों में ऐंठन बार-बार होती है, नींद लगातार प्रभावित हो रही है, मांसपेशियों में कमजोरी या सुन्नपन है, पैर में सूजन या लालिमा दिखाई देती है, या क्रैम्प के साथ अन्य असामान्य लक्षण भी हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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