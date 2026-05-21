Night Heatwave Alert: दिन ही नहीं, अब रातें भी बन रहीं जानलेवा! बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ा खतरा

Night Heatwave Alert: इस साल पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं. पहले लोग केवल दिन में तेज धूप और गर्म हवाओं से परेशान होते थे, लेकिन अब रात में भी राहत नहीं मिल रही. कई राज्यों में रात का तापमान लगातार ऊंचा बना हुआ है, जिससे लोगों की नींद और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं. मध्य प्रदेश में पहली बार “रात की लू” को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार, जब रात में तापमान इतना ज्यादा बना रहता है कि शरीर को ठंडक नहीं मिलती, तब उसे “गर्म रात” या “नाइट हीट वेव” माना जाता है.

दोपहर से शाम तक हाई अलर्ट

तेज गर्मी को देखते हुए कई इलाकों में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक हाई अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग और डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है कि इस दौरान बहुत जरूरी काम न हो तो घर से बाहर न निकलें. इसी समय लू का असर सबसे ज्यादा होता है. बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को विशेष रूप से घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है. स्कूल से लौटने वाले बच्चों को भी सीधे धूप में खेलने से बचाने को कहा गया है.

क्या होती है “रात की लू”?

आमतौर पर लोग लू को दिन की गर्म हवा मानते हैं, लेकिन रात की लू इससे अलग होती है. इसमें जरूरी नहीं कि तेज गर्म हवा चले, बल्कि रात का तापमान इतना अधिक होता है कि घर की दीवारें, फर्श और कमरे तक ठंडे नहीं हो पाते. कई बार पंखा और कूलर भी राहत देने में नाकाम रहते हैं. दिनभर की गर्मी के बाद शरीर को रात में आराम नहीं मिल पाता, जिससे थकान और कमजोरी बढ़ने लगती है. डॉक्टरों का कहना है कि लगातार गर्म रातें शरीर पर अंदरूनी दबाव डालती हैं और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं.

बच्चों और महिलाओं पर ज्यादा असर

विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों का शरीर बड़ों की तुलना में जल्दी गर्म हो जाता है. अगर रात में सही नींद न मिले तो बच्चे चिड़चिड़े हो सकते हैं, कमजोरी महसूस कर सकते हैं और कई बार बुखार या उल्टी जैसी दिक्कतें भी शुरू हो सकती हैं. छोटे बच्चे खुद से पर्याप्त पानी नहीं पीते, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है.

महिलाओं, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए भी रात की लू खतरनाक मानी जा रही है. लगातार गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी, चक्कर, सिरदर्द और कमजोरी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि महिलाएं ज्यादा भारी काम करने से बचें और नियमित रूप से पानी पीती रहें.

राहत के लिए क्या करें?

मौसम विभाग ने लोगों को दिन के सबसे गर्म समय में घर के अंदर रहने की सलाह दी है. बाहर निकलते समय सिर ढककर निकलना और पानी साथ रखना जरूरी बताया गया है. घर में नींबू पानी, छाछ और नारियल पानी जैसी चीजों का सेवन करने की सलाह दी गई है. रात में भी पर्याप्त पानी पीना जरूरी है ताकि शरीर में पानी की कमी न हो. कमरे को जितना हो सके ठंडा रखने और बच्चों व बुजुर्गों का खास ध्यान रखने को कहा गया है.

आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है गर्मी

मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है. अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो रात की लू का असर लंबे समय तक बना रह सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि लोग अक्सर दिन की गर्मी को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन रात की गर्मी को नजरअंदाज कर देते हैं. जबकि असली खतरा वहीं छिपा होता है. इसलिए जरूरी है कि लोग सतर्क रहें और अपनी सेहत के साथ-साथ बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें.

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