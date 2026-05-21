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रात बिस्तर पर जाने से पहले दूध पीने से क्या होगा? क्या सच में शरीर में आता जोश, एक्सपर्ट ने दूर किया भ्रम

Night Booster Milk benefits: ल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि, दूध पीना सेहत के लिए फायदेमंद है. नींद भी अच्छी आएगी, लेकिन अचानक जोश वाली बात भ्रम है. अब सवाल है कि आखिर दूध से कौन-कौन से पोषक तत्व मिलते हैं? रात में दूध पीएंगे तो क्या होगा? क्या रात में दूध पीने से सच में जोश आ जाता है? किस समय दूध पीना अधिक फायदेमंद? आइए जानते हैं इस बारे में-

By: Lalit Kumar | Published: May 21, 2026 10:12:30 PM IST

जानिए, रात सोने से पहले दूध पीने से क्या होता है? (Canva)
जानिए, रात सोने से पहले दूध पीने से क्या होता है? (Canva)


Night Booster Milk benefits: रात में सोने से पहले गुनगुना दूध पीने की सदियों पुरानी हेल्दी परंपरा रही है. यह आदत न केवल शरीर को पोषण देती है, बल्कि कई वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक कारणों से बेहतर नींद में भी मददगार साबित होती है. रात में दूध पीने से शरीर की मरम्मत में लगने वाली ऊर्जा को भी बढ़ाता है. इसलिए रात को लिया गया दूध अमृत के समान है. हालांकि, इससे जुड़े कुछ भ्रम भी हैं, जैसे- दूध पीने से शरीर में जोश आ जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि, दूध पीना सेहत के लिए फायदेमंद है. नींद भी अच्छी आएगी, लेकिन अचानक जोश वाली बात भ्रम है. अब सवाल है कि आखिर दूध से कौन-कौन से पोषक तत्व मिलते हैं? रात में दूध पीएंगे तो क्या होगा? क्या रात में दूध पीने से सच में जोश आ जाता है? किस समय दूध पीना अधिक फायदेमंद? आइए जानते हैं इस बारे में-

दूध में कौन से पोषक तत्व होते हैं?

मेडिकल न्यूज टूडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दूध में ट्रिप्टोफैन, कैल्शियम, विटामिन्स, प्रोटीन और अच्छे फैट होते हैं और शरीर को नई ऊर्जा से भर देते हैं. अच्छी नींद लाने में सहायक हैं. शरीर को संतुलित करते हैं. शरीर का ओज बढ़ाते हैं और दिल और दिमाग को गहराई से शांत करते हैं. शीत ऋतु में रोजाना अगर रात के समय दूध का सेवन किया जाए तो शरीर को बहुत सारे लाभ होंगे.

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क्या रात में दूध पीने से जोश आता है? 

रात सोने से ठीक पहले दूध पीने से शरीर में तुरंत ‘जोश’ या ऊर्जा नहीं आती है. इसके उलट, यह शांत करने वाले हार्मोनों (जैसे ट्रिप्टोफैन) को बढ़ावा देता है, जिससे तनाव कम होता है और अच्छी नींद आती है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, इसे रात को सोने से 2-3 घंटे पहले पीना सबसे अच्छा होता है.

दूध के साथ क्या लेने से क्या फायदे

दूध-हल्दी पीने के फायदे: ग्रीष्म ऋतु में कई वजह से नींद में परेशानी होती है. इसके लिए दूध में हल्दी या जायफल को मिलाकर लें. इससे शरीर में मेलाटोनिन और सेरोटोनिन बढ़ने लगता है और मन और मस्तिष्क का तनाव कम होता है. गहरी नींद आती है और सुबह दोगुनी ऊर्जा के साथ शरीर काम करता है.

दूध-अजवाइन पीने के फायदे: दूध का सेवन हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाता है. दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, और कम मात्रा में विटामिन डी भी होता है, जो मांसपेशियों और हड्डियों को नई ऊर्जा देता है. कंधे और कमर दर्द में भी राहत मिलती है. इसके लिए दूध में चुटकीभर अजवाइन मिलाकर लेने से आराम मिलेगा.

दूध-मिश्री पीने के फायदे: दूध स्किन पर ग्लो लाने का काम भी करता है. दूध के सेवन से चेहरे पर ओज तेज होता है. इसके लिए दूध में केसर मिलाकर लें. इससे कोलेजन बढ़ता है, रूखापन कम होता है और स्किन मुलायम बनती है. अगर शरीर में थकान और कमजोरी बनी रहती है तो रात के समय दूध में इलायची और मिश्री मिलाकर लें. इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और शरीर एक्टिव रहता है. इलायची और मिश्री के सेवन से पेट भी साफ रहता है और पाचन अग्नि तेज होती है.

शुगर के मरीजों को सलाह: अगर ब्लड शुगर की परेशानी रहती है तो इसके लिए बिना हल्दी वाला दूध का सेवन करें. दूध में किसी तरह का मीठा न डालें. इससे शरीर में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहेगी और इंसुलिन नहीं बढ़ेगा.

Tags: Health News Hindihealth tips
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