सावधान! ये लोग गलती से भी गन्ने का जूस न पिएं, वरना सेहत पर पड़ सकता है गंभीर असर

क्या आप जानते हैं कि गन्ने का जूस हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं है? कुछ लोगों के लिए यह स्वादिष्ट जूस अचानक से सेहत के लिए खतरा बन सकता है,क्या आप उनमें से हैं जो भूलकर भी इसे नहीं पी सकते?

By: Anuradha Kashyap | Published: October 22, 2025 9:15:27 AM IST

गन्ने का जूस स्वाद में मीठा और पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसलिए गर्मियों में इसे एनर्जी पाने के लिए बड़े चाव से पिया जाता है. इसमें नेचरल शुगर, विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं लेकिन हर किसी के लिए यह हमेशा सुरक्षित नहीं होता. कुछ लोगों की सेहत की स्थिति ऐसी होती है कि गन्ने का जूस पीना उनके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, खासकर डायबिटीज, मोटापा या पाचन संबंधित समस्याओं वाले लोगों को इसका सेवन सीमित करना चाहिए. इसके अलावा, बहुत अधिक मात्रा में जूस पीने से भी सेहत पर नेगेटिव असर पड़ सकता है इसलिए जरूरी है कि सही जानकारी के साथ और जरूरत के अनुसार ही इसे पिया जाए.

डायबिटीज़ के मरीज

गन्ने का जूस नेचुरल चीनी से भरपूर होता है इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों के लिए इसे पीना खतरनाक हो सकता है. ब्लड में शुगर का लेवल अचानक बढ़ सकता है और हेल्थ पर गंभीर असर पड़ सकता है. हालांकि जूस नेचरल होता है, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है. डायबिटीज़ वाले लोग इसे पूरी तरह से बचें या डॉक्टर की सलाह के बिना सेवन न करें. 

मोटापे से जूझ रहे लोग  

मोटापे से परेशान लोग गन्ने का जूस पीने से बचें, इसमें हाई मात्रा में शुगर और कैलोरी होती है, जो वजन बढ़ाने का कारण बन सकती है. यदि रोजाना इसका सेवन किया जाए, तो शरीर में एक्स्ट्रा फैट जमा हो सकता है. वजन घटाने या कंट्रोल रखने वाले लोग इसे सीमित मात्रा में ही लें. 

पेट से जुड़ी समस्याओं वाले लोग 

गन्ने का जूस पीने से पेट में गैस, एसिडिटी या अपच जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं, यह जूस भारी और चीनी युक्त होता है, जिससे सेंसिटिव पेट वाले लोगों को परेशानी हो सकती है, यदि किसी को पेट की समस्या है, तो उन्हें इसे बिल्कुल भी पीने से बचना चाहिए. 

एलर्जी या स्वास्थ्य से जुड सेंसिटिव लोग 

कुछ लोगों को गन्ने से एलर्जी हो सकती है, इसके सेवन से खुजली, सूजन या दाने जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ रोगियों को इसे पचाने में कठिनाई होती है. यदि आपको किसी भी प्रकार की संवेदनशीलता है, तो गन्ने का जूस पीने से पहले डॉक्टर से सलाह लें. 

