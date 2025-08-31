Home > हेल्थ > बासी मुंह नीम के पत्ते खाने के चमत्कारी फायदे इन 4 बड़ी समस्याओं का जड़ से इलाज

बासी मुंह नीम के पत्ते खाने के चमत्कारी फायदे इन 4 बड़ी समस्याओं का जड़ से इलाज

Neem Ke Patte Khane Ke Fayde: नीम को प्राचीन समय से ही आयुर्वेद की औषधि कहा गया है। इसकी पत्तियां, छाल, तेल और फूल तक का इस्तेमाल आयुर्वेद में कई तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता रहा है

Published By: Shivashakti Narayan Singh
Published: August 31, 2025 13:10:00 IST

Chewing Neem Leaves Benefits In Hindi: नीम (Neem) को भारत में सदियों से औषधि माना गया है। आयुर्वेद में इसे प्राकृतिक एंटीबायोटिक और डिटॉक्सिफायर कहा गया है। नीम की पत्तियों में मौजूद एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल, एंटी-वायरल गुण, साथ ही विटामिन E, कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयरन शरीर को कई बीमारियों से बचाते हैं।अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट नीम की पत्तियां चबाकर खाते हैं, तो यह कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव करने के साथ-साथ शरीर को शुद्ध करता है। आइए जानते हैं, नीम की पत्तियों को खाने से मिलने वाले फायदे।

मुंह की समस्याओं के लिए फायदेमंद

नीम की पत्तियां मुंह और दांतों की सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद हैं। इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण दांत दर्द, मसूड़ों की सूजन और मुंह के छाले कम करने में मदद करते हैं।अगर आपके दांत पीलेपन से परेशान हैं, तो नीम की दातुन करना सबसे बेहतर उपाय है। यह न केवल दांतों को मजबूत बनाता है, बल्कि सांसों की दुर्गंध को भी दूर करता है।

स्किन की समस्याओं में लाभकारी

सुबह खाली पेट नीम की पत्तियों का सेवन करने से स्किन को भी कई फायदे मिलते हैं। नीम में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण त्वचा से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में मदद करते हैं।यह मुहांसे, एक्जिमा और डर्मेटाइटिस जैसी स्किन प्रॉब्लम्स को कम करने में सहायक है।

पाचन की समस्याओं में फायदेमंद (Digestive Problems)

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और अनियमित खानपान की वजह से पाचन से जुड़ी परेशानियां बहुत आम हो गई हैं। गैस, एसिडिटी, अपच और कब्ज जैसी समस्याएं अक्सर देखने को मिलती हैं। ऐसे में नीम की पत्तियां काफी मददगार साबित हो सकती हैं। रोजाना नियमित रूप से सुबह खाली पेट 3-4 नीम की पत्तियां चबाने से पाचन क्रिया मजबूत होती है और पेट हल्का महसूस होता है।

संक्रमण की समस्याएं (Infections)

मौसम बदलते ही सर्दी-जुकाम, वायरल या बैक्टीरियल इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे समय में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी का मजबूत होना बहुत जरूरी है।नीम की पत्तियों में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और एंटी-वायरल गुण पाए जाते हैं, जो संक्रमण से बचाव करते हैं।सुबह खाली पेट नीम की पत्तियां चबाने से शरीर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं।

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

