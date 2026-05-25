Home > हेल्थ > नौतपा की तपिश शुरू… AC से अचानक भयंकर गर्मी में निकलेंगे तो क्या होगा? हार्ट के लिए अधिक घातक क्यों

नौतपा की तपिश शुरू… AC से अचानक भयंकर गर्मी में निकलेंगे तो क्या होगा? हार्ट के लिए अधिक घातक क्यों

Nautapa 2026: मई-जून की भीषण गर्मी के साथ ही नौतपा भी शुरू हो चुके हैं. इन दिनों पारा अपनी अधिकतम सीमा पर होता है. भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग घंटों AC में रहते हैं और फिर अचानक तेज धूप या गर्म वातावरण में बाहर निकल जाते हैं. ऐसे में अक्सर देखा जाता है कि, AC से बाहर निकलते ही सीने में घबराहट होने लगती है. सांस फूलने लगती है और दिल की धड़कन तेज होने लगती है. ऐसी परेशानियां ज्यादातर लोगों में देखी जाती है. ऐसे में सवाल है कि, क्या AC से बाहर निकलते ही दिल पर प्रेशर पड़ता है?

By: Lalit Kumar | Published: May 25, 2026 6:49:02 PM IST

जानिए, एसी से अचानक निकलने पर हार्ट पर क्या असर पड़ता है? (Canva)
जानिए, एसी से अचानक निकलने पर हार्ट पर क्या असर पड़ता है? (Canva)


Nautapa 2026: मई-जून की भीषण गर्मी के साथ ही नौतपा भी शुरू हो चुके हैं. इन दिनों पारा अपनी अधिकतम सीमा पर होता है. नौ दिनों को सीजन के सबसे गर्म दिनों में गिना जाता है. इस दौरान लोग घरों में एसी-कूलर से चिपक रहते हैं. फिर चाहें वो घर में हों, ऑफिस में हो या फिर गाड़ी में. भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग घंटों AC में रहते हैं और फिर अचानक तेज धूप या गर्म वातावरण में बाहर निकल जाते हैं. ऐसे में अक्सर देखा जाता है कि, AC से बाहर निकलते ही सीने में घबराहट होने लगती है. सांस फूलने लगती है और दिल की धड़कन तेज होने लगती है. इस तरह की परेशानियां ज्यादातर लोगों में देखी जाती है. ऐसे में सवाल है कि, क्या AC से बाहर निकलते ही दिल पर प्रेशर पड़ता है? एसी से अचानक धूप में निकलने से क्या-क्या परेशानियां हो सकती हैं? इस बारे में बता रहे हैं धनवंतरी क्लीनिक नोएडा के इंटीग्रेटिड चिकित्सक डॉ. संजय वार्ष्णेय-

अचानक AC से गर्मी में निकलने पर हार्ट पर क्या होगा पड़ेगा?

हार्ट पर प्रेशर: डॉ. संजय कहते हैं कि, दिल से जुड़ी समस्याएं या हार्ट अटैक जैसी गंभीर स्थिति सिर्फ AC से अचानक गर्मी में आने के कारण नहीं होता है, बल्कि अचानक तापमान में बड़े बदलाव शरीर और दिल पर प्रेशर जरूर डाल सकते हैं. इसलिए एसी से तुरंत बाहर निकलने से बचना चाहिए.

You Might Be Interested In

बीपी में बदलाव: AC से निकलने के बाद तुरंत तेज गर्मी में आने पर शरीर की नसें तेजी से फैलती हैं. इससे कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर अचानक ऊपर-नीचे हो सकता है. हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज या बुजुर्ग मरीजों में यह बदलाव चक्कर, घबराहट या सीने में भारीपन का कारण बन सकता है.

दिल को मशक्कत: गर्मी में शरीर को ठंडा रखने के लिए दिल को ज्यादा तेजी से ब्लड पंप करना पड़ता है. अगर व्यक्ति पहले से दिल की बीमारी से पीड़ित है तो अचानक गर्म वातावरण में जाने पर दिल पर ज्यादा प्रेशर पड़ सकता है. कुछ मरीजों में इससे दिल की धड़कन तेज महसूस होने लगती है.

डिहाइड्रेशन का खतरा: AC में लंबे समय तक रहने से शरीर में पानी की कमी धीरे-धीरे बढ़ सकती है क्योंकि ठंडे वातावरण में प्यास कम लगती है. ऐसे में जब व्यक्ति AC से अचानक बाहर निकलता है तो शरीर तेजी से पसीना निकालता है. इससे डिहाइड्रेशन की समस्या बढ़ सकती है, जो हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन दोनों को प्रभावित करता है.

सांस लेने में परेशानी: बहुत ठंडे AC कमरे से अचानक गर्म और उमस भरे वातावरण में निकलने पर कई लोगों को सांस फूलने या घबराहट जैसी समस्या महसूस हो सकती है. अस्थमा, COPD या एलर्जी वाले मरीजों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है.

अधिक तापमान किन लोगों के लिए अधिक घातक?

  • हार्ट के मरीज
  • हाई बीपी रोगी
  • बुजुर्ग
  • डायबिटीज रोगी
  • मोटापे से पीड़ित

किन लक्षणों को नजरअंदाज करने से बचें?

  • सीने में दर्द या दबाव
  • सांस लेने में मुश्किल होना
  • बहुत ज्यादा पसीना आना
  • तेज या अनियमित धड़कन होना
  • चक्कर आना
  • कमजोरी या बेहोशी आना
  • हाथ, जबड़े या पीठ में दर्द होना

Tags: Health News Hindihealth tipshome-hero-pos-3nautapa 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये आदतें अनजाने में बढ़ा सकती हैं body heat

May 25, 2026

सिर्फ बाल नहीं, त्वचा और सेहत के लिए भी वरदान...

May 25, 2026

किमी काटकर की इन फिल्मों ने उन्हें बनाया स्टार

May 25, 2026

पत्नी सोफी संग झरने में नहाते दिखे शिखर धवन

May 25, 2026

Monsoon 2026: दिल्ली-NCR में कब तक बरसेगा मानसून!

May 24, 2026

इन 5 हैक्स से बनेगी मोटी मलाई, निकलेगा ज्यादा घी

May 24, 2026
नौतपा की तपिश शुरू… AC से अचानक भयंकर गर्मी में निकलेंगे तो क्या होगा? हार्ट के लिए अधिक घातक क्यों

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

नौतपा की तपिश शुरू… AC से अचानक भयंकर गर्मी में निकलेंगे तो क्या होगा? हार्ट के लिए अधिक घातक क्यों
नौतपा की तपिश शुरू… AC से अचानक भयंकर गर्मी में निकलेंगे तो क्या होगा? हार्ट के लिए अधिक घातक क्यों
नौतपा की तपिश शुरू… AC से अचानक भयंकर गर्मी में निकलेंगे तो क्या होगा? हार्ट के लिए अधिक घातक क्यों
नौतपा की तपिश शुरू… AC से अचानक भयंकर गर्मी में निकलेंगे तो क्या होगा? हार्ट के लिए अधिक घातक क्यों