Heatwave: 25 मई से नौतपा की भीषण तपिश, इंसानी शरीर कितना तापमान कर सकता बर्दाश्त? कितना टेंपरेचर जानलेवा

Human Body Temperature: सीजन की भीषण गर्मी के बीच 25 मई से नौतपा की शुरुआत होने वाली है, जिसे साल का सबसे गर्म दौर माना जाता है. इस वक्त कई इलाकों का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस पार पहुंच जाता है. चटख धूप के साथ लू चलने लगती है. गर्मी का बढ़ती असर इंसान की सेहत पर सीधा वार करती है. क्योंकि, इसी का नतीजा है कि, शरीर जल्दी थकने लगता है और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं. गर्मी का शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को दिन के समय धूप में कम से कम निकलने की सलाह दी है. क्योंकि, हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह है, जिसके काम करने की अपनी एक तय सीमा है. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है, कि इंसानी शरीर कितना तापमान बर्दाश्त कर सकता सकता है? भारत में सबसे ज्यादा गर्मी क्यों बढ़ रही है? ज्यादा तापमान शरीर को कैसे प्रभावित करता है? हीटवेव के दौरान किन बातों का ध्यान रखें? आइए जानते हैं काम की बात-

इंसान का शरीर कितना बाहरी तापमान झेल सकता है?

विज्ञान कहती है कि, इंसानी शरीर सामान्य परिस्थितियों में करीब 37°C तापमान पर सबसे बेहतर तरीके से काम करता है. जब बाहरी तापमान 40°C से ऊपर जाता है, तो शरीर को खुद को ठंडा रखने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है. दरअसल, हमारा शरीर एक प्राकृतिक ‘कूलिंग सिस्टम’ के जरिए खुद को संतुलित रखता है. जब मौसम गर्म होता है, तब शरीर पसीना निकालता है और पसीना सूखने की प्रक्रिया शरीर को ठंडा करती है. वहीं, अत्यधिक गर्मी और उमस बढ़ने पर यह सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है. मतलब इंसान का शरीर 45°C से 50°C तक का तापमान भी कुछ समय के लिए झेल सकता है, बशर्ते वह लगातार पानी पी रहा हो और छांव में हो. वहीं, अगर तापमान 50°C को पार कर जाए, तो यह सीधे तौर पर जानलेवा हो सकता है.

दुनियाभर में सबसे ज्यादा गर्मी भारत में ही क्यों बढ़ रही?

नेटवर्क18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वैज्ञानिक नजरिए से समझें तो इंसान का शरीर का सामान्‍य तापमान 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है. यह आपके आसपास के वातावरण यानी बाहरी तापमान के 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है. इंसान अधिक से अधिक 42.3 डिग्री सेल्सियस तापमान में आसानी से रह लेता है. विज्ञान के मुताबिक इंसान गर्म खून वाला स्‍तनधारी जीव है. इंसान ‘होमियोस्‍टैसिस’ नामक एक खास तंत्र से संरक्षित रहता है. इस प्रक्रिया के जरिये इंसानी दिमाग हाइपोथैलेमस से शरीर के तापमान को जिंदा रहने की सीमा में बनाए रखने के लिए ऑटो-कंट्रोल्‍ड होता है.

तापमान का किन अंगों पर क्या होता असर?

दिमाग: गर्मी की वजह से दिमाग में सूजन आ सकती है. कोई भी व्यक्ति कन्फ्यूज हो जाता है, उसकी आवाज लड़खड़ाने लगती है और वह बेहोश हो सकता है.

हार्ट: ब्लड प्रेशर को बनाए रखने और शरीर को ठंडा करने के लिए दिल को बहुत तेजी से पंप करना पड़ता है. इससे हार्ट रेट खतरनाक स्तर तक बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है.

किडनी-लिवर: अत्यधिक डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) के कारण खून गाढ़ा हो जाता है. किडनी टॉक्सिन्स को फिल्टर नहीं कर पाती हैं और फेल होने लगती है. लिवर की कोशिकाएं भी नष्ट होने लगती हैं.

कोशिकाएं: बहुत तेज गर्मी में शरीर के अंदर मौजूद प्रोटीन उबलने लगते हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में डी-नेचर होना कहा जाता है. ठीक वैसे ही जैसे अंडे को उबालने पर वह जम जाता है. इससे कोशिकाएं यानी सेल्स अंदर ही अंदर नष्ट होने लगती हैं.

हीटवेब से बचाने के लिए क्या करें?