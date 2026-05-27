Nautapa Summer Diet: नौतपा में भूलकर भी न खाएं ये 2 सब्जियां, शरीर में इन बीमारियां का होने का खतरा

Nautapa Summer Diet: 25 मई से 2 जून तक चलने वाले नौतपा को साल का सबसे गर्म समय माना जाता है. इस दौरान सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधे और अधिक प्रभाव डालती हैं, जिससे तापमान तेजी से बढ़ जाता है. कई इलाकों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाता है. भीषण गर्मी के कारण लोगों को डिहाइड्रेशन, कमजोरी, गैस, एसिडिटी और शरीर में सूजन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

खानपान की गलतियां बढ़ाती हैं परेशानी

विशेषज्ञों के मुताबिक, नौतपा में सिर्फ धूप ही नहीं बल्कि गलत खानपान भी लोगों को ज्यादा बीमार बनाता है. इस मौसम में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो शरीर की गर्मी बढ़ाकर पाचन और किडनी से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकती हैं. इसलिए इस दौरान हल्का, आसानी से पचने वाला और पानी से भरपूर भोजन करने की सलाह दी जाती है.

बैंगन से क्यों बनानी चाहिए दूरी?

गर्मी के मौसम में बैंगन खाने से बचने की सलाह दी जाती है. आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिकल साइंस दोनों ही इसे गर्म तासीर वाली सब्जी मानते हैं. बैंगन में ऑक्सलेट पाया जाता है, जो किडनी स्टोन का खतरा बढ़ा सकता है. इसके अलावा कुछ लोगों में इससे एलर्जी, खुजली और त्वचा पर लालिमा जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. ज्यादा सेवन करने पर पाचन खराब होने और गैस बनने की परेशानी भी बढ़ सकती है.

कटहल भी बढ़ा सकता है परेशानी

कटहल की तासीर भले ही ज्यादा गर्म नहीं मानी जाती, लेकिन इसका पाचन काफी धीमा होता है. यही वजह है कि नौतपा के दौरान इसका सेवन कम मात्रा में करने या पूरी तरह टालने की सलाह दी जाती है. खासकर कमजोर पाचन वाले लोगों और किडनी मरीजों के लिए कटहल परेशानी बढ़ा सकता है. ज्यादा मात्रा में खाने से पेट भारी होना, अपच और सुस्ती जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.

गर्मियों में क्या खाना रहेगा बेहतर?

भीषण गर्मी में शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखने के लिए पानी से भरपूर फूड्स खाना सबसे बेहतर माना जाता है. विशेषज्ञ तरबूज, खरबूज, खीरा, ताड़गोला, लौकी, तोरई, भिंडी और पुदीना जैसी चीजों को डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं. ये फूड्स शरीर को ठंडक देने के साथ पाचन को भी बेहतर बनाए रखते हैं.

सावधानी से रहेंगे स्वस्थ

नौतपा के दौरान खानपान में थोड़ी सावधानी कई बीमारियों से बचा सकती है. ज्यादा मसालेदार, तली-भुनी और गर्म तासीर वाली चीजों से दूरी बनाकर शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है. साथ ही पर्याप्त पानी पीना, धूप से बचना और हल्का भोजन करना गर्मियों में फिट रहने के लिए बेहद जरूरी माना जाता है.

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