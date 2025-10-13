Home > हेल्थ > यौन संबंध बनाने का नहीं होता मन? कामेच्छा बढ़ाने में मदद कर सकते हैं ये तरीके

यौन संबंध बनाने का नहीं होता मन? कामेच्छा बढ़ाने में मदद कर सकते हैं ये तरीके

Low Libido Increasing Tips: यौन संबंध बनाने की इच्छा में कमी को ही कामेच्छा यानी लिबिडो कहा जाता है. लिबिडो बढ़ाने के लिए ऐसे तो बाजार में कई दवाइयां आती हैं, लेकिन उनके कई साइड अफेक्ट्स होते हैं.

Tips to improve low libido: पार्टनर भी है और माहौल भी…फिर भी सेक्स करने का मन नहीं है तो इसके पीछे खराब लाइफस्टाइल, तनाव, एंग्जायटी, अनहेल्दी इटिंग का हाथ हो सकता है. यह सभी मिलकर सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं खराब करती हैं, बल्कि रिश्तों में भी दूरियां पैदा कर देती हैं. रिश्तों को बचाने और सेक्स लाइफ सुधारने के लिए कई लोग दवाइयां खाने लगते हैं. लेकिन, दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं जो समय बीतने के बाद सामने आते हैं. 

ऐसे में दवाइयों से पहले सेक्स लाइफ सुधारने और कामेच्छा बढ़ाने के लिए नेचुरल तरीके काम आ सकते हैं. नेचुरल तरीकों में साइड अफेक्ट्स का रिस्क कम होता है और उन्हें आसानी से अपनाया जा सकता है. आइए, यहां जानते हैं कि किन नेचुरल तरीकों और किन चीजों को डाइट में शामिल करने से लिबिडो यानी कामेच्छा को बढ़ाया जा सकता है. 

लिबिडो बढ़ाने के लिए क्या करें? (How to increase low libido?)

लिबिडो यानी कामेच्छा बढ़ाने के लिए सबसे पहले अच्छी डाइट लें. इसके लिए डाइट में कुछ चीजों को शामिल करना होगा, वहीं कुछ को निकालना भी होगा. क्योंकि, अच्छी डाइट और लाइफस्टाइल ही शरीर को हेल्दी रखता है, तभी सेक्स लाइफ भी अच्छी रह पाती है. 

अंडा

अंडे में प्रोटीन और विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है. यह शरीर में सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में मदद करता है. साथ ही शरीर से थकान दूर करके स्टेमिना भी बढ़ा सकता है. नतीजन आप बेडरूम में लंबा परफॉर्म कर सकते हैं और सेक्सुअल लाइफ को बेहतर बना सकते हैं.

केला

केला ऐसा फल है जिसमें पोटैशियम और विटामिन बी पाया जाता है. यह तत्व शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल मेंटेन करने में मदद करते हैं. कई रिसर्च में ऐसा सामने आया है कि केला खाने से मूड अच्छा होता है और यह कामेच्छा भी बढ़ाता है. 

अनार

अनार को एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर माना गया है. यह ब्लड फ्लो बढ़ाने के साथ-साथ हार्मोन बैलेंस करता है, जिससे सेक्स डिजायर बढ़ती है. 

सीफूड

अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो डाइट में सीफूड शामिल कर सकते हैं. सीफूड में जिंक के साथ ओमेगा-3 जैसे मिनरल्स होते हैं. यह टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के साथ सेक्स ड्राइव और फर्टिलिटी बढ़ाने में फायदेमंद हो सकते हैं. 

