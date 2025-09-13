Fatty Liver को कहें बाय-बाय बस, अपनी डाइट में शामिल करें ये 3 पावरफुल फूड्स
Fatty Liver Home Remedies: अगर आप फैटी लिवर के शुरुआती लक्षणों को समय रहते पहचान लें और तुरंत अपनी डाइट व लाइफस्टाइल में सुधार कर लें, तो न केवल इसे कंट्रोल किया जा सकता है बल्कि इसके लक्षणों को धीरे-धीरे रिवर्स भी किया जा सकता है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: September 14, 2025 11:32:37 AM IST

Fatty Liver Thik Karne ke Liye Kya Kare: आज के समय में फैटी लिवर की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है और कई लोग इससे परेशान हैं. पहले यह माना जाता था कि केवल शराब पीने वाले लोगों को ही लिवर से जुड़ी समस्याएं होती हैं, लेकिन अब नॉन-एल्कोहॉलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) आम हो गई है. फैटी लिवर होने पर लिवर के आसपास चर्बी जमने लगती है, जिससे लिवर सही से काम नहीं कर पाता. इसके सबसे बड़े कारणों में अनहेल्दी डाइट और स्ट्रेस शामिल हैं. लेकिन अगर आप फैटी लिवर के शुरुआती लक्षणों को समय रहते पहचान लें और अपनी डाइट व लाइफस्टाइल में सुधार करें, तो आप इसके लक्षणों को रिवर्स कर सकते हैं.आइए जानतें हैं तीन ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे, जिन्हें डाइट में शामिल करके आप फैटी लिवर की समस्या से नेचुरली राहत पा सकते हैं और लिवर को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं.

फैटी लिवर से राहत पाने के लिए ये 3 नेचुरल चीजें अपनी डाइट में शामिल करें

लहसुन

सुबह खाली पेट एक कली कच्ची लहसुन खाने से लिवर के लिए बहुत फायदा होता है. इसे आप गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा अपने खाने में भी लहसुन को शामिल करना जरूरी है. लहसुन में एलिसिन और सेलेनियम जैसे तत्व होते हैं, साथ ही यह एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है. ये लिवर एंजाइम्स को एक्टिव करने में मदद करते हैं और लिवर में जमा होने वाले फैट से बचाते हैं, जिससे लिवर डैमेज का खतरा कम होता है.

चुकंदर

चुकंदर को अपनी डाइट में शामिल करना फैटी लिवर से बचाव के लिए बहुत असरदार है. यह खून की कमी को दूर करता है और लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है. आप चुकंदर का जूस पी सकते हैं या इसे रोटी या पराठे में मिलाकर भी खा सकते हैं.

हल्दी और काली मिर्च

हल्दी और काली मिर्च का पानी फैटी लिवर कम करने में मददगार है. हल्दी में पाए जाने वाले कर्क्युमिन तत्व लिवर को डिटॉक्स करने और सूजन कम करने में काम आते हैं. काली मिर्च में मौजूद पिपेरिन कर्क्युमिन के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे इसका असर और भी ज्यादा होता है. ये दोनों मिलकर लिवर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

