हग थेरेपी! साइंस कहता है गले मिलना बदल सकता है आपका मूड और माइंड, यहां जाने कितने प्रकार के होते हैं Hug

National Hug Day 2026: हर साल 21 जनवरी को पूरी दुनिया में नेशनल हगिंग डे  मनाया जाता है. इस दिन की शुरुआत 1986 में केविन जबोर्नी ने की थी. इस दिन का मकसद लोगों को अपनी भावनाएं खुलकर जताने के लिए प्रेरित करना है.

By: Heena Khan | Published: January 21, 2026 8:41:08 AM IST

National Hug Day 2026: हर साल 21 जनवरी को पूरी दुनिया में नेशनल हगिंग डे  मनाया जाता है. इस दिन की शुरुआत 1986 में केविन जबोर्नी ने की थी. इस दिन का मकसद लोगों को अपनी भावनाएं खुलकर जताने के लिए प्रेरित करना है. परिवार के सदस्यों, दोस्तों या अपने प्रियजनों को गले लगाकर प्यार और अपनापन दिखाया जाता है. आलिंगन सिर्फ प्यार का संकेत नहीं होता, बल्कि इससे सामने वाले व्यक्ति को सुरक्षा, सम्मान और अपनापन महसूस होता है. इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और आपसी समझ बढ़ती है. प्यार से भरी एक जादुई झप्पी बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी सुलझा सकती है. यह न सिर्फ़ स्ट्रेस कम करती है, बल्कि कई बीमारियों को ठीक करने में भी मददगार है. साइंस भी मानता है कि गले लगने से मूड अच्छा होता है और आप खुश रहते हैं. आइए, इस हग डे पर जानते हैं कि गले लगकर आप मानसिक और शारीरिक रूप से कैसे खुश रह सकते हैं.

गले लगने और प्यार के बीच क्या कनेक्शन है?

गले लगने से “लव हार्मोन” ऑक्सीटोसिन निकलता है, जो सोशल बॉन्डिंग, भरोसा, प्यार और सहानुभूति बढ़ाता है. मेडिसिन नेट की रिसर्च के अनुसार, गले लगने से अकेलापन दूर होता है और स्ट्रेस कम होता है. इससे कई हैप्पी हार्मोन निकलते हैं:

डोपामाइन – आपको खुश और संतुष्ट महसूस कराता है.

सेरोटोनिन – मूड बेहतर करता है और चिंता कम करता है.

ऑक्सीटोसिन – स्ट्रेस कम करके दिल की सेहत सुधारता है. ऑक्सीटोसिन वजन कंट्रोल, ब्लड प्रेशर बैलेंस और इम्यूनिटी मजबूत करने में भी मददगार है.

गले लगने के फायदे जान रह जाएंगे हैरान 

शरीर को मिलता है आराम 

गले लगने से एंडोर्फिन तेजी से निकलते हैं, जो नेचुरल दर्द निवारक हैं. यह शरीर को आराम देता है.

स्ट्रेस से मिलेगा छुटकारा 

गले लगने से ऑक्सीटोसिन निकलता है, जो स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को कम करता है. यह क्रोनिक स्ट्रेस को भी कम करता है, जिससे लंबे समय तक स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं.

इम्यूनिटी बढ़ाता है 

मेडिसिन नेट की रिसर्च के अनुसार, गले लगना एक पॉजिटिव फिजिकल इंटरेक्शन है, जो इम्यूनिटी को मजबूत करता है.

ब्लड प्रेशर रहता है कंट्रोल 

गले लगने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है और हार्ट रेट रेगुलेट होता है, जिससे दिल की सेहत बेहतर होती है.

गले लगने के मानसिक स्वास्थ्य लाभ

  • गले लगने से एंडोर्फिन निकलते हैं, जो एक नेचुरल मूड बूस्टर हैं. यह खुशी बढ़ाता है और आपको अच्छा महसूस कराता है.
  • गले लगने से इमोशनल सपोर्ट मिलता है, जो चिंता और डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है. यह मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है.
  • गले लगना प्यार, सहानुभूति और भरोसे को जाहिर करने का एक असरदार तरीका है. यह रिश्तों को गहरा करता है और अच्छी मानसिक सेहत को बढ़ावा देता है.
  • “मदर ऑफ फैमिली थेरेपी” वर्जीनिया सैटिर के अनुसार, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए दिन में 8 बार गले लगना जरूरी है और अच्छी सेहत के लिए दिन में 12 बार गले लगना जरूरी है.

गले लगने के प्रकार

एंगलफिंग हग

जब आप उदास महसूस कर रहे हों या आपको कोई बुरी खबर मिली हो, तो गले लगाने से आराम और इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है. बैनिसी कहते हैं, “यह आमतौर पर इमोशनल सिचुएशन तक ही सीमित होता है, क्योंकि दूसरी सिचुएशन में यह बहुत ज़्यादा इंटिमेट लग सकता है.” “इसमें कोई सचमुच अपनी बांहें आपके चारों ओर लपेट लेता है और आपको पूरी तरह से गले लगा लेता है, जिससे आप बहुत करीब आ जाते हैं.”

बेयर हग

जहां एनगल्फिंग हग में आमतौर पर सामने वाले को पीछे से गले लगाया जाता है, वहीं बेयर हग ज़्यादातर अचानक पकड़कर ज़ोर से गले लगाना होता है. इस हग के पीछे का मकसद और भावना भी अलग होती है: “बेयर हग अक्सर सेलिब्रेशन के लिए होता है, जैसे फैमिली रीयूनियन, या किसी तरह की उपलब्धि को पहचानना, जबकि एनगल्फिंग हग ज़्यादा सपोर्टिव और कोमल होता है,” बैनिसी कहते हैं.

स्पोर्टी शोल्डर प्रेस

टीम स्पोर्ट्स में फिजिकल जेस्चर एक आम बात है, जिसमें साइड से सेमी-हग और सेमी-शोल्डर बंप शामिल हैं. हालांकि, कुछ लोग इसे दूसरे व्यक्ति के पसीने से बचने की कोशिश मान सकते हैं, लेकिन रिसर्च से पता चलता है कि ये पॉजिटिव फिजिकल जेस्चर मायने रखते हैं. बैनिसी कहते हैं: “अगर आप देखें कि टीम के सदस्य कितनी बार पॉजिटिव टच करते हैं, जिसमें गले मिलना, साथ ही फिस्ट बंप और हाई फाइव जैसी चीजें शामिल हैं, तो आप पाएंगे कि जो टीमें सीज़न की शुरुआत में ऐसा ज़्यादा करती हैं, वे अक्सर ज़्यादा गेम जीतती हैं. इसका और उनकी टीम की एकजुटता का एक तरह का कनेक्शन है.

ग्लोबल लीडर का गले मिलना

प्रोफेशनल माहौल में गले मिलना अजीब लग सकता है, खासकर तब जब पूरी दुनिया देख रही हो और आपके इरादों को परख रही हो. इसलिए, इसमें कोई हैरानी नहीं कि जब नेता ऐसा करते हैं तो वे इतने असहज दिखते हैं. हालांकि इस बात पर बहुत कम रिसर्च हुई है कि गले मिलने से प्रोफेशनल लेन-देन पर क्या असर पड़ता है, लेकिन बैनिसी कहते हैं, “हम जानते हैं कि प्रोफेशनल माहौल में छूने के दूसरे तरीके सहयोग और भरोसे जैसी चीज़ों के लिए माहौल बनाते हैं.”

सेल्फ-हग

किसी स्ट्रेसफुल घटना से पहले गले मिलने से उसके इमोशनल असर को कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन अगर आपके पास गले लगाने के लिए कोई न हो तो क्या होगा? अच्छी बात यह है कि रिसर्च से पता चलता है कि अपने हाथों को अपने दिल या पेट पर रखने, या अपनी ऊपरी बांहों की स्किन को सहलाने से भी ऐसा ही असर होता है. जब जर्मनी की गोएथे यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इन खुद को शांत करने वाले हाव-भाव के असर की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से गले मिलने से की, तो उन्होंने पाया कि कंट्रोल ग्रुप की तुलना में, दोनों ग्रुप ने तनाव वाली स्थिति में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल की कम मात्रा रिलीज़ की.

गले लगने के बारे में एक गाइड

सबसे आम तरह का गले लगना वो है जिसे मनोवैज्ञानिक “क्रिसक्रॉस हग” कहते हैं, जिसमें गले लगने वालों की बांहें एक-दूसरे के कंधों और कमर पर क्रॉस होती हैं. समय मायने रखता है. हालांकि कुछ लोग थोड़ा लंबा या छोटा गले लगना पसंद कर सकते हैं, जब बैनिसी और ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में उनके साथियों ने यह स्टडी की कि एक, पांच या 10 सेकंड तक गले लगना कितना सुखद और आरामदायक महसूस होता है, तो उन्होंने पाया कि एक सेकंड तक गले लगने को लगातार सबसे कम सुखद बताया गया. बैनिसी कहते हैं, “अगर यह बहुत छोटा होता है, तो लोग भावनात्मक जुड़ाव और ऐसी चीज़ों के मामले में इसके फायदे महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर यह बहुत लंबा होता है तो यह असहज महसूस होने लगता है.” “पांच से दस सेकंड सबसे सही लगता है.”

