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Vegetable Day 2026: सेहत का खजाना हैं ये 5 सब्जियां! सेवन से टल जाएगा बीमारियों का खतरा, ‘वेजिटेबल डे’ पर जानें फायदे

National Eat Your Vegetables Day 2026: हर साल 17 जून को 'वेजिटेबल डे' (Vegetable Day 2026) मनाया जाता है. इस दिन का उद्देश्य सब्जियों के फायदों के बारे में जागरूकता फैलाना. आइए जानते हैं सब्जियां खाने फायदे-

By: Lalit Kumar | Published: June 16, 2026 11:16:02 PM IST

वेजिटेबल दिवस पर जानें इसके सेवन के फायदे.
वेजिटेबल दिवस पर जानें इसके सेवन के फायदे.


National Eat Your Vegetables Day 2026: सेहतमंद रहने के लिए सब्जियों का सेवन फायदेमंद है. दरअसल, इनमें विटामिन, मिनरल, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं. नियमित रूप से सब्जियों का सेवन करने से पाचन तंत्र बेहतर रहता है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है. इनमें कुछ सब्जियां तो सच में सेहत के लिए संजीवनी साबित होती हैं. इन सब्जियों के ढेरों फायदों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 17 जून को ‘वेजिटेबल डे’ (Vegetable Day 2026) मनाया जाता है. आज हम आपको 5 ऐसी सब्ज़ियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें नियमित रूप से खाने से आपकी सेहत बेहतर हो सकती है. 

ओवरऑल हेल्थ के लिए फायदेमंद

कैलाश दीपक हॉस्पिटल दिल्ली की सीनियर डाइटिशियन एवं विभागाध्यक्ष ऋचा शर्मा कहती हैं कि, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी और सरसों आयरन और कैल्शियम का अच्छा स्रोत होती हैं, जो खून की कमी को दूर करने और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करती हैं. वहीं गाजर, टमाटर और बीन्स जैसी सब्जियां आंखों, त्वचा और पाचन तंत्र के लिए लाभकारी होती हैं.

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जंक फूड से दूर रखने में ही समझदारी

वेजिटेबल डे हमें यह संदेश देता है कि हम जंक फूड से दूरी बनाकर अपने आहार में ज्यादा से ज्यादा ताजी और मौसमी सब्जियों को शामिल करें. नियमित रूप से सब्जियों का सेवन करने से इम्यूनिटी बढ़ती है और कई गंभीर बीमारियों का खतरा कम होता है.

ताउम्र सेहतमंद रखेंगे ये 5 सब्जियां

पालक: डाइटिशियन के मुताबिक, पालक को पोषक तत्वों का खजाना माना जाता है. इसमें आयरन, कैल्शियम और विटामिन A, C और K भरपूर मात्रा में होते हैं. पालक खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, आंखों की रोशनी बेहतर होती है और हड्डियां मजबूत होती हैं.

ब्रोकोली: ब्रोकोली में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. यह शरीर में सूजन को कम करने और त्वचा को नुकसान से बचाने में मदद कर सकती है. नियमित रूप से ब्रोकोली खाने से दिल की सेहत को भी फायदा हो सकता है.

गाजर: गाजर बीटा-कैरोटीन का बेहतरीन स्रोत है, जिसे शरीर विटामिन A में बदलता है. ये आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है. साथ ही, इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं.

टमाटर: टमाटर में लाइकोपीन नाम का एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है. यह शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करता है. टमाटर का नियमित सेवन दिल की सेहत और त्वचा के लिए फायदेमंद माना जाता है.

शिमला मिर्च: शिमला मिर्च में विटामिन C और कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं. यह इम्यूनिटी को मजबूत करने और शरीर की सुरक्षा करने में मदद कर सकती है. शिमला मिर्च में भी एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं.

इनका सेवन क्यों जरूरी है?

डाइटिशियन के अनुसार, इन खाद्य पदार्थों का रोजाना सेवन करने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं. ये पाचन तंत्र के कामकाज को बेहतर बनाते हैं, जबकि इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने और कई तरह की पुरानी बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं.

Tags: health newshealth tipsNational Eat Your Vegetables Day 2026
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