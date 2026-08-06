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नुक्कड़ नाटक से क्विज़ तक… मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने छेड़ी नशे के खिलाफ मुहिम, लिया ‘नशा मुक्त भारत’ का संकल्प

Nasha Mukt Bharat Abhiyan: नशा सिर्फ एक बुरी आदत ही नहीं, बल्कि यह व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और पूरे समाज को धीरे-धीरे खोखला कर देता है. इसी संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर राजकीय मेडिकल कन्नौज में भारत सरकार के 'नशा मुक्त भारत अभियान' के तहत 5 और 6 अगस्त 2026 को दो दिवसीय जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया.

By: Lalit Kumar | Published: August 6, 2026 8:01:20 PM IST

नशा मुक्त भारत अभियान. (AI)
नशा मुक्त भारत अभियान. (AI)


Nasha Mukt Bharat Abhiyan: नशा सिर्फ एक बुरी आदत ही नहीं, बल्कि यह व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और पूरे समाज को धीरे-धीरे खोखला कर देता है. इसी संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर राजकीय मेडिकल कन्नौज में भारत सरकार के ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ के तहत 5 और 6 अगस्त 2026 को दो दिवसीय जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. नुक्कड़ नाटक, जागरूकता रैली, संगोष्ठी, वाद-विवाद और क्विज़ जैसी गतिविधियों के जरिए छात्र-छात्राओं ने नशे के दुष्प्रभावों को बताया. साथ ही, एक स्वस्थ और नशामुक्त समाज के निर्माण का संदेश भी दिया.

कार्यक्रम का शुभारंभ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह ने किया. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि नशे की लत व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ उसके पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन पर भी गंभीर प्रभाव डालती है. उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और योग व स्वस्थ जीवनशैली को अपनाने की अपील की.

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नुक्कड़ नाटक ने झकझोर दिए दर्शक

पहले दिन पैरामेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग और उसके सामाजिक, पारिवारिक तथा आर्थिक दुष्परिणामों पर आधारित एक प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया. प्रस्तुति ने उपस्थित लोगों को भावुक करने के साथ-साथ आत्ममंथन के लिए भी प्रेरित किया. इसके बाद छात्र-छात्राओं और संकाय सदस्यों ने हाथों में जागरूकता संबंधी प्लेकार्ड लेकर मेडिकल कॉलेज परिसर और आसपास के क्षेत्रों में रैली निकालकर लोगों को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन अपनाने का संदेश दिया. डिवेट इवेंट में छात्र प्रभात, क्षेरी लाल, अरुण सोनकर और ज्योत्सना ने प्रतियोगिता जीती. वहीं, क्विज में जेसिका, आयुषी, अरुण सोनकर, प्रज्ञा गौतम, पूनम और नेहा जैसवाल ने बाजी मारी.

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वैज्ञानिक संगोष्ठी और वाद-विवाद ने बढ़ाई जागरूकता

दूसरे दिन एमबीबीएस छात्र-छात्राओं ने मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले मानसिक एवं शारीरिक रोग, सामाजिक प्रभाव, रोकथाम और उपचार जैसे विषयों पर वैज्ञानिक तथ्यों के साथ संगोष्ठी प्रस्तुत की. विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने विषय पर उनकी गहरी समझ और सामाजिक जिम्मेदारी को दर्शाया. कार्यक्रम के दौरान ‘सोशल मीडिया का उपयोग और उसका सामाजिक-व्यावसायिक जीवन पर प्रभाव’ विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें प्रतिभागियों ने पक्ष और विपक्ष में अपने तार्किक विचार रखे.

क्विज़ प्रतियोगिता में छात्र और शिक्षकों में दिखा उत्साह

मनोरोग विभागाध्यक्ष डॉ. विपुल सिंह के मार्गदर्शन में नशा और मानसिक स्वास्थ्य विषय पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई. इसमें एमबीबीएस विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपने ज्ञान और जागरूकता का प्रदर्शन किया. कार्यक्रम में पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्या डॉ. देवी सीजी., चिकित्सा अधीक्षक डॉ. दिलीप सिंह, शरीर रचना विभागाध्यक्ष डॉ. मंजुला सिंह, सामुदायिक चिकित्सा विभाग के डॉ. सैफ अनीस, डॉ. वैभव, डॉ. अवधेश, माइक्रोबायोलॉजी विभाग के डॉ. अनुज त्यागी, मनोरोग विभाग के डॉ. अम्बरीश मिश्रा, डॉ. विवेक कुमार और औषधि विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. मोहित त्रिवेदी सहित कई वरिष्ठ चिकित्सक एवं संकाय सदस्य उपस्थित रहे. 

Tags: health news
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