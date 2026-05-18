PCOS और ब्लोटिंग से हैं परेशान? डाइट में शामिल करें ये 90% पानी वाला फल, डॉक्टर ने बताए 5 चौंकाने वाले फायदे!

गर्मियों में लोग बड़े ही चाव से खरबूज खाते हैं. ये फल अपने मीठे स्वाद के लिए ही नहीं, हाइड्रेशन और पोषण के लिए खूब फेमस है. खरबूजे में करीब 90% पानी तो होता ही है, पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाए जाते हैं. वैसे तो बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई अपनी डेली डाइट में खरबूज को एड कर सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए खरबूज किसी संजीवनी से कम नहीं है. इस मामलें डॉ. शुभम श्रीवास्तव ने भी एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैसे खरबूजा महिलाओं की सेहत को 10 गुना बेहतर बना सकता है. जानिए विस्तार से-

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

महिलाओं को अपनी डाइट में विशेषतौर पर खरबूजे को एड करना चाहिए. अभी गर्मियों में मार्केट भरपूर खरबूजे आ रहे हैं, इसलिए सेहत को बेहतर बनाने के लिए ये अच्छा मौका है. इस मामले में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एक्सपर्ट डॉ. शुभम श्रीवास्तव बताते हैं कि ये सिर्फ ठंडक देने वाला फल नहीं है. करीब एक बाउल खरबूज में 500 से 600 मिली ग्राम नेचुरल इनोसिटोल कंपाउंड पाए जाते हैं, जो बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को मेंटेन करते हैं.

पीसीओएस में रामबाण

इसके फायदे गिनाने के लिए एक्सपर्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो भी पोस्ट की है, जिसमें बताया है कि खरबूज में पाए जाने वाले कंपाउंड न सिर्फ मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं. साथ ही, महिलाओं में पीसीओएस, इंसुलिन प्रतिरोध और वेट लॉस जैसी कंडीशन में अच्छे रिजल्ट्स अचीव करने में भी हेल्प करता है.

किड़नी-लिवर में फायदेमंद

एक्सपर्ट की मानें तो खरबूज में पोटैशियम और वॉटर कंटेंट भी अच्छी मात्रा में होता है, जिससे शरीर में पानी की कमी को दूर करने और किड़नी-लिवर को बेहतर ढंग से काम करने में आसानी होती है. खरबूजा किडनी फिल्ट्रेशन को भी सपोर्ट करता है, जिससे शरीर में पानी रुकने या ब्लोटिंग की समस्या नहीं होती.

पाचन को बनाए मजबूत

गर्मी में एक बड़ी आबादी खराब पाचन से जूझ रही होती है. इस प्रॉबल्म को ट्रीट करने के लिए अपनी डाइट में खरबूज अवश्य एड कर लें. इसमें मौजूद फाइबर, विटामिन सी और बीटा-कैरोटीन आपके डायजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाते हैं. साथ ही, पेट कों भरा हुआ रखते हैं, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती और ओवरइंटिग अवॉइड ने होने पर वजन नियंत्रित रहता है.

पीरियड्स और स्किन केयर

कई रिसर्च से सामने आया है कि खरबूजे में मौजूद न्यूट्रिएंट्स आपकी सेल्स को रिपेयर करते हैं, जिससे त्वचा पर दिखने वाली झुर्रियां धीरे-धीरे कम हो जाती है और स्किन ग्लो करने लगती है. ये समर फ्रूट फ्लूइड का बैलेंस करता है, जिससे मसल्स को रिलेक्स और नर्व सिग्नल को सपोर्ट मिलता है. यही वजह है कि पीरियड्स में होने वाले दर्द और ऐंठन से राहत मिलती है.

प्रेग्नेंसी में संजीवनी

एक तरफ खरबूजे में मौजूद फोलिक एसिड (फोलेट) शिशु के तंत्रिका विकास को बेहतर बनाता है. वहीं इसमें पाए जाने वाले पोटेशियम और आयरन से एनीमिया का रिस्क कम हो जाता है. साथ ही गर्भवती महिलाओं में बीपी फ्लक्चुएशन के चांस भी कम हो जाते हैं.

खरबूजे को लेकर सावधानी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खरबूजे के बाहरी छिलके पर लिस्टरिया (Listeria) नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, इसलिए कभी-भी बिना धोए न काटें. इसकी ऊपरी परत को पानी से साफ करने के बाद छिलका हटाकर ही खाना चाहिए.

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