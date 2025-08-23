Home > हेल्थ > ये छोटा ड्राय फ्रूट बदल सकता है आपकी सेहत और खूबसूरती, शरीर पर डालता है जादुई असर

ये छोटा ड्राय फ्रूट बदल सकता है आपकी सेहत और खूबसूरती, शरीर पर डालता है जादुई असर

Munakka Benefits: काली किशमिश यानी मुनक्का सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि सेहत और खूबसूरती का खजाना भी माना जाता है। जानिए कैसे मुनक्का आपकी त्वचा, बाल और दिल की सेहत को बेहतर बनाता है और रोजमर्रा की लाइफ में इसे शामिल करना कितना फायदेमंद है।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 23, 2025 11:19:30 IST

Munakka Benefits
Munakka Benefits

Munakka For Health: किशमिश का नाम आते ही मिठास का ख्याल जरूर मन में आता है, लेकिन जब बात काली किशमिश यानी मुनक्के की होती है तो इसके फायदे कहीं ज्यादा गहरे निकलते हैं। आयुर्वेद में मुनक्के को शरीर का नैचुरल टॉनिक कहा गया है। यह न सिर्फ सेहत को मजबूत बनाता है बल्कि आपकी खूबसूरती निखारने में भी गुप्त हथियार साबित हो सकता है।

सबसे पहले बात करते हैं स्किन और हेल्थ की। मुनक्के में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो झुर्रियों को कम करने और त्वचा को जवां बनाए रखने में मदद करते हैं। अगर आपको बार-बार पिंपल्स या स्किन एलर्जी की समस्या रहती है तो रोज सुबह भीगे हुए मुनक्के खाना आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा।

आप भी तो नहीं कर रहे गलत समय पर Brush,जानें ब्रश करने का सही समय, दांतों की सारी दिक्कतों से मिलेगा छुटकारा

खून को साफ करता है मुनक्का

अब बात करते हैं बालों की खूबसूरती की। मुनक्का खून को साफ करता है और आयरन से भरपूर होता है। यही वजह है कि ये बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचाकर उन्हें मजबूत और घना बनाता है। कई लोग इसे हेयर फॉल और समय से पहले सफेद बाल होने की समस्या में घरेलू नुस्खे की तरह इस्तेमाल करते हैं।

पाचन शक्ति करता है दुरुस्त

हेल्थ के मामले में भी मुनक्का कमाल का है। यह पाचन शक्ति को दुरुस्त करता है और कब्ज जैसी समस्या से राहत दिलाता है। इसमें मौजूद पोटैशियम और मैग्नीशियम दिल की सेहत के लिए फायदेमंद हैं और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। वहीं, इसकी प्राकृतिक मिठास डायबिटीज के मरीजों के लिए भी सामान्य किशमिश से बेहतर मानी जाती है।

सफेद रंग के ये फूलों के पत्तें इस 1 बीमारी के लिए है रामबाण, बस पानी में उबालकर पी लें ,होगा ऐसा कमाल जो कभी…

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खून साफ करने के लिए खाएं ये 6 चीजें

August 23, 2025

कौन से देश में चली थी सबसे पहली ट्रेन?

August 23, 2025

लहसुन और प्याज खाने के 5 बड़े नुकसान

August 23, 2025

शराब की आदी थी ये मुगल शहजादी

August 23, 2025

खाली पेट मोरिंगा के पत्ते का पानी पीने के 5...

August 23, 2025

आनार का जूस पीने का सही समय क्या है?

August 23, 2025
ये छोटा ड्राय फ्रूट बदल सकता है आपकी सेहत और खूबसूरती, शरीर पर डालता है जादुई असर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

ये छोटा ड्राय फ्रूट बदल सकता है आपकी सेहत और खूबसूरती, शरीर पर डालता है जादुई असर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ये छोटा ड्राय फ्रूट बदल सकता है आपकी सेहत और खूबसूरती, शरीर पर डालता है जादुई असर
ये छोटा ड्राय फ्रूट बदल सकता है आपकी सेहत और खूबसूरती, शरीर पर डालता है जादुई असर
ये छोटा ड्राय फ्रूट बदल सकता है आपकी सेहत और खूबसूरती, शरीर पर डालता है जादुई असर
ये छोटा ड्राय फ्रूट बदल सकता है आपकी सेहत और खूबसूरती, शरीर पर डालता है जादुई असर
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?