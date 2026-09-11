मुलैठी-हल्दी को समझ रहे हैं फेफड़ों का इलाज? राई, अजवाइन और देशी कपूर से बना हुक्का भी पहुंचा सकता है नुकसान, जानें खतरा

Harmful Effects Of Hookah: मुलैठी, हल्दी, अजवाइन और राई… ये नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में घरेलू नुस्खे और सेहत का ख्याल आता है. लेकिन जरा ठहरिए! अगर इन्हीं चीजों को जलाकर धुएं के रूप में फेफड़ों तक पहुंचाया जाए तो क्या ये उतनी ही सुरक्षित रहेंगी? यही सवाल इन दिनों ‘हर्बल’ या देसी हुक्के को लेकर चर्चा में है. कुछ लोग तंबाकू की जगह इन प्राकृतिक चीजों और देशी कपूर का इस्तेमाल कर इसे सुरक्षित विकल्प मानते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव एक महिला को यह हुक्का पीने की सलाह दे रहे हैं. ऐसे सवाल होता है कि क्या, किसी चीज का प्राकृतिक होना उसे जलाकर सांस के जरिए लेना सुरक्षित है? देशी कपूर को लेकर क्यों रहना चाहिए सावधान? आइए जानते हैं इस बारे में-

जलने के बाद बदल जाती है चीजों की प्रकृति

एलएनजेपी हॉस्पिटल, नई दिल्ली में पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉ. नरेश कुमार कहते हैं कि, मुलैठी, हल्दी, राई और अजवाइन का इस्तेमाल खाने या पारंपरिक घरेलू उपायों में अलग-अलग तरीके से किया जाता है. लेकिन, इन्हें जलाने पर इनसे निकलने वाला धुआं शरीर में उसी रूप में नहीं जाता, जिस रूप में इन्हें खाया जाता है. दरअसल, किसी भी वनस्पति या मसाले को जलाने पर धुएं में सूक्ष्म कण और कई तरह के रासायनिक पदार्थ पैदा हो सकते हैं. जब यह धुआं बार-बार सांस के जरिए अंदर जाता है तो श्वसन तंत्र में जलन और सूजन जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

देशी कपूर को लेकर भी सावधानी जरूरी

देशी कपूर का इस्तेमाल आमतौर पर पूजा-पाठ और सुगंध के लिए किया जाता है. इसे जलाने से धुआं निकलता है, लेकिन उस धुएं को हुक्के के जरिए गहरी सांसों के साथ फेफड़ों में पहुंचाना सामान्य इस्तेमाल से बिल्कुल अलग है. संवेदनशील लोगों में धुआं आंखों, नाक और गले में जलन पैदा कर सकता है. अस्थमा या अन्य सांस संबंधी समस्या वाले लोगों को धुएं से विशेष परेशानी हो सकती है.

हुक्के का पानी धुएं को पूरी तरह साफ नहीं करता

कई लोगों को लगता है कि हुक्के का धुआं पानी से गुजरता है, इसलिए उसके हानिकारक तत्व खत्म हो जाते हैं. यह धारणा सही नहीं है. पानी धुएं के सभी हानिकारक पदार्थों को पूरी तरह फिल्टर नहीं करता. इसके अलावा हुक्का पीते समय आमतौर पर धुआं गहराई से और लंबे समय तक अंदर खींचा जाता है. ऐसे में ‘तंबाकू नहीं है’ कहकर इसे फेफड़ों के लिए सुरक्षित मान लेना ठीक नहीं है.

फेफड़ों को धुएं से बचाना ही बेहतर

अगर ऐसे हुक्के के इस्तेमाल के बाद लगातार खांसी, सीने में जकड़न, सांस फूलना, घरघराहट या सांस लेने में परेशानी महसूस हो तो इसे नजरअंदाज न करें. लक्षण बने रहने पर डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.