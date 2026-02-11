दुनिया की 5 सबसे खतरनाक बीमारियां कौन-सी? शुरुआती लक्षण क्या हैं और कैसे बचाव करें

Most Dangerous Diseases in the World: कई बीमारी हमें अपनी चपेट में लेने की कोशिश करती है. लेकिन इनमें से कुछ बीमारियां इतनी खतरनाक होती है कि उनके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी. हेल्थ एक्सपर्ट भी इन बीमारियों का नाम सुनते ही कांप जाते है. आज हम दुनिया की 5 सबसे खतरनाक बीमारियों के बारे में बताएंगे.

कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज

यह बीमारी दिल की आर्टरीज में खून के बहाव को धीमा कर देती है. इस कम हुए खून के बहाव से इंसान को कभी भी हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है. दुनिया भर में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है. यह कई मौतों का एक बड़ा कारण हो सकता है.

ब्रेन स्ट्रोक

बहुत से लोग ब्रेन स्ट्रोक से परेशान रहते है. इस हालत में दिमाग की नसों में खून का बहाव काफी कम हो जाता है. खून का बहाव ठीक से न होने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से नहीं हो पाती है. इससे धीरे-धीरे दिमाग के सेल्स मरने लगते हैं, जिससे स्ट्रोक होता है.

ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिज़ीज

यह बीमारी फेफड़ों पर सबसे ज़्यादा असर डालती है. इंसान को सांस लेने में दिक्कत होती है. ऐसा फेफड़ों के ठीक से काम न करने की वजह से होता है. खराब माहौल और स्मोकिंग इसके मुख्य कारण हो सकता है.

रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कैंसर

फेफड़ों और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कैंसर बहुत दर्दनाक होता है. मरीज़ों को बहुत दर्द होता है. खराब माहौल, एयर पॉल्यूशन और स्मोकिंग इसके मुख्य कारण हो सकते है.

अल्ज़ाइमर डिज़ीज

अल्ज़ाइमर डिज़ीज बहुत खतरनाक है. डॉक्टर भी इससे डरते है. मरीज़ों को बहुत तकलीफ होती है. असल में इस बीमारी से ब्रेन को बहुत नुकसान होता है. याददाश्त कमज़ोर हो जाती है. इसके अलावा अगर बीमारी बढ़ती है, तो आप खाना-पीना और सांस लेना भी भूल सकते है.