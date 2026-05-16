घर में रोज जल रही मच्छर अगरबत्ती? सेहत के लिए साबित हो सकता है बड़ा खतरा!

Mosquito Agarbatti Side Effects: घर में मच्छरों से बचने के लिए लोग अक्सर मच्छर अगरबत्ती, कॉइल और धुआं करने वाले रिपेलेंट का इस्तेमाल करते हैं. ये उत्पाद मच्छरों को दूर रखने में मदद तो करते हैं, लेकिन सभी प्रोडक्ट पूरी तरह सुरक्षित हों, यह जरूरी नहीं है. खासतौर पर बिना सरकारी मंजूरी वाले या लोकल ब्रांड के उत्पादों का धुआं सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. बच्चों, बुज़ुर्गों और अस्थमा या एलर्जी के मरीजों को इससे ज्यादा खतरा हो सकता है.

HICA सर्वे में सामने आई चिंताजनक बातें

नेशनल डेंगू डे पर जारी Home Insect Control Association (HICA) की रिपोर्ट ने इस विषय पर चिंता बढ़ा दी है. मार्केट रिसर्च कंपनी Kantar द्वारा 12 शहरों में किए गए इस सर्वे में 1,264 परिवारों और 405 डॉक्टरों को शामिल किया गया. रिपोर्ट के अनुसार, 70 प्रतिशत डॉक्टरों ने अवैध मच्छर अगरबत्तियों को सांस संबंधी समस्याओं के लिए बड़ा खतरा बताया. वहीं 67 प्रतिशत डॉक्टरों का मानना था कि इनका धुआं सिगरेट के धुएं जितना नुकसान पहुंचा सकता है.

कौन से रिपेलेंट ज्यादा जोखिम वाले हैं?

विशेषज्ञों का कहना है कि जिन उत्पादों पर Central Insecticides Registration (CIR) नंबर नहीं लिखा होता, उनसे बचना चाहिए. बिना लेबल वाले लोकल या अनब्रांडेड उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स की जानकारी स्पष्ट नहीं होती. ऐसे उत्पादों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता, जिससे स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकता है. इसलिए मच्छर भगाने वाले उत्पाद खरीदते समय सरकारी रजिस्ट्रेशन और ब्रांड की विश्वसनीयता जरूर जांचनी चाहिए.

धुएं से शरीर पर क्या असर पड़ सकता है?

लगातार मच्छर अगरबत्ती या कॉइल का धुआं शरीर पर कई तरह से असर डाल सकता है. इससे खांसी, गले में खराश, सांस लेने में परेशानी और सीने में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. कुछ लोगों को आंखों में जलन और सिरदर्द की शिकायत भी हो सकती है. अस्थमा, एलर्जी और COPD से पीड़ित मरीजों में यह धुआं लक्षणों को और गंभीर बना सकता है. बच्चों और बुज़ुर्गों के फेफड़े अधिक संवेदनशील होते हैं, इसलिए उन पर इसका प्रभाव ज्यादा खतरनाक हो सकता है.

सुरक्षित रहने के लिए क्या सावधानी रखें?

टीवी9 से बात करते हुए एस.एल. रहेजा अस्पताल के डॉ. संजीत ससीधरन ने कहा कि केवल सरकारी मंजूरी और सुरक्षा परीक्षण वाले उत्पादों का ही इस्तेमाल करना चाहिए. पैकेट पर CIR रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर जांचें और बिना लेबल वाले प्रोडक्ट्स से बचें. कमरे में वेंटिलेशन बनाए रखना भी जरूरी है ताकि धुआं जमा न हो. बच्चों और बुज़ुर्गों के कमरे में लगातार धुआं करने से बचना चाहिए. विशेषज्ञों के अनुसार मच्छरदानी, खिड़की की जाली और साफ-सफाई जैसे प्राकृतिक उपाय भी मच्छरों से बचाव के सुरक्षित विकल्प हो सकते हैं.

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