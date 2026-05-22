गर्मियों में किस समय नहाना ज्यादा फायदेमंद? सुबह, दोपहर या फिर शाम…, आयुर्वेद से दूर करें कंफ्यूजन

Best Time to Bath in Summer: हम जिस समाज में रहते हैं, उसमें दिन की शुरुआत आमतौर पर स्नान के साथ ही होती है. कोई पूजा-पाठ या अनुष्ठान तो शायद बिना नहाए संभव ही न हो. शास्त्रों में स्नान को लेकर तमाम तरह की बातें हो सकती हैं, असल में इसके सेहत लाभ काफी हैं. रोज नहाने से शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी लाभ होता है. हालांकि, इसका लाभ तभी है जब आप सही समय पर नहाते हैं. दरअसल, गर्मियों के मौसम में लोग सुबह, दोपहर या शाम किसी भी वक्त स्नान कर लेते हैं. कई तो लोग ऐसे हैं कि, दिनभर में कई-कई बार नहा लेते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट इस आदत को गलत मानते हैं. अगर आप भी उनमें से हैं जो कभी भी टॉवेल उठाकर बाथरूम की तरफ चल देते हैं तो तुरंत यह आदत छोड़ने में भलाई है. क्योंकि, आयुर्वेद में स्नान के नियम बताए गए हैं. ऐसे में सवाल है कि, नहाने के नियम क्या हैं? स्नान करने का सबसे सही समय क्या है? किस समय नहाना ज्यादा फायदेमंद? इस बारे में बता रही हैं राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय लखनऊ की डॉ. शचि श्रीवास्तव-

रोज नहाना क्यों चाहिए?

डॉ. शचि कहती हैं कि, रोज नहाना आयुर्वेद में थेरेपेटिक एक्टिविटी माना गया है. इससे तन, मन और आत्मा को फ्रेश रखने मदद मिलती है. रोजाना नहाने वाले लोगों में दर्द, तनाव और अवसाद जैसे लक्षण अनियमित रूप से नहाने वाले लोगों की तुलना में कम होते हैं. यही नहीं, नहाने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है.

गर्मी में किस समय नहाना सबसे सही है?

आयुर्वेद में प्रातः काल स्नान करना सबसे फायदेमंद माना गया है. हालांकि, दिनचर्चा में स्नान व्यायाम करने के कुछ समय बाद करें. दरअसल, एक्सरसाइज के बाद शरीर में थकावट आती है, ऐसे में स्नान राहत देने में मदद कर सकता है. इसके लिए आप सुबह सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त होने से पहले नहा सकते हैं.

कब-कब नहीं नहाना चाहिए

दोपहर में नहाने से बचें: दोपहर की तपती दोपहर में नहाना ठीक नहीं है. बता दें कि, इस समय नहाने से कई बीमारियों का खतरा होता है. सबसे पहले मांसपेशियों को कवर करने वाली कोशिकाओं में सूजन आती है, जिसे मायोसाइटिस कहते हैं. इसमें गर्दन में अकड़न और दर्द, पीठ के निचले हिस्से में दर्द और घुटने का दर्द आदि की शिकायत होने लगती है. इसके साथ ही यह आदत कई नेत्र रोगों के मुख्य कारणों में से एक मानी जाती है.

खाने के बाद नहाने से बचें: खाना खाने के बाद कभी भी नहीं नहाना चाहिए. दरअसल, जब आप भोजन करने के तुरंत बाद स्नान करते हैं तो पाचन अग्नि जो आपके द्वारा खाए गए भोजन के पाचन में मदद करती है, उसमें बाधा उत्पन्न होने लगती है. जिससे खाना पच नहीं पाता है और पेट से संबंधित बीमारियों के होने का खतरा पैदा हो जाता है.

रात में नहाने से बचें: आयुर्वेद में रात में नहाना गलत माना गया है, खासकर लंबे और घने बालों वाले लोगों के लिए रात में नहाना परेशानी का कारण बन सकता है. दरअसल, रात में नहाने से बाल ठीक से नहीं सूखते हैं और मायोसाइटिस नामक बीमारी का खतरा पैदा हो जाता है. हालांकि, बाल को गीला होने से बचाकर नहाने से इस खतरे को कम किया जा सकता है.

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