सुबह उठते ही जोड़ों में रहती है अकड़न? उम्र बढ़ने का असर समझकर न करें नजरअंदाज, एक्सपर्ट से जानें असली वजह

Morning Joint Stiffness: आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल ने इंसान को बहुत कष्ट दिए हैं. आए दिन गंभीर बीमारियां जन्म ले रही हैं. जोड़ो में अकड़न ऐसी ही समस्याओं में से एक है. दरअसल, सुबह बिस्तर से उठते ही अगर घुटनों, हाथों, कलाई या कमर के जोड़ कुछ देर के लिए ऐसे महसूस हों जैसे उनमें जकड़न आ गई हो, तो अक्सर लोग इसे बढ़ती उम्र का सामान्य असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं. कुछ मिनट चलने-फिरने के बाद अकड़न कम भी हो जाती है, इसलिए चिंता और कम हो जाती है. लेकिन, हर बार सुबह की जकड़न सिर्फ उम्र या सामान्य ‘Wear and Tear’ की वजह से नहीं होती है.

कई मामलों में लगातार रहने वाली Morning Stiffness शरीर में सूजन या किसी Rheumatologic Condition का शुरुआती संकेत हो सकती है. खासतौर पर अकड़न कितनी देर रहती है, किन जोड़ों में होती है और चलने-फिरने से उसमें क्या बदलाव आता है- इन बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है.

सुबह ही क्यों बढ़ जाती है जोड़ों की अकड़न?

न्यूज9 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, लंबे समय तक शरीर के एक ही अवस्था में रहने और जोड़ों की गतिविधि कम होने से रात के दौरान जकड़न महसूस हो सकती है. सूजन से जुड़ी स्थितियों में यह समस्या ज्यादा स्पष्ट हो सकती है. जब सुबह उठकर व्यक्ति चलना-फिरना शुरू करता है, तो धीरे-धीरे जोड़ों की गतिविधि बढ़ती है और अकड़न कम हो सकती है. इसीलिए डॉक्टर मरीज से यह जरूर पूछते हैं कि सुबह उठने के बाद जकड़न कितनी देर तक रहती है.

30 मिनट का नियम क्यों है महत्वपूर्ण?

एक सामान्य संकेत यह है कि, उम्र के साथ होने वाली सामान्य जोड़ संबंधी समस्या में सुबह की अकड़न अक्सर कम समय तक रहती है और चलने-फिरने के कुछ मिनट बाद राहत मिल सकती है. वहीं गठिया बाय (Rheumatoid Arthritis (RA), सोरायटिक आर्थराइटिस (Psoriatic Arthritis) और अक्षीय स्पोंडिलोआर्थराइटिस (Axial Spondyloarthritis) जैसी सूजन वाली बीमारियों में सुबह की अकड़न अक्सर 30 से 60 मिनट या उससे ज्यादा समय तक रह सकती है. कुछ मामलों में यह कई घंटों तक भी बनी रह सकती है.

किन बीमारियों में सुबह की अकड़न हो सकती है?

1. गठिया बाय (Rheumatoid Arthritis): रूमेटाइड आर्थराइटिस में हाथों, कलाई और पैरों के छोटे जोड़ों में दर्द, सूजन और लंबे समय तक सुबह की अकड़न हो सकती है. कई बार दोनों तरफ के समान जोड़ों में लक्षण दिखाई देते हैं.

2. एंकिलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और Axial Spondyloarthritis: इन स्थितियों में रीढ़ और कमर के निचले हिस्से के आसपास जकड़न हो सकती है. लंबे समय तक आराम करने या रातभर सोने के बाद समस्या बढ़ सकती है और कई लोगों में गतिविधि करने से राहत महसूस होती है.

3. पॉलीमायल्जिया रह्यूमेटिका: यह समस्या खासतौर पर अधिक उम्र के लोगों में देखी जाती है. इसमें कंधों और कूल्हों के आसपास तेज अकड़न और दर्द हो सकता है. सुबह बिस्तर से उठने या कपड़े पहनने जैसे सामान्य काम भी मुश्किल लग सकते हैं.

4. सोरायटिक आर्थराइटिस: सोरायसिस से जुड़ी इस तरह की गठिया में जोड़ों की अकड़न और सूजन के साथ त्वचा या नाखूनों में बदलाव भी दिखाई दे सकते हैं. कुछ लोगों में पूरी उंगली सूजकर ‘सॉसेज डिजिट’ जैसी दिख सकती है.

इन संकेतों को बिल्कुल न करें नजरअंदाज

अगर सुबह की अकड़न नियमित रूप से 30-60 मिनट से ज्यादा रहती है, कई जोड़ों को प्रभावित करती है या इसके साथ सूजन, गर्माहट और लालिमा दिखाई देती है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

इसके अलावा बिना किसी स्पष्ट कारण के थकान, हल्का बुखार या वजन कम होना, परिवार में ऑटोइम्यून या सूजन वाली गठिया की हिस्ट्री और कम उम्र में लगातार जोड़ों की समस्या भी चिकित्सकीय जांच की वजह हो सकती है.

समय पर जांच क्यों है जरूरी?

सूजन वाली गठिया की कुछ स्थितियों में अगर बीमारी सक्रिय रहने के बावजूद इलाज में देरी हो, तो समय के साथ जोड़ों को नुकसान पहुंच सकता है. आधुनिक उपचार का उद्देश्य सूजन को नियंत्रित करना, जोड़ों की कार्यक्षमता बनाए रखना और आगे होने वाले नुकसान के जोखिम को कम करना है. इसलिए लगातार सुबह की अकड़न को केवल उम्र का असर मानकर महीनों तक टालना सही नहीं है.