सुबह उठते ही अगर शरीर से मिल रहे हैं ये 5 संकेत? तो भूलकर भी करें अनदेखा! वरना खराब कर लेंगे सेहत

Morning Health Signs: सुबह नींद खुलते ही शरीर हमें कई छोटे-छोटे संकेत देता है. मगर हम इन्हें नींद पूरी न होने, थकान या रोजमर्रा की भागदौड़ का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन, अगर कोई लक्षण बार-बार दिखाई दे, लंबे समय तक बना रहे या पहले से ज्यादा बढ़ने लगे, तो यह शरीर की किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है. खासकर सुबह के समय होने वाले कुछ बदलावों पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि वे नींद, हाइड्रेशन, ब्लड शुगर, सांस लेने या अन्य स्वास्थ्य स्थितियों से जुड़े हो सकते हैं. हालांकि, हर सुबह होने वाला लक्षण किसी बीमारी का संकेत नहीं होता है. फिर भी शरीर के इन 5 संकेतों को लगातार नजरअंदाज करने के बजाय उनके पैटर्न पर ध्यान देना समझदारी है.

1. रोज सिरदर्द के साथ आंख खुलना

वेबएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक, कभी-कभार सिरदर्द होना सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर सुबह उठते ही अक्सर सिरदर्द रहता है तो इसके कई कारण हो सकते हैं. नींद की कमी, डिहाइड्रेशन, शराब का सेवन, गलत सोने की स्थिति या नींद से जुड़ी सांस की समस्या इसके पीछे हो सकती है. बार-बार होने वाले सिरदर्द की वजह जानने के लिए डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है.

2. मुंह का बहुत ज्यादा सूखना

सुबह हल्का सूखा मुंह होना सामान्य है, खासकर अगर रात में पानी कम पिया हो या मुंह से सांस लेने की आदत हो. लेकिन लगातार बहुत ज्यादा प्यास लगना और मुंह सूखना डिहाइड्रेशन के अलावा कुछ स्वास्थ्य स्थितियों से भी जुड़ा हो सकता है. अगर इसके साथ बार-बार पेशाब आना या अत्यधिक थकान जैसे लक्षण भी हों, तो चिकित्सकीय सलाह लें.

3. उठते ही अत्यधिक थकान महसूस होना

अगर पर्याप्त समय सोने के बावजूद सुबह उठने पर ऐसा लगे कि शरीर ने आराम ही नहीं किया, तो नींद की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए. देर रात तक स्क्रीन देखना, तनाव, अनियमित नींद और कुछ नींद संबंधी विकार इसके कारण हो सकते हैं.

4. सुबह हाथ-पैर या चेहरा बहुत सूजा हुआ दिखना

कभी-कभार नमकीन भोजन, लंबे समय तक एक ही स्थिति में सोने या शरीर में पानी रुकने से हल्की सूजन दिखाई दे सकती है. लेकिन अगर सूजन लगातार बनी रहती है, बढ़ रही है या पैरों के साथ चेहरे पर भी नजर आती है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

5. उठते ही चक्कर या कमजोरी

बिस्तर से अचानक उठने पर कुछ सेकंड के लिए चक्कर आना ब्लड प्रेशर में अचानक बदलाव के कारण हो सकता है. धीरे-धीरे उठना और पर्याप्त पानी पीना मदद कर सकता है. लेकिन बार-बार चक्कर आना, बेहोशी, सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन जैसे लक्षण हों तो तुरंत चिकित्सकीय मदद लेना जरूरी है.