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सुबह उठकर आप भी तो नहीं कर रहे ये गलतियां, शरीर के लिए हो सकता है खतरनाक, हो सकती हैं ये परेशानी

भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई सब कुछ जल्दी ही करना चाहता है. इसके चक्कर में जल्दी ही उठना और दिन की शुरुआत करना होता है. हालांकि लोग जाने-अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

By: Deepika Pandey | Last Updated: June 6, 2026 5:47:00 PM IST

हेल्दी टिप्स
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Healthy Tips: भागदौड़ भरी जिंदगी और बिजी शेड्यूल के कारण अक्सर लोग अपनी सुबह की शुरुआत बहुत जल्दबाजी में करते हैं. ये हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन का कारण बन जाता है. इस बीमारी को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है. इस बीमारी के लक्षण साफ-साफ तो नहीं दिखते लेकिन ये अंदर ही अंदर शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि सुबह की कुछ गलतियां या आदतें आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं. इसके कारण आपका ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है और हार्ट हेल्थ पर नकारात्मक असर डाल सकता है.

अलार्म बजते ही भागदौड़ न मचाएं

सुबह उठते ही झटके से बेड से नहीं उठना चाहिए. जल्दबाजी के चक्कर में लोग अलार्म बजते ही बेड से कूदकर काम में व्यस्त हो जाते हैं. तेजी से उठने के कारण शरीर का ब्लड प्रेशर तेजी से बदल जाता है. इसके कारण बीपी फ्लक्चुएट होता है और अचानक से चक्कर आने लगते हैं.

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खाली पेट न लें कैफीन

अगर आप भी दिन की शुरुआत चाय या कॉफी से करते हैं, तो सावधान हो जाएं. हालांकि आपके ऐसा करने से आपके शरीर को नुकसान हो सकता है. खाली पेट कैफीन का सेवन करना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है. 

सुबह उठते ही न चलाएं फोन

आज के समय में लोगों की आंखें खुलते ही वे सबसे पहले अपना फोन देखते हैं. सोकर उठते ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करना और ऑफिस का ईमेल चेक करने की आदत आज के समय में आम है. हालांकि अगर आप सुबह उठते ही कोई चिंताजनक या ईमेल या नेगेटिव खबर देखते हैं, तो शरीर में कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है. इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. 

करें हल्का नाश्ता

सुबह के समय नाश्ता करना भी सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है. सुबह के समय हैवी और अनहेल्दी ब्रेकफास्ट करने से बचना चाहिए. सुबह के समय ज्यादा तला-भुना, ज्यादा नमक वाली चीजें, पैक्ड फूड्स, प्रोसेस्ड मीट, समोसे और कचौड़ी जैसी चीजें नहीं खानी चाहिए. इसकी जगह हल्का और हेल्दी नाश्ता करना चाहिए.

करें वॉक या एक्सरसाइज

सुबह के समय सुस्ती न दिखाएं. इसकी जगह फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए. जो लोग सुबह उठकर बिलकुल भी एक्सरसाइज या वॉक नहीं करते. उनके शरीर में खून भी सही से फ्लो नहीं कर पाता है. सुबह की हल्की धूप में 20 से 30 मिनट तक वॉक या योग करना चाहिए.

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