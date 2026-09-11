Home > हेल्थ > बार-बार मूड स्विंग से हैं परेशान? डाइट में शामिल करें ये 4 चीजें, मूड बनते ही बढ़ जाएंगे हैप्पी हॉर्मोन्स!

बार-बार मूड स्विंग से हैं परेशान? डाइट में शामिल करें ये 4 चीजें, मूड बनते ही बढ़ जाएंगे हैप्पी हॉर्मोन्स!

Mood Swings Healthy Diet: अगर आपका मूड भी बार-बार बदलता रहता है तो इसे सिर्फ ‘मूड की बात’ समझकर नजरअंदाज न करें. खासकर पीरियड्स से पहले होने वाले PMS के दौरान कई महिलाओं को मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन और भावनात्मक बदलाव का सामना करना पड़ता है. ऐसी स्थिति में कुछ हेल्दी डाइट परेशानी को कम कर सकती है.

By: Lalit Kumar | Published: September 11, 2026 7:53:38 PM IST

Healthy Diet For Mood Swings
Healthy Diet For Mood Swings


Mood Swings Healthy Diet: कभी बिना किसी बड़ी वजह के खुशी, तो अगले ही पल चिड़चिड़ापन… छोटी-सी बात पर गुस्सा या अचानक उदासी. अगर आपका मूड भी बार-बार बदलता रहता है तो इसे सिर्फ ‘मूड की बात’ समझकर नजरअंदाज न करें. नींद, तनाव, हार्मोनल बदलाव और लाइफस्टाइल के साथ-साथ खानपान भी हमारे मूड और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है. खासकर पीरियड्स से पहले होने वाले PMS के दौरान कई महिलाओं को मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन और भावनात्मक बदलाव का सामना करना पड़ता है.

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्लेट में मौजूद कुछ चीजें मूड को बेहतर रखने में मदद कर सकती हैं? क्या रोज की डाइट में छोटे बदलाव करके शरीर को ऐसे पोषक तत्व दिए जा सकते हैं जो मस्तिष्क और मूड को सपोर्ट करें? डाइट फॉर डिलाइट क्लीनिक, नोएडा की क्लीनिकल डाइटिशियन खुशबू शर्मा के मुताबिक, संतुलित डाइट मानसिक और शारीरिक सेहत दोनों के लिए महत्वपूर्ण है. ऐसे में डाइट में कुछ पोषक चीजों को शामिल करना फायदेमंद हो सकता है.

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मूड स्विंग होने पर कैसी हो आपकी डाइट

पालक: पालक एक प्रकार की हरी सब्जी है. इसमें कई तरह के विटामिन, खनिज और मिनरल्स पाए जाते हैं. अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो एक्सपर्ट पालक खाने की सलाह देते हैं क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा भरपूर होती है. इसके साथ ही इसमें मैग्नीन्शियम की मात्रा भी उच्च होती है. पालक हमारे शरीर में एंटी डिप्रेसेंट का काम करती है.

फर्मेंटेड फूड्स: अगर आप बार बार मूड स्विंग होने की समस्या से परेशान हैं तो आपको फर्मेंटेड फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. फर्मेंटेड फूड्स में दही, कीवी, किमची या कांची जैसे खाद्य पदार्थ आते हैं. ये सभी फूड्स प्रोबायोटिक्स भी हैं और ये गाउट की समस्या में बहुत अधिक प्रभावी होते हैं. ये फूड आपके मूड को भी बेहतर बनाते हैं.

प्रोटीन: किसी बीमारी या फिर कमजोरी आने पर हेल्थ एक्सपर्ट प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने की सलाह देते हैं. प्रोटीन में अमीनो एसिड एक प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है और यह आपके मूड को स्टेबल रखता है.

एंटीऑक्सीडेंट: एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक उपयोगी होते हैं. अगर आपको शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ाना है तो शहतूत, ब्लूबेरी या फिर स्ट्रॉबेरी को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए.

मूड स्विंग के लक्षण

  • बेचैनी बनी रहना
  • नींद का कम हो जाना
  • घबराहट रहना
  • आत्मविश्वास में कमी आना
  • अकेले रहने में असहज फील करना
  • बार बार भ्रम पैदा होना
  • अकेले रहना और उदास रहना
  • थोड़ी सी मेहनत पर थक जाना
  • चिड़चिड़ापन होना

Tags: Health News Hindihealth tips
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