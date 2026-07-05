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बरसात में पेट के इंफेक्शन का खतरा क्यों बढ़ जाता है? इस दौरान कैसी होनी चाहिए डाइट, किन चीजों से बनाएं दूरी

Monsoon Tips: बारिश के दौरान बढ़ी नमी, दूषित पानी और बैक्टीरिया-वायरस की तेजी से बढ़ती संख्या के कारण कई तरह के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है. खासकर पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे फूड पॉइजनिंग, दस्त, उल्टी और गैस्ट्रोएंटेराइटिस इस मौसम में अधिक देखने को मिलती हैं. अब सवाल है कि आखिर, बरसात के मौसम में पेट के इंफेक्शन का खतरा क्यों बढ़ता है? आइए जानते हैं इस बारे में-

By: Lalit Kumar | Published: July 5, 2026 3:37:15 PM IST

बरसात में पेट के इंफेक्शन का खतरा क्यों बढ़ता है? (Canva)
बरसात में पेट के इंफेक्शन का खतरा क्यों बढ़ता है? (Canva)


Monsoon Tips: मानसून देखने में जितना सुहावना और सुकूनभरा लगता है, सेहत के लिहाज से यह मौसम उतना ही चुनौतीपूर्ण भी माना जाता है. बारिश के दौरान बढ़ी हुई नमी, दूषित पानी और बैक्टीरिया-वायरस की तेजी से बढ़ती संख्या के कारण कई तरह के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है. खासकर पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे फूड पॉइजनिंग, दस्त, उल्टी और गैस्ट्रोएंटेराइटिस इस मौसम में अधिक देखने को मिलती हैं. इनमें पेट के इंफेक्शन का खतरा अधिक देखा जाता है. ऐसे में खानपान और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है. अब सवाल है कि आखिर, बरसात के मौसम में पेट के इंफेक्शन का खतरा क्यों बढ़ता है? मानसून में कैसी होनी चाहिए डाइट? किन चीजों के सेवन से बचें? आइए जानते हैं इस बारे में-

बरसात में पेट का इंफेक्शन क्यों बढ़ता है?

बारिश के मौसम में वातावरण में नमी अधिक होने से बैक्टीरिया, वायरस और फंगस तेजी से बढ़ते हैं. यदि भोजन या पानी दूषित हो जाए तो ये सूक्ष्मजीव आसानी से पेट तक पहुंचकर संक्रमण पैदा कर सकते हैं. इसके अलावा, इस मौसम में पाचन क्षमता भी सामान्य दिनों की तुलना में थोड़ी कमजोर हो सकती है, जिससे भारी या बासी भोजन आसानी से नहीं पचता है.

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इस मौसम में कैसी होनी चाहिए डाइट?

नोएडा की डाइटिशियन खुशबू शर्मा के मुताबिक, मानसून में हल्का, ताजा और घर का बना भोजन सबसे बेहतर माना जाता है. खाने में मूंग दाल, खिचड़ी, दलिया, ताजी सब्जियां, दही (यदि डॉक्टर ने मना न किया हो), सूप और मौसमी फलों को शामिल करें. पर्याप्त मात्रा में उबला या फिल्टर किया हुआ पानी पिएं. भोजन हमेशा ताजा बनाकर खाएं और लंबे समय तक रखा हुआ खाना खाने से बचें.

मानसून में किन चीजों से बनाएं दूरी?

  • सड़क किनारे मिलने वाले कटे फल और चाट-पकौड़ी जैसे खुले खाद्य पदार्थ.
  • बासी, अधपका या कई घंटे पहले बना हुआ भोजन.
  • बिना उबाला या बिना फिल्टर किया हुआ पानी.
  • अधिक तला-भुना, मसालेदार और ऑयली खाना.
  • गंदी जगहों पर मिलने वाले जूस, शरबत और बर्फ से बने पेय.

इन बातों का भी रखें ध्यान

  • खाना खाने से पहले और शौचालय के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं. 
  • फल और सब्जियों को साफ पानी से धोकर ही इस्तेमाल करें. 
  • दूध और डेयरी उत्पादों को अच्छी तरह उबालकर या सुरक्षित स्टोर करके रखें.
  • बाहर खाना खाते समय साफ-सफाई का विशेष ध्यान दें.

डॉक्टर से कब मिलें?

हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि, यदि दस्त, उल्टी, तेज पेट दर्द, बुखार, शरीर में पानी की कमी या मल में खून जैसी समस्या दिखाई दे तो घरेलू उपचार पर निर्भर न रहें. तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. छोटे बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं में ऐसे लक्षण दिखने पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए.

Tags: Health News Hindihealth tips
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