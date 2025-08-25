हर घर में खतरा! बारिश के मौसम में इन 3 बीमारियों से सबसे ज्यादा लोग हो रहे हैं बीमार – ऐसे करे बचाव..!

Monsoon Tips : जहां एक तरफ मानसून का सीजन लोगों को सुकून देता है, वहीं दूसरी ओर बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देता है. इन दिनों देश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है और इसके चलते बीमारियां भी तेजी से फैल रही हैं. मुंबई जैसे बड़े शहरों में लगातार हो रही बारिश के वजह से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं. बीएमएसी की ताजा हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में, डेंगू, चिकनगुनिया और हेपेटाइटिस के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है.

स्वास्थ्य विभाग पूरे देश में अलर्ट मोड पर है, लेकिन सिर्फ सरकारी कदम काफी नहीं होते. हमें भी अपनी तरफ से ध्यान रखने की जरूरत है. आइए जानते हैं कि कैसे हम इन मौसमी बीमारियों से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं.

क्यों बढ़ रहा है बीमारी का खतरा?

बारिश के दौरान पानी का जमाव, गंदगी और मच्छरों की बढ़ती संख्या इन बीमारियों के लिए जिम्मेदार है. बीमारियां जैसे मलेरिया, चिकनगुनिया और हेपेटाइटिस, या तो मच्छरों के जरिए या फिर गंदे पानी और खराब खाने से फैलती हैं. इसलिए सफाई बहुत जरूरी है.

1. मलेरिया से बचने के आसान उपाय

मलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है और इसके लक्षणों में तेज बुखार, सिरदर्द और थकान शामिल हैं. इससे बचने के लिए इन उपायों को अपनाएं:

मच्छरदानी का इस्तेमाल करें.

कमरे में मच्छर भगाने वाले स्प्रे का यूज करें.

आसपास पानी जमा न होने दें.

फुल कपड़े पहनें

2. चिकनगुनिया के लक्षण और बचाव

चिकनगुनिया भी मच्छरों से फैलता है और इसके लक्षणों में बुखार के साथ जोड़ो में तेज दर्द होता है. इससे बचने के लिए:

मच्छरदानी का इस्तेमाल करें.

घर और आसपास सफाई बनाए रखें.

खुले पानी के बर्तन ढककर रखें.

बाहर के खाने से परहेज करें.

3. हेपेटाइटिस से कैसे रहें सेफ?

हेपेटाइटिस एक गंभीर लिवर इन्फेक्शन है जो संक्रमित पानी और दूषित भोजन से फैलता है. इसके लक्षणों में पेट दर्द, उल्टी, बुखार और कभी-कभी पीलिया शामिल हैं. इससे बचने के लिए:

हमेशा उबला या फिल्टर किया हुआ पानी पिएं.

ताजा और स्वच्छ भोजन का सेवन करें.

खाने से पहले और शौच के बाद हाथ धोना न भूलें.

लक्षण दिखें तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें

अगर आपको इन बीमारियों में से किसी के भी आसार लग रहे हैं तो इन बीमारियों के लक्षणों को हल्के में न लें. अगर आपको तेज बुखार, उल्टी, शरीर में दर्द या पीलिया जैसे लक्षण महसूस हों, तो बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लें. समय पर इलाज न होने पर स्थिति गंभीर हो सकती है.

स्वस्थ रहना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, खासकर इस मौसम में जब बीमारियों का खतरा चारों ओर मंडरा रहा है. ऊपर दिए गए आसान से उपायों को अपनाकर आप और आपका परिवार इस बरसात को बिना किसी परेशानी के गुजार सकते हैं.