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सेहत का खजाना हैं ये काले छोटे फल, डायबिटीज मरीजों के लिए संजीवनी! सेवन करने से होंगे 5 बड़े फायदे

Jamun Health Benefits: मानसून की दस्तक के साथ बाजारों में एक ऐसा मौसमी फल दिखाई देने लगता है, जिसे स्वाद के साथ-साथ सेहत का भी खजाना माना जाता है. गहरे बैंगनी-काले रंग का जामुन (Jamun) सिर्फ जीभ का स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि शरीर को कई गंभीर बीमारियों से बचाने में भी मददगार माना जाता है. जानिए जामुन को खाने से सेहत को क्या फायदे होंगे?

By: Lalit Kumar | Published: July 10, 2026 7:21:21 PM IST

कई बीमारियों की काट हैं ये काले छोटे फल. (AI)
कई बीमारियों की काट हैं ये काले छोटे फल. (AI)


Jamun Health Benefits: बरसात का मौसम अपने साथ कई परेशानियों को लेकर आता है. इससे बचने का एक ही फॉर्मूला है हेल्दी डाइट. इसके अलावा कुछ फल भी सेहत के लिए फायदेमंद साबित होते हैं. बता दें कि, मानसून की दस्तक के साथ बाजारों में एक ऐसा मौसमी फल दिखाई देने लगता है, जिसे स्वाद के साथ-साथ सेहत का भी खजाना माना जाता है. गहरे बैंगनी-काले रंग का जामुन (Jamun) सिर्फ जीभ का स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि शरीर को कई गंभीर बीमारियों से बचाने में भी मददगार माना जाता है. खासकर डायबिटीज के मरीजों के लिए इसे बेहद फायदेमंद फल माना जाता है. आयुर्वेद से लेकर आधुनिक शोध तक, जामुन के पोषक तत्वों और औषधीय गुणों की चर्चा की जाती रही है. अब सवाल है कि आखिर, जामुन में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? जामुन को खाने से सेहत को क्या फायदे होंगे? इस बारे में बता रही हैं नोएडा की डाइटिशियन अमृता मिश्रा- 

जामुन मौजूद पोषक तत्व

जामुन में विटामिन C, आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. इसके अलावा इसमें ऐसे प्राकृतिक तत्व भी होते हैं जो शरीर में ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद कर सकते हैं. हालांकि, डायबिटीज के मरीजों को इसे भी संतुलित मात्रा में और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही खाना चाहिए.

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जामुन के सेवन से होने वाले फायदे

ब्लड शुगर कंट्रोल करे: जामुन में मौजूद जाम्बोलिन (Jamboline) और जाम्बोसिन (Jambosine) जैसे प्राकृतिक यौगिक शरीर में ग्लूकोज के अवशोषण की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद कर सकते हैं. इससे ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में सहायता मिल सकती है.

पाचन तंत्र मजबूत बनाए: जामुन में अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है. इसके नियमित सेवन से कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है. यह आंतों को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है.

इम्यूनिटी बूस्ट करे: विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जामुन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है. यह शरीर को फ्री-रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने और संक्रमण का खतरा कम करने में सहायक हो सकता है.

हार्ट को हेल्दी रखे: जामुन में मौजूद पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माने जाते हैं. यह ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने और रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकता है, जिससे हृदय रोगों का खतरा कम हो सकता है.

त्वचा और खून के लिए फायदेमंद: जामुन में आयरन और विटामिन C मौजूद होते हैं, जो शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करते हैं. इसके साथ ही इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को फ्री-रेडिकल्स से बचाकर उसे स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में मदद कर सकते हैं.

इन बातों का रखें खास ध्यान

विशेषज्ञों के अनुसार, जामुन का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए. खाली पेट अधिक मात्रा में जामुन खाने से कुछ लोगों को एसिडिटी या पेट संबंधी परेशानी हो सकती है. डायबिटीज के मरीज अपनी दवाओं के साथ जामुन का सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह जरूर लें. साथ ही, इसे संतुलित आहार और स्वस्थ जीवनशैली का हिस्सा बनाकर ही खाएं.

Tags: Health News Hindihealth tips
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