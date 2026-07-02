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बारिश में भीगने के कितनी देर बाद बढ़ जाता बुखार का खतरा? वायरल संक्रमण से बचने के लिए क्या करें-क्या नहीं

Monsoon Viral Infections: हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, केवल बारिश का पानी सीधे तौर पर बुखार का कारण नहीं बनता, लेकिन लंबे समय तक भीगे रहने और शरीर का तापमान कम होने से वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में सेहत के प्रति लापरवाही खतरनाक हो सकती है. अब सवाल है कि आखिर, बारिश में भीगने के कितनी देर बाद बुखार का खतरा बढ़ जाता है?

By: Lalit Kumar | Published: July 2, 2026 7:10:46 PM IST

जानिए, बारिश में भीगने के कितनी देर बाद बुखार का खतरा बढ़ सकता है? (Canva)
जानिए, बारिश में भीगने के कितनी देर बाद बुखार का खतरा बढ़ सकता है? (Canva)


Monsoon Viral Infections: बारिश का मौसम आते ही भीगने का आनंद लेना कई लोगों को पसंद होता है. लेकिन, यह मौसम सेहत के लिहाज से जोखिम भरा होता है. तमाम बीमारियां इस मौसम में अपना शिकार बनाती हैं. बारिश में अक्सर यह सवाल भी उठता है कि क्या बारिश में भीगने से बुखार आ जाता है? हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, केवल बारिश का पानी सीधे तौर पर बुखार का कारण नहीं बनता, लेकिन लंबे समय तक भीगे रहने और शरीर का तापमान कम होने से वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में सेहत के प्रति लापरवाही खतरनाक हो सकती है. अब सवाल है कि आखिर, बारिश में भीगने के कितनी देर बाद बुखार का खतरा बढ़ जाता है? इस वायरल संक्रमण से बचने के लिए क्या करें और क्या नहीं? इस बारे में बता रहे हैं नोएडा के इंटीग्रेटिड चिकित्सक डॉ. संजय वार्ष्णेय-

भीगने के कितनी देर बाद बढ़ता बुखार का खतरा?

डॉक्टरों का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति 20 से 30 मिनट या उससे अधिक समय तक भीगे कपड़ों में रहता है, खासकर तेज हवा या ठंडे वातावरण में, तो शरीर का तापमान गिर सकता है. इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) कुछ समय के लिए कमजोर पड़ सकती है, जिससे पहले से मौजूद वायरस या आसपास मौजूद वायरस आसानी से संक्रमण फैला सकते हैं. हालांकि, बुखार तुरंत नहीं आता, बल्कि संक्रमण होने पर अगले 24 से 72 घंटे के भीतर इसके लक्षण दिखाई दे सकते हैं.

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वायरल संक्रमण से बचने के लिए क्या करें?

  • बारिश में भीगने के बाद जितनी जल्दी हो सके भीगे कपड़े बदल लें.
  • सूखे तौलिये से शरीर और बाल अच्छी तरह पोंछें.
  • जरूरत हो तो गुनगुने पानी से स्नान करें, ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो सके.
  • गर्म सूप, हर्बल चाय या गुनगुना पानी पीकर शरीर को गर्म रखें.
  • पर्याप्त नींद लें और संतुलित आहार खाएं, ताकि इम्यूनिटी मजबूत बनी रहे.
  • हाथों को साबुन से नियमित रूप से धोएं, क्योंकि वायरल संक्रमण अक्सर संक्रमित सतहों और हाथों के जरिए भी फैलता है.

क्या नहीं करना चाहिए?

  • लंबे समय तक भीगे हुए कपड़ों या जूतों में न रहें.
  • बारिश में भीगने के तुरंत बाद बहुत ठंडे पेय या आइसक्रीम का अधिक सेवन करने से बचें, खासकर यदि आपको पहले से गले की समस्या हो.
  • शरीर ठंडा लगने पर गीले बालों के साथ एयर कंडीशनर या तेज पंखे के सामने न बैठें.
  • यदि तेज बुखार, लगातार खांसी, सांस लेने में तकलीफ या कमजोरी महसूस हो, तो खुद दवा लेने की बजाय डॉक्टर से सलाह लें.

बुखार के लिए क्या बारिश का पानी ही जिम्मेदार?

हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि, वायरल बुखार वायरस के कारण होता है, न कि बारिश के पानी से. हालांकि, भीगने के बाद शरीर ठंडा पड़ने, भीड़भाड़ वाली जगहों पर रहने और संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से संक्रमण का जोखिम बढ़ सकता है. इसलिए बारिश का आनंद जरूर लें, लेकिन भीगने के बाद शरीर की सही देखभाल करना न भूलें.

बरसात का मौसम सुहावना जरूर होता है, लेकिन थोड़ी-सी लापरवाही आपको कई दिनों तक बीमार कर सकती है. समय पर कपड़े बदलना, शरीर को गर्म रखना और साफ-सफाई का ध्यान रखना वायरल संक्रमण से बचाव के सबसे आसान और प्रभावी उपाय माने जाते हैं.

Tags: Health News Hindihealth tips
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