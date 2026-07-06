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बारिश के मौसम में जोड़ों का दर्द क्यों बढ़ जाता है? हैरान कर देगी इसके पीछे की वजह, जानिए राहत पाने के उपाय

Monsoon Health Tips: बारिश की ठंडी फुहारें जहां मौसम को खुशनुमा बना देती हैं, वहीं कई लोगों के लिए मानसून दर्द भरा मौसम भी साबित होता है. जैसे ही बारिश शुरू होती है, घुटनों, कंधों, कमर और अन्य जोड़ों में दर्द, अकड़न और सूजन की शिकायत बढ़ने लगती है. अब सवाल है कि आखिर, बारिश में जोड़ों का दर्द क्यों बढ़ जाता है? किन लोगों को अधिक खतरा?

By: Lalit Kumar | Published: July 6, 2026 7:38:15 PM IST

जानिए, बारिश के मौसम में जोड़ों का दर्द क्यों बढ़ जाता है? (Canva)
जानिए, बारिश के मौसम में जोड़ों का दर्द क्यों बढ़ जाता है? (Canva)


Monsoon Health Tips: भयंकर गर्मी के बाद मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. लगभग सभी राज्यों में मानसून दस्तक दे चुका है. बारिश की ठंडी फुहारें जहां मौसम को खुशनुमा बना देती हैं, वहीं कई लोगों के लिए मानसून दर्द भरा मौसम भी साबित होता है. जैसे ही बारिश शुरू होती है, घुटनों, कंधों, कमर और अन्य जोड़ों में दर्द, अकड़न और सूजन की शिकायत बढ़ने लगती है. खासकर गठिया (आर्थराइटिस) से पीड़ित लोगों को इस मौसम में ज्यादा परेशानी होती है. अब सवाल है कि आखिर, बारिश में जोड़ों का दर्द क्यों बढ़ जाता है? किन लोगों को अधिक खतरा? राहत पाने के लिए क्या करें? इस बारे में बता रही हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल दिल्ली की सीनियर पेन कंसल्टेंट डॉ. भुवना आहुजा-

बारिश में क्यों बढ़ जाता है जोड़ों का दर्द?

डॉ. भुवना कहती हैं कि, मानसून के दौरान वातावरण का बैरोमेट्रिक (वायुमंडलीय) दबाव कम हो जाता है. इससे शरीर के ऊतकों पर हल्का दबाव पड़ सकता है, जिसके कारण जोड़ों के आसपास मौजूद नसों और ऊतकों में संवेदनशीलता बढ़ जाती है. यही वजह है कि पहले से गठिया या पुरानी चोट वाले लोगों को दर्द अधिक महसूस हो सकता है. इसके अलावा, बारिश के मौसम में ठंडक और नमी बढ़ने से मांसपेशियां और जोड़ों के आसपास के ऊतक अकड़ सकते हैं. कम शारीरिक गतिविधि और लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने से भी दर्द बढ़ सकता है.

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किन लोगों को ज्यादा खतरा?

  • ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज
  • रूमेटॉयड आर्थराइटिस से पीड़ित लोग
  • बुजुर्ग (60 से अधिक उम्र वालों को)
  • पुरानी हड्डी या जोड़ों की चोट वाले व्यक्ति
  • मोटापे से जूझ रहे लोग

दर्द से राहत पाने के आसान तरीके

  • रोजाना हल्की स्ट्रेचिंग और व्यायाम करें.
  • लंबे समय तक एक ही मुद्रा में न बैठें.
  • गुनगुने पानी की सिकाई या गर्म शॉवर से राहत मिल सकती है.
  • वजन नियंत्रित रखें, ताकि जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव न पड़े.
  • विटामिन D, कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर संतुलित आहार लें.
  • पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें, क्योंकि पानी की कमी मांसपेशियों को प्रभावित कर सकती है.
  • जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से दर्द निवारक दवा या फिजियोथेरेपी का सहारा लें.

कब डॉक्टर से संपर्क करें?

यदि दर्द लगातार बढ़ रहा हो, जोड़ों में सूजन, लालिमा, तेज दर्द या चलने-फिरने में परेशानी हो रही हो, तो इसे सामान्य मौसमी दर्द समझकर नजरअंदाज न करें. समय पर जांच और उपचार से गंभीर समस्या से बचा जा सकता है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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