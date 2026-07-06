मानसून में त्वचा पर खुजली और रैशेज क्यों बढ़ जाते हैं? जानिए बचाव के आसान घरेलू और मेडिकल उपाय

Monsoon Health Tips: भयंकर गर्मी के बाद मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. लगभग सभी राज्यों में मानसून दस्तक दे चुका है. बारिश की ठंडी फुहारें जितनी सुकून देती हैं, उतनी ही यह मौसम त्वचा के लिए कई परेशानियां भी साथ लेकर आता है. मानसून शुरू होते ही कई लोगों को खुजली, लाल चकत्ते, रैशेज और फंगल इंफेक्शन जैसी समस्याएं सताने लगती हैं. अगर आप भी बारिश के दिनों में बार-बार त्वचा पर खुजली या जलन महसूस करते हैं, तो इसे मामूली समस्या समझकर नजरअंदाज न करें. विशेषज्ञों के अनुसार, बढ़ी हुई नमी, पसीना और त्वचा पर लंबे समय तक बनी रहने वाली गीलापन बैक्टीरिया और फंगस को तेजी से पनपने का मौका देता है, जिससे स्किन संबंधी दिक्कतें बढ़ जाती हैं. अब सवाल है कि आखिर, मानसून में क्यों बढ़ती खुजली और रैशेज की समस्या? इस परेशानी से कैसे करें बचाव? आइए जानते हैं इस बारे में-

मानसून में क्यों बढ़ती है खुजली और रैशेज की समस्या?

बारिश के मौसम में हवा में नमी का स्तर काफी बढ़ जाता है. इस वजह से शरीर पर पसीना आसानी से सूख नहीं पाता और त्वचा लंबे समय तक नम बनी रहती है. यह स्थिति फंगल और बैक्टीरियल संक्रमण के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती है. खासकर गर्दन, बगल, कमर, उंगलियों के बीच और जांघों के आसपास संक्रमण का खतरा अधिक रहता है. इसके अलावा, गीले कपड़े देर तक पहनना, बारिश के पानी में भीगना और त्वचा की सही सफाई न करना भी खुजली और रैशेज की बड़ी वजह बन सकते हैं.

बचाव के आसान घरेलू उपाय

नहाने के बाद शरीर को अच्छी तरह सुखाएं, खासकर त्वचा की सिलवटों वाले हिस्सों को.

सूती और ढीले-ढाले कपड़े पहनें, ताकि त्वचा को हवा मिलती रहे.

बारिश में भीगने के बाद तुरंत साफ पानी से स्नान करें और सूखे कपड़े पहन लें.

दिन में पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं, ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे.

नीम के पानी से स्नान करना या एलोवेरा जेल लगाना हल्की खुजली और जलन में राहत दे सकता है.

तौलिया, कपड़े और अन्य निजी सामान किसी के साथ साझा न करें.

डॉक्टर से कब मिलें?

यदि खुजली कई दिनों तक बनी रहे, त्वचा पर लाल चकत्ते फैलने लगें, पस बनने लगे, तेज जलन हो या बुखार के साथ त्वचा संबंधी समस्या दिखाई दे, तो तुरंत त्वचा रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें. डॉक्टर जरूरत पड़ने पर एंटीफंगल, एंटीबायोटिक या एंटीहिस्टामिन दवाएं और औषधीय क्रीम की सलाह दे सकते हैं. बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉयड क्रीम का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इससे संक्रमण और बढ़ सकता है.

मानसून में इन बातों का भी रखें ध्यान

मानसून में त्वचा की देखभाल के लिए साफ-सफाई, सूखी त्वचा और संतुलित खानपान बेहद जरूरी है. विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल-सब्जियां खाने से त्वचा की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर बनी रहती है.