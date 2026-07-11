सावधान! मानसून में कान के अंदर घर बना सकता है कनखजूरा; ये 5 लक्षण दिखें तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, भूलकर भी न करें ये बड़ी गलती

कई महीनों की भीषण गर्मी झेलने के बाद, जब मानसून आता है तो एक राहत का अहसास होता है. चारों ओर ठंडक, खुशनुमा माहौल और हरियाली ही हरियाली. लेकिन इन दिनों में नमी का पनपना अपने आप में एक बड़ी समस्या बन जाती है. नमी में बैक्टीरिया ज्यादा पनपते हैं जो घर में डेंगू, मलेरिया, इंफेक्शन और जहरीले जीवों को न्यौता देते हैं. बारिश के दिनों में जैसे मच्छरों का आतंक बढ़ जाता है. ठीक वैसे ही कनखजूरे भी गार्डन और सड़कों पर पानी भरने के कारण घरों के अंदर घुंसने लगते हैं. लोगों को शिकायत रहती है कि उनके बाथरूम से लेकर टॉयलेट, किचन, सिंक होल और दरवाजों के पीछे अक्सर कनखजूरे रेंगने लगते हैं. ऐसे में लोगों को खतरा रहता है कि कहीं कनखजूरा बिस्तर या सोफे पर न चढ़े और कान के अंदर न चला जाए. हालांकि कनखजूरे से बचाव के लिए सोशल मीडिया पर तमाम तरह के दावे किए जाते हैं लेकिन एक्सपर्ट ऐसे किसी भी जुगाड़ और डीआईवाई के खिलाफ सख्त चेतावनी देते हैं. ऐसा करने से कानों के पर्दों पर बुरा असर पड़ता है. फिर ऐसी स्थिति में क्या करें और क्या न करें? जानिए कनखजूरे की रियल लाइफ प्रॉबलम का मेडिकल सोल्यूशन.

बार-बार घर में दिखे कनखजूरा को क्या करें?

मानसून में कनखजूरे जैसे जीवों का पनपना आम बात है लेकिन आपके घर के अंदर अक्सर इन्हें स्पॉट कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं. यह घर की हाईजीन पर भी सवाल खड़ा करता है. अगर पाइपलाइन में जरार, लीकेज या सीवर से जुड़ी समस्या हो तो भी कनखजूरे घर में पनपने लगते हैं. ऐसे में सबसे पहले घर को साफ-सुथरा और ड्राई रखना चाहिए. बारिश के मौसम में घर के अंदर नीम के पानी का पोंछा लगाने की सलाह दी जाती है. इसके अलावा बारिश में पेस्ट कंट्रोल कराने से भी राहत मिल सकते हैं. यदि वॉटर लीकेज की समस्या तो सबसे पहले उसे ठीक करा लेना चाहिए. यदि आप अपने घर में इन सभी दिक्कतों पर काम करते हैं तो कनखजूरों का आतंक अपने आप खत्म हो जाएगा.

कान में घुंस जाए कनखजूरा तो क्या करना चाहिए?

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में छपी एक रिसर्च के मुताबिक, कम खजूरों को नमीदार और अंधेरी जगहों पर रहना पसंद होता है. वैसे तो ये प्राकृतिक वातावरण में ही रहते हैं जब बारिश होती है तो पानी भर जाने के कारण तैरकर या रेंगकर घर के अंदर घुंस आते हैं और सुरक्षित स्थान तलाशने लगते हैं. हेल्थ साइट की रिपोर्ट में डॉ. राजेश भारद्वाज बताते हैं कि यदि बारिश के सीजन में गलती से कनखजूरा कान के अंदर घुंस जाए तो सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है. ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि कुछ लोग बारिश के मौसम में ठंडे फर्श पर बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं, जिससे कमखजूरा रेंगकर सोते हुए व्यक्ति के कान में घुंस सकता है.सिर्फ कनखजूरा ही नहीं, दूसरे कीड़े-मकौड़े भी काम में घर बना सकते हैं इसलिए तुरंत घबराने की आवश्यकता नहीं है लेकिन हां ऐसी कंडीशन से सतर्क रहने और मुसीबत में बिना घबराए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए.

कान में कनखजूरा घुंसने के लक्षण

कई परिस्थितियों में कान में छोटे आकार के कनखजूरे घुंस जाते हैं लेकिन तत्काल पता नहीं चलता. लेकिन बाद में कुछ संकेत नजर आते हैं जिन्हें भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

कान में कुछ हलचल का अहसास होगा. कान में भनभनाहट फील हो सकती है. कान में खुजली, बेचैनी या दर्द हो सकता है. सुनने की क्षमता में फर्क लग सकता है. कान से खून या लिक्विड का फ्लो हो सकता है. कान में वाइब्रेशन या तेज आवाज भी आ सकती है.

कान में कनखजूरा घुंसने पर क्या करना चाहिए?

द हेल्थ साइट की रिपोर्ट में डॉ. राजेश भारद्वाज बताते हैं कि कान में कनखजूरा या अन्य कीड़े-मकौड़े घुंसने पर बिना डॉक्टरी सलाह के तेल या दवा न डालें. ज्यादातर लोग ईयरबड, माचिस की तीली, हेयर पिन से काम खुजाने लगते हैं लेकिन ऐसा करने से कनखजूरा और अंदर जा सकता है जिससे काम के पर्दे को नुकसान पहुंच सकता है. ऐसी स्थिति में घबराएं नहीं और न ही काम में उंगली आदि डालें. नीचे बताए गए टिप्स को फॉलो करके आप परेशान हुए बिना सोल्यूशन पा सकते हैं.

-कान में कनखजूरा या कोई कीड़ा-मकौड़ा घुसने पर सिर को प्रभावित कान की तरफ नीचे की ओर झुकाएं ताकि कनखजूरा बाहर निकल सके.

-इस दौरान भूलकर भी काम में जोर का झटका या जोर से हिलाने से बचना चाहिए

-कीड़ा बाहर नहीं निकल रहा है तो तत्काल मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए. कीड़ों के मामले में डॉक्टर की सलाह से तुरंत उपचार किया जा सकता है.

-इस मामलों में ENT स्पेशलिस्ट अपने स्पेशल डिवाइस से कान से कनखजूरा और वहां फंसी गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं.

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